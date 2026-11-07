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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

7 ноября 2026, 05:39

Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер

Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер

Почему Lada Azimut не просто занимает свободную нишу, а начала борьбу с Haval Jolion за покупателя

Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер

Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября 2026 года, первые машины ожидаются у дилеров в ноябре. У кроссовера больше клиренс и багажник, чем у Haval Jolion, но итог сравнения определит пока не объявленная цена.

Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября 2026 года, первые машины ожидаются у дилеров в ноябре. У кроссовера больше клиренс и багажник, чем у Haval Jolion, но итог сравнения определит пока не объявленная цена.

За первые шесть месяцев 2026 года в России продали 35,5 тыс. Haval Jolion. В сентябре к этой цифре добавилось еще около 6 тыс. машин. На этом фоне новый кроссовер Lada вынужден завоевывать покупателя у уже привычного бестселлера, а не просто занимать свободную нишу.

Цена

Пока важнее всего цена. На 7 ноября официальные прайсы Azimut еще не объявлены. АвтоВАЗ говорил о намерении вывести модель на нижнюю границу сегмента. Haval Jolion 2026 модельного года стоит от 2,049 млн руб. за версию с механикой, переднеприводная машина с «роботом» оценена в 2,449 млн руб., начальный полный привод стоит 2,599 млн руб., а верхнее исполнение обойдется в 2,899 млн руб.

Габариты и практичность

По габаритам соперники близки, хотя Jolion немного крупнее. Длина Azimut составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, колесная база — 2675 мм. При габаритах Haval 4472×1874×1581 мм расстояние между осями достигает 2700 мм.

У Лады есть преимущество на плохой дороге: заявленный дорожный просвет составляет 208 мм против примерно 190 мм у Jolion. Разница в 18 мм может пригодиться на высокой колее, у бордюра или во дворе, который зимой заметает снег. Класс автомобилей от этого не меняется, но у Azimut появляется дополнительный запас при движении по неровному покрытию.

Багажник также важен для российских условий: у Azimut объем кузова 508 л, у Haval Jolion — 337 л при поднятых задних сиденьях. В оснащении Lada предусмотрены дистанционный запуск двигателя и обогревы. Есть и необычное решение — обогрев передних боковых стекол. Зимой он может помочь быстрее очистить стекло от наледи и запотевания.

Интерес к практичной стороне отечественных машин заметен и в проектах типа Lada Largus в роли автодома. Для Azimut важны повседневные решения: АвтоВАЗ заявляет панорамную крышу и двухзонный климат-контроль. В оснащение также входят камера кругового обзора, электропривод багажной двери, бесключевой доступ, атмосферная подсветка и электронные помощники.

Оснащение

Оснащение Jolion также не ограничивается базовыми удобствами. В богатых версиях предусмотрены шесть подушек безопасности и комплекс ADAS. Также заявлены проекционный дисплей и камера. Мультимедийную систему обновили, есть беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. В наборе оборудования разрыв между моделями не так очевиден, как в случае с силовыми установками.

Двигатели и приводы

На старте продаж Azimut предложат с модернизированными атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 л. Их мощность составляет 120 и 132 л.с. При выборе шестиступенчатой механической коробки передач или вариатора привод пока будет только передним.

Переднеприводный Jolion оснащен 143-сильным турбомотором. В полноприводных версиях установлен двигатель мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 270 Н·м. В паре с ним работает семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Разгон до 100 км/ч у такой машины занимает примерно 9,1 секунды.

Покупателю, которому нужен городской семейный автомобиль без повышенных требований к динамике, 132 л.с. может быть достаточно. Но по характеристикам Jolion предлагает больший крутящий момент и полный привод. АвтоВАЗ обещает позже добавить 150-сильный турбомотор Azimut с классическим автоматом. На старте продаж этой версии не будет.

Что покажется убедительнее

Разница в управляемости и воздействиях определит, какая машина покажется убедительнее. Jolion сейчас лучше отвечает на турбомотор и полный привод. Azimut может заинтересовать тех, кому важнее атмосферный двигатель и увеличенный клиренс. Еще один аргумент Лады — более вместительный багажник. Насколько привлекательным будет этот набор, будет зависеть от цены.

Локализация

АвтоВАЗ заявляет примерно о 90% локализации Azimut. Среди возможных плюсов дилеры отмечают доступность запасных частей и стоимость эксплуатации. Масштабная сервисная сеть Lada может быть удобна владельцам в разных регионах. Однако локализация сама по себе не доказывает, что содержание автомобиля окажется дешевле: данных о расходах в исходных материалах нет.

Считать Jolion полностью импортной альтернативой также неверно. Его давно выпускают на заводе Haval в Тульской области, где производят и новый двигатель для полноприводной версии. К марту 2026 года в России собрали свыше 230 тыс. Jolion. Поэтому преимущество Azimut связано с заявленной высокой долей локализации и сетью АвтоВАЗа, а не с противопоставлением отечественного производства импортному.

Предварительный вывод

Условная цена от 2,2 до 2,3 млн руб. за Azimut с мотором 1.8 и вариатором могла бы дать Ладе весомый ценовой аргумент против переднеприводного Jolion с «роботом». Если хорошо оснащенная версия будет стоить 2,5–2,6 млн руб., разница с более мощным Haval окажется незначительной. Это возможная стоимость, а не объявленная цена Azimut.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: Haval, ВАЗ (Lada)
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