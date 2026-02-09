Эксперты сравнили LADA Azimut с конкурентами и оценили его шансы в борьбе за покупателей SUV

9 февраля 2026, 20:19
LADA Azimut: сможет ли новый кроссовер изменить расстановку сил на рынке SUV
LADA Azimut: сможет ли новый кроссовер изменить расстановку сил на рынке SUV
LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал оживленную дискуссию среди экспертов. Новинка обещает стать самой технологичной и дорогой моделью бренда, а ее перспективы на рынке SUV вызывают немало вопросов.
Презентация LADA Azimut на ПМЭФ-2025 стала одним из самых заметных событий в автомобильной отрасли. Как первый кроссовер АВТОВАЗа, ожидаемый в продаже с 2026 года, новинка привлекает повышенное внимание. Интерес к ней связан не только с громким дебютом, но и с выходом на рынок в период острой конкурентной борьбы в сегменте внедорожников. В условиях насыщенного предложения от китайских брендов новому игроку необходимо доказать свою состоятельность через сбалансированное сочетание цены, технологичности и комплектации.
Модель Azimut сразу оказалась в центре обсуждения экспертов и дилеров, которые отмечают её современный и адаптированный для рынка дизайн. Однако ей предстоит столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны укрепившихся на рынке марок, таких как Chery, Haval, Geely и Changan. Особый вопрос вызывает отсутствие полноприводных версий, которые давно предлагают конкуренты. Ключевым аргументом в борьбе за покупателя может стать цена: если базовая комплектация составит 1,9–2,4 млн рублей, а топовые версии не превысят 2,7 млн, у Azimut есть шанс привлечь растущую аудиторию.
Ценовой позиционирование и целевая аудитория
Эксперты прогнозируют, что Azimut станет самой дорогой моделью в линейке LADA, с ожидаемым ценовым диапазоном от 2 до 3 миллионов рублей. Такой уровень стоимости обусловлен современным оснащением и выходом бренда на новый сегмент. Модель ориентирована в первую очередь на покупателей 35–50 лет, ищущих функциональный и комфортный автомобиль, но также может привлечь молодёжь и тех, кто ранее отдавал предпочтение иностранным маркам.
По оценкам дилеров, до 25% покупателей могут перейти с иномарок на Azimut, если он оправдает ожидания по качеству и оснащению. Успех модели способен значительно усилить позиции бренда, хотя многое будет зависеть от стабильности поставок, ценовой политики и маркетинговой активности.
Конкурентная среда и преимущества модели
Основными конкурентами Azimut на рынке станут уже хорошо известные модели: Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 4, Changan CS35 и Belgee X50. Ключевыми преимуществами новинки могут стать доступность обслуживания и запасных частей, адаптация к местным условиям эксплуатации, а также оснащение современными электронными помощниками и системами, снижающими расход топлива.
Однако отсутствие полного привода может ограничить привлекательность модели для тех, кто планирует активную эксплуатацию вне города. Эксперты полагают, что для большинства городских покупателей этот фактор не станет решающим, если Azimut предложит выгодное соотношение цены и качества.
Вызовы и перспективы
Выход Azimut на рынок совпадает с периодом стагнации в сегменте SUV, что усложняет задачу завоевания доли. Успех модели будет напрямую зависеть от способности АВТОВАЗа наладить стабильные поставки и обеспечить высокое качество сборки. Немаловажную роль сыграет и поддержка в виде государственных и кредитных программ.
Azimut имеет потенциал стать флагманом для роста бренда, особенно если ему удастся привлечь новых клиентов и предложить более современную альтернативу некоторым устаревающим моделям. Однако эксперты осторожны в прогнозах, отмечая, что динамичный рынок требует от модели не только грамотного старта, но и постоянного развития и улучшения продукта в будущем.
