Больше не ржавеет? АвтоВАЗ испытал новую защиту кузова Lada Azimut — разбираем, что это значит для владельцев

Краска Lada Azimut прошла испытания: кузов выдержал кислотный дождь и удары гравием

АвтоВАЗ завершил серию сложных испытаний для нового кроссовера Lada Azimut. Мало кто знает, но лакокрасочные материалы тестировали не только на прочность, но и на устойчивость к кислотным дождям и биологическим воздействиям. Какие новые цвета появятся, что изменилось в технологии и почему это важно для российских дорог - разбираемся, что скрывается за обновлениями.

Для российских автомобилистов новость о завершении испытаний лакокрасочных материалов для Lada Azimut может стать настоящим поводом задуматься о долговечности и надежности новых машин. В условиях, когда климат и дорожные реагенты часто становятся причиной преждевременного износа кузова, устойчивость к коррозии и внешним воздействиям приобретает особое значение. Как сообщает пресс-служба компании, АвтоВАЗ провел полный цикл лабораторных тестов для новой модели, чтобы убедиться: покрытие выдержит не только стандартные нагрузки, но и экстремальные условия.

В ходе испытаний специалисты использовали металлические пластины, окрашенные по основной технологии, чтобы смоделировать реальные условия эксплуатации. Материалы подвергались ударам гравием, царапинам, истиранию, воздействию влаги, перепадам температур и ультрафиолету. Особое внимание уделили биологическим факторам - лакокрасочное покрытие тестировали на устойчивость к продуктам жизнедеятельности птиц и насекомых. Кроме того, отдельно проверяли, как лак реагирует на кислотные дожди, которые в последние годы все чаще фиксируются в ряде регионов России.

Результаты оказались впечатляющими: кузов Lada Azimut успешно прошел все этапы проверки, сохранив целостность и цвет даже после интенсивных испытаний. По словам представителей АвтоВАЗа, новые эмали не только устойчивы к погодным условиям, но и сохраняют насыщенность оттенков при длительном воздействии солнца. Благодаря доработке состава удалось улучшить качество катафорезного грунта и повысить эластичность лака, что снижает риск появления сколов и трещин.

Цветовая палитра Lada Azimut теперь включает восемь вариантов, среди которых есть как знакомые по другим моделям оттенки, так и абсолютно новые решения: «Гоби» (бежевый), «Эмеральда» (зеленый металлик), «Серенада» (темно-синий металлик). Крыша кроссовера будет предлагаться в двух вариантах окраски - либо в основной цвет кузова, либо в черный, хотя подробности пока не раскрываются. Все лакокрасочные материалы поставляются российскими производителями, что позволяет снизить зависимость от импорта и повысить контроль качества.

Структура покрытия кузова Lada Azimut включает несколько слоев: цинковое покрытие, фосфатную пленку, катафорезный и полиэфирный грунты, базовую эмаль и защитный лак. Такой подход обеспечивает максимальную защиту от коррозии и механических повреждений. Внутри автомобиля пока известно немного: ранее публиковались фотографии с красно-черной и темной отделкой с серебристыми акцентами, а также с зеленым интерьером, показанным осенью 2025 года.

Предсерийные экземпляры Lada Azimut были впервые показаны в апреле, а запуск серийного производства намечен на третий квартал текущего года. В продажу новинка поступит ближе к концу 2026 года.

Для справки: катафорезное грунтование - это современный способ защиты кузова от коррозии, который применяется на большинстве крупных автозаводов. Использование локальных поставщиков материалов позволяет АвтоВАЗу быстрее внедрять новые решения и оперативно реагировать на изменения рынка. Судя по представленным данным, Lada Azimut может стать одной из самых защищенных моделей в своем сегменте, что особенно актуально для российских дорог и климата.