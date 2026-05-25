Lada Azimut: для нового кроссовера разработали принципиально новый двигатель с «автоматом» - как изменится рынок и что ждет покупателей

25 мая 2026, 06:54
Lada Azimut: первый турбомотор и автоматическая коробка в истории АвтоВАЗа
АвтоВАЗ готовит к запуску Lada Azimut с уникальным турбированным двигателем и классическим автоматом - впервые для бренда. Это решение может изменить расстановку сил среди российских кроссоверов и усилить позиции отечественного автопрома.
Появление Lada Azimut с турбированным мотором и автоматической коробкой передач — событие, которое может стать поворотным для всего российского автопрома. АвтоВАЗ впервые внедряет подобные решения в серийную модель, что говорит о смене приоритетов и выходе на новый уровень конкуренции.
В основе проекта — бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, развивающий 150 лошадиных сил. Этот двигатель создан на основе существующего атмосферного агрегата, но степень его доработки настолько велика, что его можно считать практически новым изобретением. Усиленный блок цилиндров, модернизированная поршневая группа, обновлённый газораспределительный механизм и адаптированная система охлаждения — всё это позволяет обеспечить не только высокую мощность, но и надёжность в непростых российских условиях.
Первые прототипы Lada Azimut уже проходят испытания, цепочки поставок комплектующих выстраиваются с учётом будущих серийных объёмов. Однако на старте продаж, который запланирован на осень, кроссовер будет доступен с проверенными атмосферными моторами 1,6 и 1,8 литра. Они будут сочетаться с механической коробкой передач или вариатором, поставляемым зарубежным партнёром. Турбированная версия появится позже и станет имиджевым продуктом, способным конкурировать с иностранными моделями, ушедшими с рынка.
В Научно-техническом центре АвтоВАЗа сообщили: решение о локализации производства турбодвигателя будет принято после проведения всех испытаний и анализа экономической эффективности. На данный момент завершается сборка тестовой партии, и параллельно идут процедуры по получению Одобрения типа транспортного средства — без этого документа массовый выпуск невозможен.
Если судить по имеющимся данным, проект Lada Azimut может стать не только технологическим прорывом для АвтоВАЗа, но и важным сигналом для всего рынка: российские компании могут предлагать решения, которые ещё недавно казались недостижимыми. В условиях ухода западных брендов и растущего интереса к современным автомобилям такие инициативы способны изменить баланс сил в сегменте кроссоверов и укрепить позиции национального автопрома. Ранее турбированные моторы и классические «автоматы» были доступны покупателям только на импортных моделях, а теперь подобные технологии становятся частью отечественных разработок.
15.05.2026, 11:56
Старт производства Lada Azimut: первые автомобили уже едут к дилерам
В Тольятти началась сборка Lada Azimut. Первые машины уже отправлены дилерам. Ожидается старт продаж до конца года. Цена базовой версии пока не раскрыта.Читать далее
15.05.2026, 10:31
АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте
АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.Читать далее
14.05.2026, 20:02
Lada Azimut: новый кроссовер с рекордной локализацией и современными технологиями
Lada Azimut станет первым кроссовером с уровнем локализации свыше 90% уже на старте производства. Модель получит обновленные двигатели, современную электронику и широкий выбор трансмиссий, что может изменить баланс сил на рынке SUV в России.Читать далее
08.05.2026, 12:29
Lada Azimut: старт серийного производства и планы по выпуску 70 тысяч кроссоверов в год
АвтоВАЗ готовит к запуску серийное производство кроссовера Lada Azimut, который должен изменить отношение к российскому автопрому. Президенту России уже доложили о планах по выпуску 70 тысяч машин в год. Почему эта новинка так важна для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
07.05.2026, 10:39
Lada Azimut выходит на рынок: восемь новых цветов и уникальные опции кузова
АвтоВАЗ готовит к запуску первый кроссовер Lada Azimut с расширенной палитрой цветов и необычными вариантами отделки. Восемь оттенков кузова, включая яркие зеленый и красный, а также две версии крыши - что еще скрывает новинка и почему это важно для покупателей прямо сейчас, разбираемся подробно.Читать далее
07.05.2026, 04:27
Восемь цветов кузова и две крыши: новые детали о Lada Azimut перед стартом продаж
Lada Azimut готовит кроссовер с широкой цветовой гаммой и двумя вариантами крыши. Эксперты уже обсуждают ценовой диапазон и сроки появления новинки. Почему этот выбор оттенков может стать трендом на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
06.05.2026, 19:54
LADA Azimut: новый кроссовер с революционным дизайном и уникальными опциями
АвтоВАЗ представил детали о LADA Azimut - кроссовере, который станет новым флагманом бренда. Модель уже отмечена престижной премией за дизайн и обещает уникальные технические решения. Серийное производство стартует осенью 2026 года.Читать далее
05.05.2026, 09:53
Lada Azimut: сможет ли новый кроссовер от АвтоВАЗа конкурировать с китайскими моделями
Эксперты раскрыли, от чего зависит успех Lada Azimut на российском рынке. Почему именно сейчас этот кроссовер может стать неожиданным игроком в борьбе с китайскими марками, и какие перемены ждут покупателей - объяснил специалист. Не прошли мимо и новые технологии на заводе: что изменится для будущих владельцев.Читать далее
03.05.2026, 05:03
LADA Azimut: стали известны сроки серийного производства и линейка двигателей
На российском рынке готовится к выходу кроссовер с уникальной инженерией и широкой моторной линейкой, включая гибрид на 390 л.с. Эксперты отмечают успешные испытания и соответствие Евро-6, но остаются вопросы по цене и сервису. Почему эта новинка может изменить расстановку сил - в материале.Читать далее
01.05.2026, 12:46
Lada Azimut на подходе: На АвтоВАЗ внедрили уникальный роботизированный комплекс
АвтоВАЗ внедрил на своем заводе в Тольятти инновационный автоматизированный стенд для установки панорамной крыши на Lada Azimut. Это решение позволит ускорить сборку, повысить точность монтажа и снизить риски ошибок при производстве новых моделей. Впервые подобное оборудование полностью разработано и реализовано российскими специалистами.Читать далее