Похожие материалы Лада
-
09.02.2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.Читать далее
-
26.01.2026, 11:54
В Тольятти испытали Lada Azimut с черными дисками и матовой стойкой кузова
На улицах Тольятти замечен необычный прототип Lada Azimut. Автомобиль выделяется черными дисками и матовой стойкой. Детали экстерьера вызывают вопросы. Ожидается старт продаж в конце года.Читать далее
-
23.01.2026, 05:28
Вызов китайским брендам и собственная разработка от АвтоВАЗа: почему ставка на Lada Azimut очень высокая
Lada Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал ажиотаж. Модель обещает стать конкурентом китайским кроссоверам. ВАЗ делает ставку на собственные разработки и оригинальные решения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
16.01.2026, 17:31
Максим Кадаков назвал оптимальную цену для нового кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut готовится к выходу на рынок. Эксперт озвучил диапазон цен. Производитель держит интригу. Ожидания покупателей растут. Конкуренты уже наготове. Впереди премьера и старт продаж.Читать далее
-
15.01.2026, 05:34
Lada Azimut на подходе: раскрыты все детали базовой комплектации нового кроссовера от АвтоВАЗа
Lada Azimut в стартовой версии удивляет оснащением. Светодиоды, климат и большой экран - уже в базе. Цена выше конкурентов, но есть нюансы. Почему модель может изменить рынок? Все подробности - в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
-
13.01.2026, 08:15
Сможет ли LADA Azimut обойти китайские кроссоверы на российском рынке в 2026 году
LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ 2025. Российский кроссовер бросает вызов китайским моделям. Эксперты обсуждают его перспективы. Цена и оснащение обещают быть конкурентными. Сможет ли новинка изменить расстановку сил?Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
29.12.2025, 08:46
В Самарской области раскрыли сроки старта производства Lada Azimut на АвтоВАЗе
Власти Самарской области поделились свежими деталями о будущем АвтоВАЗа. В центре внимания - запуск Lada Azimut. Ожидается, что серийное производство стартует в третьем квартале 2026 года. Какие еще новинки готовит завод - интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
09.02.2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.Читать далее
-
26.01.2026, 11:54
В Тольятти испытали Lada Azimut с черными дисками и матовой стойкой кузова
На улицах Тольятти замечен необычный прототип Lada Azimut. Автомобиль выделяется черными дисками и матовой стойкой. Детали экстерьера вызывают вопросы. Ожидается старт продаж в конце года.Читать далее
-
23.01.2026, 05:28
Вызов китайским брендам и собственная разработка от АвтоВАЗа: почему ставка на Lada Azimut очень высокая
Lada Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал ажиотаж. Модель обещает стать конкурентом китайским кроссоверам. ВАЗ делает ставку на собственные разработки и оригинальные решения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
16.01.2026, 17:31
Максим Кадаков назвал оптимальную цену для нового кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut готовится к выходу на рынок. Эксперт озвучил диапазон цен. Производитель держит интригу. Ожидания покупателей растут. Конкуренты уже наготове. Впереди премьера и старт продаж.Читать далее
-
15.01.2026, 05:34
Lada Azimut на подходе: раскрыты все детали базовой комплектации нового кроссовера от АвтоВАЗа
Lada Azimut в стартовой версии удивляет оснащением. Светодиоды, климат и большой экран - уже в базе. Цена выше конкурентов, но есть нюансы. Почему модель может изменить рынок? Все подробности - в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
-
13.01.2026, 08:15
Сможет ли LADA Azimut обойти китайские кроссоверы на российском рынке в 2026 году
LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ 2025. Российский кроссовер бросает вызов китайским моделям. Эксперты обсуждают его перспективы. Цена и оснащение обещают быть конкурентными. Сможет ли новинка изменить расстановку сил?Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
29.12.2025, 08:46
В Самарской области раскрыли сроки старта производства Lada Azimut на АвтоВАЗе
Власти Самарской области поделились свежими деталями о будущем АвтоВАЗа. В центре внимания - запуск Lada Azimut. Ожидается, что серийное производство стартует в третьем квартале 2026 года. Какие еще новинки готовит завод - интрига сохраняется.Читать далее