Почему турбированная Lada Azimut может изменить рынок кроссоверов в России: атмосферники, турбо, автомат и 40-тонная пресс-форма

Lada Azimut получит турбомотор 1,4 л и автомат: старт продаж намечен на 2027 год

АвтоВАЗ официально подтвердил выпуск Lada Azimut с турбированным двигателем и автоматической коробкой передач. Новая модификация появится в 2027 году, а серийное производство стартует уже в следующем году. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских кроссоверов.

АвтоВАЗ официально подтвердил выпуск Lada Azimut с турбированным двигателем и автоматической коробкой передач. Новая модификация появится в 2027 году, а серийное производство стартует уже в следующем году. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских кроссоверов.

Планы по выпуску более мощной версии Lada Azimut вызвали наибольший интерес среди автолюбителей. «АвтоВАЗ» официально подтвердил, что в 2027 году на рынок выйдет модификация кроссовера с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью не менее 150 л.с. и классическим автоматическим трансмиссией. Это решение может стать ответом на растущий спрос на современные и динамичные автомобили в сегменте массовых кроссоверов.

На старте продаж Lada Azimut будет предлагаться только с атмосферными моторами. Базовая комплектация получит 1,6-литровый 16-клапанный двигатель мощностью 120 л.с., который сочетается с шестиступенчатой механикой. Для тех, кто предпочитает больше скорости и комфорта, предусмотрен 1,8-литровый мотор на 135 л.с. в паре с вариатором. Такой подход позволяет охватить покупателей разных категорий и сделать модель более универсальной.

Подготовка к серийному производству уже идёт полным ходом: на заводе в Тольятти начали изготавливать пластиковые бамперы для новой модели, используя самую маленькую крупную пресс-форму на предприятии — её масса достигает 40 тонн. Серийный выпуск Lada Azimut стартует в третьем квартале 2026 года, а первые автомобили поступят к дилерам в Москве и Тольятти до конца года. Стоимость новинки пока держится в секрете, что подогревает интерес к будущей премьере.

Эксперты отмечают, что появление турбированной версии с автоматом может изменить восприятие Lada Azimut на рынке. Такой шаг позволит конкурировать с зарубежными аналогами, которые уже давно предлагают подобные технические решения. Важно, что «АвтоВАЗ» делает ставку на локализацию производства и внедрение современных технологий — это может повысить доверие к бренду среди российских покупателей.

Запуск новой версии Lada Azimut станет важным этапом для «АвтоВАЗа»: компания укрепляет позиции в сегменте кроссоверов, расширяет линейку и внедряет современные агрегаты. Для российского рынка это означает появление ещё одного доступного и технологичного решения, способного конкурировать с иностранными моделями. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего развития и новых модификаций, которые поддержат интерес покупателей и актуальность бренда.

В период развития экологически чистого транспорта стоит отметить, что интерес к новым технологиям проявляется не только в автомобильном сегменте. Например, растёт популярность складных электровелосипедов, о чём недавно рассказывали в материале о преимуществах городских моделей Vivi MT20UL с мотором 500 Вт .