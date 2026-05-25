Lada Azimut: для нового кроссовера разработали принципиально новый двигатель с «автоматом» - как изменится рынок и что ждет покупателей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 06:54

Lada Azimut: первый турбомотор и автоматическая коробка в истории АвтоВАЗа

АвтоВАЗ готовит к запуску Lada Azimut с уникальным турбированным двигателем и классическим автоматом - впервые для бренда. Это решение может изменить расстановку сил среди российских кроссоверов и усилить позиции отечественного автопрома.

Появление Lada Azimut с турбированным мотором и автоматической коробкой передач — событие, которое может стать поворотным для всего российского автопрома. АвтоВАЗ впервые внедряет подобные решения в серийную модель, что говорит о смене приоритетов и выходе на новый уровень конкуренции.

В основе проекта — бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, развивающий 150 лошадиных сил. Этот двигатель создан на основе существующего атмосферного агрегата, но степень его доработки настолько велика, что его можно считать практически новым изобретением. Усиленный блок цилиндров, модернизированная поршневая группа, обновлённый газораспределительный механизм и адаптированная система охлаждения — всё это позволяет обеспечить не только высокую мощность, но и надёжность в непростых российских условиях.

Первые прототипы Lada Azimut уже проходят испытания, цепочки поставок комплектующих выстраиваются с учётом будущих серийных объёмов. Однако на старте продаж, который запланирован на осень, кроссовер будет доступен с проверенными атмосферными моторами 1,6 и 1,8 литра. Они будут сочетаться с механической коробкой передач или вариатором, поставляемым зарубежным партнёром. Турбированная версия появится позже и станет имиджевым продуктом, способным конкурировать с иностранными моделями, ушедшими с рынка.

В Научно-техническом центре АвтоВАЗа сообщили: решение о локализации производства турбодвигателя будет принято после проведения всех испытаний и анализа экономической эффективности. На данный момент завершается сборка тестовой партии, и параллельно идут процедуры по получению Одобрения типа транспортного средства — без этого документа массовый выпуск невозможен.

Если судить по имеющимся данным, проект Lada Azimut может стать не только технологическим прорывом для АвтоВАЗа, но и важным сигналом для всего рынка: российские компании могут предлагать решения, которые ещё недавно казались недостижимыми. В условиях ухода западных брендов и растущего интереса к современным автомобилям такие инициативы способны изменить баланс сил в сегменте кроссоверов и укрепить позиции национального автопрома. Ранее турбированные моторы и классические «автоматы» были доступны покупателям только на импортных моделях, а теперь подобные технологии становятся частью отечественных разработок.

