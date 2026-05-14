АвтоВАЗ бросает вызов Поднебесной: Lada Azimut стартует с локализацией более 90%

14 мая 2026, 20:02
Lada Azimut: новый кроссовер с рекордной локализацией и современными технологиями
Lada Azimut станет первым кроссовером с уровнем локализации свыше 90% уже на старте производства. Модель получит обновленные двигатели, современную электронику и широкий выбор трансмиссий, что может изменить баланс сил на рынке SUV в России.
Запуск производства Lada Azimut с уровнем локализации свыше 90% — событие, которое может стать поворотным для всего российского автопрома. В условиях ограниченного доступа к зарубежным комплектующим и растущего спроса на современные автомобили такой шаг выглядит не просто смелым, а стратегически важным для отрасли.
По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, все ключевые компоненты нового кроссовера будут производиться в России. Это касается не только кузова и шасси, но и сложной электроники, а также обновлённых двигателей. Уже на старте Azimut получит два варианта моторов ВАЗ: 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Покупателям предложат выбор между шестиступенчатой механикой и вариатором, что расширяет возможности для разных категорий водителей.
В дальнейшем линейка силовых агрегатов пополнится турбированным мотором объёмом 1,5 литра, который будет сочетаться с классическим «автоматом». Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет баланс между динамикой и экономичностью, а также предпочитает современные решения в трансмиссии.
Особое внимание уделяется внедрению отечественной электроники. Несмотря на насыщенность автомобиля современными электронными системами, производитель заявляет о полном соответствии самым строгим стандартам качества. Это может стать ориентиром для других российских компаний, которые только начинают переходить на собственные разработки в условиях санкций и ограничений.
Как отмечают эксперты, уровень локализации свыше 90% для кроссоверов — редкость даже на мировом рынке. Обычно в этом сегменте доля импортных деталей остаётся высокой, особенно в части электроники и силовых агрегатов. Поэтому опыт Lada Azimut может стать примером для других производителей, стремящихся снизить зависимость от внешних поставщиков.
Планируется, что серийное производство Azimut стартует в Тольятти в 2026 году. Уже на старте модель будет оснащаться всеми ключевыми опциями, востребованными на российском рынке: современными мультимедийными системами, расширенным пакетом безопасности и адаптированной подвеской для сложных дорожных условий.
Уровень локализации — это доля стоимости российских комплектующих и работ в конечной цене автомобиля. В последние годы этот показатель стал одним из главных критериев для получения господдержки и участия в государственных программах. Высокая локализация позволяет не только снизить себестоимость, но и повысить устойчивость отрасли.
Судя по имеющимся данным, запуск Lada Azimut с таким уровнем локализации может стать важным шагом для всего российского автопрома. Это не только демонстрация технологической зрелости, но и реальный ответ на вызовы времени, когда ставка на собственные разработки становится вопросом выживания и развития.
