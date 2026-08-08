Новый стандарт для масс-сегмента: почему LADA Azimut стала самой безопасной моделью в истории бренда

LADA Azimut прошла краш-тесты: новые стандарты безопасности для российских кроссоверов

LADA Azimut завершила сертификационные испытания, впервые для бренда получив боковые шторки безопасности. Это событие важно для рынка: модель демонстрирует новый уровень пассивной защиты, что может повлиять на стандарты безопасности в сегменте массовых автомобилей.

LADA Azimut завершила сертификационные испытания, впервые для бренда получив боковые шторки безопасности. Это событие важно для рынка: модель демонстрирует новый уровень пассивной защиты, что может повлиять на стандарты безопасности в сегменте массовых автомобилей.

Выпуск LADA Azimut стал знаковым событием для российского автопрома: впервые серийная модель оснащена боковыми шторками безопасности. Это не просто очередная инновация - речь идет о временном введении стандарта пассивной защиты, что особенно актуально на фоне растущих требований к безопасности автомобилей.

Сертификационные краш-тесты проводятся на предсерийных экземплярах Azimut, собранных в Тольятти.

Программа проведения испытаний состояла из трех ключевых тестов. Первый - лобовой удар о деформируемый барьер на скорости 56 км/ч. Здесь фронтальные подушки безопасности раскрылись вовремя, а датчики на манекенах зафиксировали минимальную нагрузку на жизненно важные зоны. Второй - боковой удар тележкой на скорости 50 км/ч - стал историческим испытанием: боковые шторки безопасности впервые сработали на LADA, обеспечив дополнительную защиту головы и туловища. Третий сценарий — удар боком в столб — считается одним из самых сложных. В этом случае сработали все элементы безопасности, включая преднатяжители ремней, боковые подушки и шторки, усиленный каркас кузова, обеспечивающий сохранение жизненного пространства для пассажиров.

По итогам рассмотрения результатов специалисты отметили, что конструкции «Азимута» обеспечивают уровень безопасности, превышающий минимальные требования законодательства. Это подтверждается не только работой новых систем, но и увеличенной долей высокопрочной стали в кузове, что обязательно сказывается на жесткости поверхности и энергоемкости конструкции.

Впервые для LADA боковые шторки безопасности стали стандартом. Для российского рынка это ответственный шаг: ранее автомобили отечественного производства часто критиковали за слабый уровень пассивной защиты. Теперь ситуация меняется, и Азимут может стать ориентиром для других моделей.

После проведения краш-тестов и получения сертификата безопасности, LADA Azimut готовится к запуску серийного производства. Ожидается, что продажи начнутся в ближайшее время.

Для справки: боковые шторки безопасности уже давно стали стандартом в Европе и Азии, и теперь этот уровень защиты доступен и у моделей Lada. Это может привести к постепенному повышению стандартов безопасности в отечественном автопроме и росту конкуренции среди производителей.