Чем новый кроссовер Lada Azimut собирается конкурировать с Haval и Chery

Китайские марки привлекают оснащением и активно внедряют новые технологии. Для Lada Azimut доступная цена и широкая сеть сервиса могут стать преимуществами, если модель подтвердит качество. Какие условия определят ее шансы на рынке?

Китайские марки привлекают оснащением и активно внедряют новые технологии. Для Lada Azimut доступная цена и широкая сеть сервиса могут стать преимуществами, если модель подтвердит качество. Какие условия определят ее шансы на рынке?

Российские покупатели стали требовательнее: выбирая кроссовер, они оценивают оснащение, учитывая дизайн, комфорт и экономичность.

Поэтому одной низкой цены для Lada Azimut может не хватить. Среди конкурентов названы Haval, Chery, Geely и FAW. Многие китайские модели предлагают богатые комплектации и премиальные элементы, прежде доступные главным образом у европейских или японских марок.

У новинки могут быть практические преимущества. Если Azimut получит бюджетное позиционирование, цена привлечет внимание, а разветвленная дилерская и сервисная сеть Lada упростит обслуживание в регионах. Тема аудитории уже возникала в разборе потенциальных покупателей. Ожидается государственная поддержка проекта. Она может повлиять на ценообразование и продвижение.

Azimut создан на глубоко переработанной переднеприводной архитектуре Lada Vesta: в конструкции заявлено около 1 000 новых или измененных деталей, однако общая инженерная база сохранена. Серийную сборку на главном конвейере АВТОВАЗа в Тольятти начали 25 сентября 2026 года. Производственная мощность проекта оценивается до 70 тыс. автомобилей в год, а план на 2027 год - произвести и продать не менее 20 тыс. кроссоверов, сообщает «Автостат». Продажи запланированы на 1 декабря 2026 года.

Технологическая планка высокая. Китайские производители вкладываются в гибридные силовые установки и продвинутые системы безопасности. В мультимедийных комплексах встречается поддержка AI. Для Lada Azimut важны современная платформа и экономичные двигатели; гибридный вариант в оценке проекта остается возможностью, а не подтвержденной характеристикой. На старте заявлены два атмосферных бензиновых двигателя: 1,6-литровый мощностью 120 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой и 1,8-литровый мощностью 132 л. с. с вариатором. Разгон до 100 км/ч составляет 12,7 секунды для версии 1.6 и 12,4 секунды для версии 1.8 с вариатором.

Длина кроссовера составляет 4 416 мм, ширина - 1 838 мм, высота - 1 607 мм; колесная база равна 2 675 мм. Дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм. Объем багажника составляет 508 литров, а при сложенных задних сиденьях приводится показатель до 825 литров. Спереди в подвеске используются стойки McPherson, сзади - полузависимая схема.

Цена остается одним из ключевых факторов позиционирования. По сообщению iXBT от 19 ноября 2026 года, официальную розничную цену и окончательный состав комплектаций еще не объявили. В отраслевых публикациях фигурирует ориентир от 2 до 2,5 млн рублей, а АВТОВАЗ заявлял о намерении сделать модель примерно на 10% дешевле сопоставимых по оснащению конкурентов. Это заявление компании, а не опубликованный прайс-лист.

Качество - еще одна проверка. Lada добилась прогресса, однако вопросы надежности остаются актуальными. Китайские автомобили также критикуют за недолговечность и качество материалов, несмотря на улучшения. Чтобы завоевать доверие покупателей, Azimut потребуется показать более высокий уровень сборки и надежности.

У Lada есть история, но в сегменте современных кроссоверов бренд пока не располагает сильными позициями. Китайские марки активно формируют образ инновационных и стильных автомобилей. Без четкого позиционирования и активной рекламной кампании новинка рискует затеряться.

В этой конкуренции важны оснащение и цена, но покупатель будет оценивать также материалы салона, комфорт и экономичность. Автомобильный эксперт Константин Целиков в комментарии для «За рулем» отмечал, что перспективы Azimut будут зависеть от цены и восприятия модели рынком. На старте кроссовер сочетает клиренс 208 мм и багажник объемом 508 литров с атмосферными моторами мощностью 120 и 132 л. с. Окончательное позиционирование определят стоимость и комплектации.