Lada Azimut vs актуальный модельный ряд: что отличает новый кроссовер от Весты и Гранты

Lada Azimut: новые технологии и архитектура в российском кроссовере

Lada Azimut выходит на рынок с функциями, которые ранее были доступны только в дорогих иномарках. Эта модель меняет представление о возможностях российских кроссоверов и поднимает планку для всего сегмента.

Lada Azimut выходит на рынок с функциями, которые ранее были доступны только в дорогих иномарках. Эта модель меняет представление о возможностях российских кроссоверов и поднимает планку для всего сегмента.

Появление Lada Azimut на российском рынке стало важным событием для автолюбителей, следящих за развитием отечественного автопрома. Эта модель сразу выделяется на привычном фоне Весты, Гранты и Нивы не только внешним видом, но и набором функций, которые ранее были доступны лишь в премиальном сегменте. Подогрев боковых стекол, панорамная крыша и интеграция ИИ-ассистента — такие опции ещё недавно казались недостижимыми для массовых российских автомобилей.

Azimut — это не просто очередная модификация на старой платформе, а попытка АвтоВАЗа создать принципиально новый продукт. Если прежние модели строились на эволюции проверенных решений, то здесь инженеры пошли дальше: от исходной платформы осталось не более трети, полностью переработана задняя подвеска, расширена колея и увеличена колёсная база. Благодаря этим изменениям дорожный просвет достиг 210 мм — это больше, чем у многих внедорожников, включая полноприводную Ниву.

Особое внимание уделяется технической части. Помимо привычных атмосферных моторов 1.6 и 1.8, впервые для Lada появился 150-сильный турбодвигатель. Вместо устаревших трансмиссий Azimut использует современные коробки передач китайского производства: вариатор и классический гидромеханический автомат для турбоверсии. Это решение должно устранить проблемы с надежностью и плавностью хода, которые были характерны для старого АМТ.

Интерьер Azimut — это тоже новый подход. В салоне уровень комфорта сравним с современными китайскими и корейскими кроссоверами: цифровая панель приборов, большой выдвижной экран с голосовым управлением, панорамная крыша. Даже такие детали, как обогрев передних боковых стекол и электромеханический стояночный тормоз, стирают различия между Azimut и предыдущими моделями Lada.

Azimut — это попытка АвтоВАЗа совершить качественный скачок и предложить российскому рынку автомобиль, который благодаря развитым технологиям, комфорту и дизайну способен конкурировать с зарубежными аналогами. При этом модель сохраняет адаптацию к местным условиям и ориентируется на доступную цену. Судя по представленным характеристикам, Azimut может стать новой точкой отсчёта для всего сегмента традиционных кроссоверов в России.

Интересно, что подобные перемены происходят не только у АвтоВАЗа. Например, недавно Toyota обновила свой кроссовер, внедрив новые технологии и платформу — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о свежем поколении Toyota RAV4 . Это подтверждает общую тенденцию: даже массовые решения мировых брендов быстро внедряют современность, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей.