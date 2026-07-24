От города до бездорожья: как электроника Ride Select делает Azimut универсальным кроссовером

24 июля 2026, 12:32
Lada Azimut сможет похвастаться тремя новыми режимами движения и интеллектуальной системой
Lada Azimut сможет похвастаться тремя новыми режимами движения и интеллектуальной системой
В кроссовере появились новые электронные функции. Управление стало удобнее и безопаснее. Водители оценят свежие решения. Подробности - в нашем материале.
В 2026 году российский автопром продолжает удивлять новыми разработками. На этот раз Lada Azimut обзавелась современной системой LADA Ride Select, которая предлагает сразу три расширенных сценария движения. Теперь водители могут выбирать между стандартным, экономичным и внедорожным режимами, что позволяет адаптировать автомобиль под разные дорожные условия.
Вместо привычных кнопок на центральной консоли теперь установлена массивная шайба, отвечающая за выбор режима. Это решение не только придает интерьеру современный вид, но и значительно упрощает управление. Система LADA Ride Select интегрирована с электроникой автомобиля: она регулирует чувствительность педали акселератора, алгоритмы работы трансмиссии и усилие на руле. Благодаря перенастройке блока управления двигателем, кроссовер уверенно справляется даже с заснеженными или скользкими дорогами.
Для ежедневных поездок предусмотрен стандартный режим, оптимизированный под городские условия и асфальт. Тем, кто заботится о расходе топлива, подойдет экономичный сценарий: электроника сглаживает резкие ускорения, делая разгон плавным и снижая потребление бензина. Такой подход приближает Lada Azimut к уровню современных городских кроссоверов, где комфорт и экономия играют важную роль.
Особое внимание инженеры уделили безопасности. Впервые в массовом сегменте Lada Azimut оснащается ассистентом спуска HDC. Эта функция, ранее встречавшаяся только на дорогих зарубежных моделях, теперь доступна широкой аудитории. Электроника самостоятельно контролирует тормозные усилия на каждом колесе, позволяя водителю сосредоточиться на рулевом управлении при преодолении крутых склонов. В гибридных версиях система дополнительно перераспределяет крутящий момент между осями, имитируя работу блокировок и повышая проходимость.
Внедрение таких интеллектуальных помощников становится серьезным преимуществом для Lada Azimut в борьбе с конкурентами, такими как Haval Jolion. Ассистент спуска особенно полезен на не оборудованных обочинах и заснеженных участках, снижая риск аварийных ситуаций.
Однако переход на сложную электронику требует нового подхода к обслуживанию. Алгоритмы Ride Select зависят от корректной работы датчиков ABS и положения кузова. Любые сбои в электрике могут привести к ограничению функциональности системы, особенно вне дорог. Производство компонентов для новой модели организовано на современных линиях, что должно повысить надежность. Водителям стоит помнить: даже самая продвинутая электроника не превращает кроссовер в полноценный внедорожник, но штатные помощники заметно облегчают движение по сложным трассам.
Для тех, кто интересуется деталями, режим Эко ограничивает максимальные нагрузки на двигатель и корректирует работу трансмиссии, что особенно актуально в городских пробках и на трассе. Ассистент спуска на механической коробке использует гидравлический блок тормозов, имитируя торможение двигателем и поддерживая минимальную скорость без участия водителя. Полностью отключить систему Ride Select нельзя - это сделано в целях безопасности, однако в специальных режимах допускается большая пробуксовка колес при сохранении контроля устойчивости.
Появление LADA Ride Select и новых электронных функций в Lada Azimut - важный шаг для бренда, который постепенно уходит от простых решений в сторону современных технологий и комфорта.
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