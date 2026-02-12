Как мастер-модель кузова Lada Azimut определяет точность сборки и влияет на запуск производства

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера

АВТОВАЗ впервые показал мастер-модель кузова для Lada Azimut - ключевого кроссовера ближайших лет. Почему этот этап важен для всей отрасли, какие технологии применяют и что это значит для будущих владельцев - разбираемся подробно.

Появление эталонной мастер-модели кузова Lada Azimut на производстве АВТОВАЗа - событие, которое напрямую влияет на качество и сроки выхода нового кроссовера. Для российского автопрома это не просто очередной этап, а важный сигнал: отечественные заводы возвращаются к высоким стандартам точности и контроля, которые были утеряны в последние годы. Именно такие детали определяют, насколько конкурентоспособной окажется будущая модель на рынке.

Мастер-модель, установленная в цехе, представляет собой сложную конструкцию из алюминия весом около пяти тонн. Все поверхности и элементы этой модели обработаны с ювелирной точностью - отклонения не превышают 0,2 миллиметра. Это не просто макет, а настоящий калибр, по которому будут сверяться все серийные детали кузова. Такой подход позволяет выявлять малейшие несоответствия еще до запуска массового производства, что критически важно для качества сборки и дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Фото: Lada

В процессе подготовки к выпуску специалисты используют мастер-модель для проверки геометрии компонентов. Детали кузова помещают в эталон, после чего проводят замеры с помощью щупов и современных 3D-сканеров. Это дает возможность не только визуально оценить качество, но и получить точные цифровые данные о прилегании и совпадении элементов. Такой уровень контроля редко встречается даже на зарубежных предприятиях, а для российского автопрома это шаг вперед.

Ожидания от Lada Azimut высоки: модель должна стать флагманом среди отечественных кроссоверов. По плану, серийные автомобили начнут сходить с конвейера уже осенью. Кроссовер длиной 4,4 метра построен на усиленной платформе, позаимствованной у Весты, и в топовых версиях получит бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом с гидротрансформатором. Такой набор характеристик обещает сделать Azimut привлекательным для широкой аудитории, особенно на фоне ограниченного выбора новых моделей на российском рынке.

Фото: Lada

В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, а спрос на современные и надежные автомобили остается высоким, запуск Lada Azimut приобретает особое значение. Внедрение мастер-модели кузова - это не просто технологическая формальность, а гарантия того, что будущие владельцы получат автомобиль, собранный по самым строгим стандартам. Для АВТОВАЗа это шанс вернуть доверие покупателей и укрепить позиции на рынке, а для всей отрасли - пример того, как можно и нужно работать в новых реалиях.