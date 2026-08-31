Как АвтоВАЗ готовит новый кроссовер к серийному производству - детали и факты

Lada Azimut: почти тысяча новых деталей и рекордные тесты перед стартом

АвтоВАЗ завершил подготовку новой модели. Проведено более 7000 испытаний. Внедрено почти тысяча новых компонентов. Ожидается запуск производства в ближайшее время.

АвтоВАЗ завершил подготовку новой модели. Проведено более 7000 испытаний. Внедрено почти тысяча новых компонентов. Ожидается запуск производства в ближайшее время.

АвтоВАЗ завершил масштабную подготовку к выпуску своего нового кроссовера Lada Azimut. Для повышения надежности инженеры провели более семи тысяч испытаний, а в конструкцию внедрили почти тысячу оригинальных компонентов. Такой подход позволил минимизировать риски появления проблем в первые годы эксплуатации.

В рамках испытательной программы было задействовано 370 прототипов, которые суммарно преодолели полтора миллиона километров. Это рекордный показатель для бренда, подчеркивающий стремление компании вывести качество сборки на новый уровень. Особое внимание уделялось не только реальным дорожным тестам, но и виртуальному моделированию - свыше тысячи проверок прошли в цифровой среде еще до запуска производства.

Силовые агрегаты также подверглись серьезным испытаниям: двигатели и коробки передач отработали на стендах более 30 тысяч моточасов. Это особенно важно, учитывая глубокую модернизацию узлов, унаследованных от предыдущих моделей. Завод стремится доказать, что ресурс агрегатов позволит эксплуатировать автомобиль как в условиях мегаполиса, так и на сложных дорогах.

В конструкцию Lada Azimut интегрировано 996 новых и усовершенствованных деталей. Изменения затронули практически все элементы - от силовых частей кузова до крепежа. В Тольятти освоили сложное производство фар с применением трехкомпонентного литья, что ранее было доступно только крупным зарубежным поставщикам.

Для будущих владельцев это означает, что при ремонте потребуется внимательнее подбирать запчасти, так как старые каталоги могут не подойти. Однако новые компоненты - это результат работы над ошибками прошлых поколений и усиление тех узлов, которые раньше считались расходными.

Безопасность стала одним из ключевых направлений тестирования. Модель успешно прошла краш-тесты, включая боковой удар о столб - один из самых опасных сценариев. Электроника автомобиля была полностью адаптирована к российским зимам, чтобы исключить сбои при низких температурах. Особое внимание уделялось настройке систем стабилизации и ABS для работы на скользких и грязных дорогах.

Завершение испытаний означает, что производство Lada Azimut стартует уже в ближайшие недели. Унификация с предыдущими моделями частично сохранена, однако новые детали оптики и кузова могут быть дороже на старте продаж. В целом, компания рассчитывает, что внедрение почти тысячи новых компонентов позволит повысить надежность и качество автомобиля, а также снизить вероятность массовых отзывов в будущем.