Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

24 июля 2026, 07:50

Лада Азимут прошла сложный боковой краш-тест по новым стандартам безопасности

Лада Азимут прошла сложный боковой краш-тест по новым стандартам безопасности

Lada Azimut против столба: посмотрите, что стало с кроссовером после бокового удара

Лада Азимут прошла сложный боковой краш-тест по новым стандартам безопасности

Кроссовер Лада Азимут недавно оказался в центре внимания после прохождения одного из самых строгих краш-тестов по международным стандартам. Испытание выявило, как современные системы безопасности справляются с реальными угрозами на дороге. Мало кто знает, что подобные тесты часто становятся решающими для допуска модели на рынок. Какие детали остались за кадром и что это значит для российских водителей - разбираемся в материале.

Кроссовер Лада Азимут недавно оказался в центре внимания после прохождения одного из самых строгих краш-тестов по международным стандартам. Испытание выявило, как современные системы безопасности справляются с реальными угрозами на дороге. Мало кто знает, что подобные тесты часто становятся решающими для допуска модели на рынок. Какие детали остались за кадром и что это значит для российских водителей - разбираемся в материале.

Кроссовер Лада Азимут недавно прошел испытание, которое считается одним из самых сложных в мировой практике - боковой удар о столб по методике Правил ООН №135. Это испытание направлено на проверку эффективности пассивных систем безопасности автомобиля в условиях, максимально приближенных к реальным авариям.

В ходе теста автомобиль устанавливается на специальную платформу и разгоняется до скорости 32 км/ч. Затем машина под углом сталкивается с неподвижным стальным столбом, причем удар приходится точно в центр головы манекена, имитирующего водителя. Такой сценарий считается одним из самых опасных, поскольку именно боковые столкновения часто приводят к тяжелым травмам.

Фото: Lada

По данным 110km.ru, в момент удара штатно сработали все предусмотренные системы: преднатяжители ремней, боковые подушки безопасности и боковые шторки. Последние, кстати, впервые появились на автомобилях Лада, что уже можно считать заметным шагом вперед для отечественного автопрома. Датчики, установленные на манекене, зафиксировали нагрузку на голову на уровне 38,4% от максимально допустимого значения. Остальные показатели - по тазу, позвоночнику, бедрам, плечам и брюшной полости - также остались в пределах нормы. Визуализация результатов показала, что манекен полностью находится в «зеленой» зоне, что свидетельствует о высокой эффективности защитных систем.

Эксперты отмечают, что в ходе испытания не было зафиксировано утечек топлива, а аварийная сигнализация и автоматическая разблокировка дверей сработали корректно. Система Эра ГЛОНАСС также активировалась без сбоев. Особое внимание уделялось работе зон программируемой деформации кузова и каркаса, в конструкции которого увеличено содержание сталей повышенной прочности. Это решение позволило минимизировать деформацию салона и снизить риск травмирования пассажиров.

Пять лет назад блогер AcademeG своими силами провел боковой краш-тест и проверил, сможет ли 5-летняя Lada Vesta выстоять против столба. Результат оказался хуже, чем можно было предположить.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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