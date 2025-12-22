Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дарья Климова

22 декабря 2025, 12:35

Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей

Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей

Lada Azimut удивил экспертов — что скрывает российский кроссовер на самом деле?

Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей

Lada Azimut вызвал споры о своем происхождении. Эксперты разобрали платформу и детали. Модель оказалась не такой, как ожидали многие. В материале раскрываются неожиданные факты о новинке.

Lada Azimut вызвал споры о своем происхождении. Эксперты разобрали платформу и детали. Модель оказалась не такой, как ожидали многие. В материале раскрываются неожиданные факты о новинке.

После дебюта Lada Azimut в автомобильном сообществе разгорелись споры о том, действительно ли этот кроссовер является самостоятельной разработкой или же представляет собой очередную адаптацию китайской модели. Многие автолюбители сразу провели параллели с Chery Tiggo 4, а кто-то даже вспомнил о проектах Hyundai и о давно обсуждаемой «Ниве 3». Однако, как сообщает Российская Газета, подобные предположения не подтверждаются техническими фактами.

Причины появления подобных слухов кроются в нескольких обстоятельствах. Во-первых, в последние годы автопроизводители по всему миру активно используют унифицированные решения, что делает внешнее сходство между машинами разных брендов вполне объяснимым. Во-вторых, у АвтоВАЗа уже был опыт сотрудничества с китайскими компаниями в рамках проекта Xcite, где действительно использовались автомобили Chery для контрактной сборки. Но этот проект завершился, не став основой для новых моделей.

Особое внимание привлекло пятиболтовое крепление колес, которое некоторые считают признаком китайского происхождения. Однако такая схема давно применяется на Lada Vesta Sport и других моделях марки, поэтому не может служить доказательством заимствования.

В основе Lada Azimut лежит модернизированная платформа, которая хорошо знакома по семейству Vesta. Это не копия зарубежных архитектур, а развитие собственной «тележки», адаптированной под новые задачи и требования. Такой подход позволяет АвтоВАЗу использовать уже освоенные производственные мощности и снижать издержки, не прибегая к полному копированию иностранных решений.

Что касается силовых агрегатов, на старте Azimut будет оснащаться атмосферными моторами объемом 1,6 и 1,8 литра, которые являются дальнейшим развитием двигателей, уже применяемых на других моделях Lada. Коробки передач действительно закупаются в Китае: речь идет о шестиступенчатой механике и вариаторе от компании WLY. В будущем планируется добавить 1,5-литровый турбомотор и классический автомат, также китайского производства. Это вынужденная мера, поскольку собственных современных автоматических трансмиссий в России пока нет.

Дизайн Azimut разрабатывался с нуля российскими специалистами. В экстерьере можно заметить отсылки к прежним концепциям и фирменному X-дизайну, но прямых заимствований у китайских или других зарубежных моделей нет. Визуальное сходство с Chery Tiggo 4 и другими кроссоверами объясняется скорее общими тенденциями в сегменте, чем копированием. При сравнении кузовных панелей, остекления и силовой структуры различия становятся очевидными.

Китайские комплектующие действительно присутствуют в конструкции Azimut, но их роль ограничивается электроникой, датчиками, системами помощи водителю и трансмиссиями. Это отражает современные реалии мирового автопрома, где даже крупнейшие концерны используют компоненты из КНР. Для российского рынка такой подход позволяет поддерживать конкурентоспособность и не зависеть от дефицита собственных технологий.

Таким образом, Lada Azimut нельзя назвать переделанным Chery, Hyundai или продолжением «Нивы 3». Это самостоятельная разработка АвтоВАЗа, основанная на проверенной платформе и дополненная импортными деталями там, где отечественных аналогов нет. Такой путь сегодня выбирают многие мировые производители, чтобы сохранить производство и развивать модельный ряд в условиях ограниченного доступа к технологиям.

Серийный выпуск Lada Azimut намечен на 2026 год. Если поставки комплектующих будут стабильными, а экономическая ситуация не ухудшится, первые автомобили могут появиться на конвейере уже в середине следующего года.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
