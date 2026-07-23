Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 20:33

Lada Azimut с новой системой LADA Ride Select: три уникальных режима для российских дорог

Lada Azimut с новой системой LADA Ride Select: три уникальных режима для российских дорог

Три новых сценария на бездорожье: чем система Azimut отличается от XRAY и Vesta

Lada Azimut с новой системой LADA Ride Select: три уникальных режима для российских дорог

Lada Azimut выходит на рынок с обновленной интеллектуальной системой противобуксовки LADA Ride Select, которая предлагает три новых режима движения. Это решение может изменить представление о возможностях кроссоверов в условиях российских дорог и климата.

Lada Azimut выходит на рынок с обновленной интеллектуальной системой противобуксовки LADA Ride Select, которая предлагает три новых режима движения. Это решение может изменить представление о возможностях кроссоверов в условиях российских дорог и климата.

Внедрение интеллектуальной системы LADA Ride Select на Lada Azimut стало заметным событием для российского рынка кроссоверов. Производитель сделал акцент не только на изменении расположения переключателя режимов, но и на расширении функциональности, что может быть особенно актуально для водителей, сталкивающихся с разными дорожными условиями.

В отличие от предыдущих моделей, таких как Lada XRAY и Vesta, где использовалась более простая версия системы с тремя стандартными режимами, Lada Azimut получила массивную шайбу выбора режимов и три новых сценария работы. Теперь доступны: «Трасса / Стандартный» — для повседневной езды по асфальту; «Эко» — для экономии топлива за счет плавного разгона; и «Ассистент спуска» — функция, позволяющая безопасно преодолевать крутые склоны без необходимости постоянно держать ногу на педали тормоза.

Каждый из режимов влияет на чувствительность педали газа, работу коробки передач и усилителя руля. В гибридных версиях Azimut система также перераспределяет крутящий момент между осями, что повышает проходимость и устойчивость на сложных участках. Такой подход может быть особенно полезен для регионов с переменчивым климатом и сложным рельефом.

Эксперты отмечают, что появление ассистента спуска (HDC) в массовом сегменте — редкость для автомобилей этого класса. Это решение может повысить безопасность на скользких или заснеженных дорогах, а также сделать Azimut более привлекательным для тех, кто часто выезжает за город. Важно, что система не только расширяет возможности автомобиля, но и делает управление более интуитивным, снижая нагрузку на водителя в сложных ситуациях.

Для справки: LADA Ride Select — это система, позволяющая адаптировать поведение автомобиля под разные дорожные условия. В новых моделях она становится все более интеллектуальной, а расширение набора режимов и функций может указывать на стремление АВТОВАЗа соответствовать мировым трендам в области безопасности и комфорта.

На фоне растущего интереса к современным технологиям в автомобилях подобные нововведения становятся одним из факторов выбора для покупателей. Как показывает опыт других моделей, оснащение и уровень комфорта все чаще становятся решающими при покупке — об этом свидетельствует и тенденция перехода клиентов с Lada Largus на более технологичные кроссоверы, например, выбор в пользу Haval M6. В случае с Lada Azimut производитель делает ставку на сочетание доступности и современных решений, что может укрепить позиции бренда на рынке.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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