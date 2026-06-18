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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

18 июня 2026, 12:56

Lada Azimut: новая базовая версия с механикой и 1,6-литровым мотором выходит на рынок

Lada Azimut: новая базовая версия с механикой и 1,6-литровым мотором выходит на рынок

Раскрыли оснащение Lada Azimut: от базы с МКПП до топ-версии с обогревом стекол

Lada Azimut: новая базовая версия с механикой и 1,6-литровым мотором выходит на рынок

В Москве замечен Lada Azimut в самой доступной комплектации с механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что новинка может стать серьезным конкурентом для лидеров сегмента благодаря сочетанию цены и современных опций.

В Москве замечен Lada Azimut в самой доступной комплектации с механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что новинка может стать серьезным конкурентом для лидеров сегмента благодаря сочетанию цены и современных опций.

Появление Lada Azimut в комплектации с механической коробкой передач вызвало интерес среди автолюбителей и экспертов. В условиях роста цен на новые автомобили доступные и современные модели становятся особенно актуальными для российского рынка. Замеченный в центре Москвы экземпляр был покрыт камуфляжной пленкой, что лишь привлекло внимание к деталям оснащения и техническим характеристикам.

Внешне автомобиль имеет 17-дюймовые колесные диски, но лишен панорамной крыши и люка. В салоне — лаконичный дизайн: на центральной консоли установлен селектор шестиступенчатой «механики», что является редкостью для современных кроссоверов этого класса. Несмотря на простоту, уже в базе присутствуют электронный стояночный тормоз, цифровая приборная панель, 10-дюймовый экран мультимедийной системы и физические кнопки управления. Среди опций — боковые подушки безопасности, однозонный климат-контроль и шторка с подстаканниками. 

Техническая часть версии представлена вазовским двигателем объемом 1,6 литра, форсированным до 120 л.с. и 154 Нм крутящего момента. Для более дорогих комплектаций предусмотрен современный мотор 1,8 литра мощностью 132 л.с. и 175 Нм в паре с вариатором. В стандартное оснащение войдут системы ABS и ESP, дисковые тормоза на всех колесах, фронтальные подушки безопасности, светодиодная оптика, система бесключевого доступа и задние парктроники. Боковые подушки и ряд других опций будут доступны за дополнительную плату.

Для топовой версии Azimut предусмотрены панорамная крыша, обогрев боковых стекол, уникальная опция для российского автопрома, двухзонный климат-контроль и расширенный набор электронных ассистентов. Ожидается, что стоимость базовой версии составит от 1,9 до 2,1 млн рублей, а топовые комплектации достигнут отметки около 2,5 млн рублей. Запуск серийного производства запланирован на третий квартал текущего года.

Основными конкурентами новинки на рынке станут Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4 (Tenet T4). Модель имеет все шансы серьезно заявить о себе в сегменте доступных кроссоверов благодаря современным технологиям и конкурентной цене. Интересно, что эксперты уже сравнивают Azimut с лидерами сегмента, а в обзорах новых семейных кроссоверов отмечают его высокий потенциал, как развиваются требования к практичности и технологиям в этом классе. Это позволяет предположить, что появление Азимута может стать главным событием для российского авторынка в ближайшие месяцы.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р), Chery Tiggo 4 (от 899 900 Р), ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: Haval, Geely, Chery, ВАЗ (Lada)
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