Инновации в деталях – как Lada Azimut выводит отечественный автопром на новый уровень

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 12:56

Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков

Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.

Когда речь заходит о Lada, большинство сразу вспоминает простые и надежные машины без излишеств. Но новый Azimut полностью меняет представление о возможностях отечественного автопрома. Этот кроссовер не просто догоняет мировые тренды, а местами даже опережает их, предлагая решения, которые раньше казались недостижимыми для российских моделей.

Первое, что бросается в глаза – подогрев боковых стекол. Если раньше подобная опция встречалась только на дорогих иномарках, теперь она доступна и в отечественном автомобиле. В условиях суровой зимы это не просто приятная мелочь, а реальная забота о комфорте водителя. Электрические нити, встроенные в стекла, быстро избавляют от наледи и запотевания, экономя время по утрам.

Еще одна яркая особенность – панорамная крыша. Впервые на российском заводе стеклянная панель интегрирована в конструкцию с самого начала, а не добавлена в качестве опции или тюнинга. Причем крыша не просто прозрачная, а сдвижная, что добавляет ощущение простора и света в салоне. Для моделей Lada это настоящий прорыв, ведь раньше подобные решения были невозможны из-за особенностей кузова.

Электронный стояночный тормоз – еще один шаг вперед. Вместо привычного рычага теперь достаточно нажать кнопку. Это не только современно, но и удобно: освобождается место на центральной консоли, а функция AutoHold помогает удерживать автомобиль на уклоне без лишних усилий. Такое решение давно ждали поклонники марки, и теперь оно стало реальностью.

Голосовое управление и встроенный ассистент на базе искусственного интеллекта делают Azimut по-настоящему умным автомобилем. Мультимедийная система понимает команды, помогает строить маршруты, искать нужные объекты и даже управлять некоторыми функциями машины. Ассистент GigaChat от «Сбера» интегрирован глубоко – он не просто отвечает на вопросы, а предлагает варианты и запоминает предпочтения водителя. Для владельцев подписки «СберПрайм» открываются дополнительные возможности: музыка, аудиокниги и детский контент доступны прямо в автомобиле.

Интересно, что Azimut оснащается только с передним приводом. Разработчики объясняют это тем, что большинство покупателей не нуждаются в полном приводе, а высокий клиренс (более 200 мм) позволяет уверенно чувствовать себя на любых дорогах. Такой подход снижает стоимость и упрощает обслуживание, делая автомобиль доступнее для широкой аудитории.

Особое внимание уделено локализации производства. Почти все детали, от кузова до подвески, изготавливаются на территории АвтоВАЗа. Двигатели и коробки передач – тоже собственного производства. Уровень локализации достигает 95%, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к зарубежным комплектующим. Это не просто очередная модель, а символ независимости и технологического роста российского автопрома.

В итоге Lada Azimut становится не просто новым кроссовером, а настоящим вызовом устоявшимся представлениям о возможностях отечественных автомобилей. Инновационные решения, высокий уровень комфорта и современный дизайн делают его заметным игроком на рынке и достойным конкурентом зарубежным аналогам.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
