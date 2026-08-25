25 августа 2026, 16:22
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
25 августа 2026, 16:22
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Убийца конкурентов или очередная надежда? Всё о стартовой цене LADA Azimut
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Эксперты обсуждают перспективы новейшего кроссовера АвтоВАЗа - LADA Azimut. Модель еще не поступила в продажу. Ожидания на рынке высоки. Подробности о возможном успехе - в материале.
В ближайшие месяцы российский рынок автомобилей ожидает важное событие - старт продаж нового кроссовера LADA Azimut. Эта модель, как отмечают специалисты, способна изменить расстановку сил среди популярных автомобилей страны. Многое будет зависеть от того, какую ценовую стратегию выберет производитель, рассказал ТАСС глава Автостата Сергей Целиков.
Он уверен: интерес к новинке гарантирован благодаря российскому происхождению и поддержке в виде государственных преференций. Кроме того, владельцы других моделей LADA часто рассматривают возможность обновления своего автомобиля, что может дополнительно усилить спрос на Azimut. Однако ключевым фактором успеха станет стоимость - если она окажется на уровне конкурентов, модель сможет войти в число самых продаваемых кроссоверов страны.
Рынок кроссоверов в России отличается высокой конкуренцией, и для успешного старта LADA Azimut должна предложить покупателям не только привлекательную цену, но и современное оснащение. Производитель уже заявил, что новинка станет самой технологичной в линейке марки. Среди особенностей - панорамная крыша с люком, передовой мультимедийный комплекс с сервисами Сбера, двухзонный климат-контроль, электропривод багажной двери и уникальный электрический обогрев боковых стекол, который можно включать и выключать одной кнопкой.
На первом этапе LADA Azimut будет доступна с двумя атмосферными двигателями: 1,6-литровым мощностью 120 л.с. и 1,8-литровым на 135 л.с. В зависимости от комплектации, покупатели смогут выбрать между шестиступенчатой механикой и вариатором. В дальнейшем моторная гамма пополнится 150-сильным турбированным агрегатом, который будет сочетаться с классическим автоматом.
Особое внимание уделено комфорту: кресла нового кроссовера впервые для марки получат полный набор электрорегулировок. Это решение подчеркивает стремление производителя сделать Azimut максимально удобным для водителя и пассажиров.
Серийное производство модели стартует в третьем квартале текущего года, а первые автомобили появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти уже осенью. Ожидается, что LADA Azimut станет одной из самых оснащенных и востребованных моделей бренда, если производитель сумеет удержать цену на конкурентном уровне.
Таким образом, успех нового кроссовера напрямую зависит от грамотной ценовой политики и привлекательности комплектаций. Если эти условия будут выполнены, LADA Azimut вполне может войти в топ-10 самых популярных автомобилей российского рынка.
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