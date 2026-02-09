Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 20:19

LADA Azimut: сможет ли новый кроссовер изменить расстановку сил на рынке SUV

Эксперты сравнили LADA Azimut с конкурентами и оценили его шансы в борьбе за покупателей SUV

LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал оживленную дискуссию среди экспертов. Новинка обещает стать самой технологичной и дорогой моделью бренда, а ее перспективы на рынке SUV вызывают немало вопросов.

Презентация LADA Azimut на ПМЭФ-2025 стала одним из самых заметных событий в автомобильной отрасли. Как первый кроссовер АВТОВАЗа, ожидаемый в продаже с 2026 года, новинка привлекает повышенное внимание. Интерес к ней связан не только с громким дебютом, но и с выходом на рынок в период острой конкурентной борьбы в сегменте внедорожников. В условиях насыщенного предложения от китайских брендов новому игроку необходимо доказать свою состоятельность через сбалансированное сочетание цены, технологичности и комплектации.

Модель Azimut сразу оказалась в центре обсуждения экспертов и дилеров, которые отмечают её современный и адаптированный для рынка дизайн. Однако ей предстоит столкнуться с жёсткой конкуренцией со стороны укрепившихся на рынке марок, таких как Chery, Haval, Geely и Changan. Особый вопрос вызывает отсутствие полноприводных версий, которые давно предлагают конкуренты. Ключевым аргументом в борьбе за покупателя может стать цена: если базовая комплектация составит 1,9–2,4 млн рублей, а топовые версии не превысят 2,7 млн, у Azimut есть шанс привлечь растущую аудиторию.

Ценовой позиционирование и целевая аудитория

Эксперты прогнозируют, что Azimut станет самой дорогой моделью в линейке LADA, с ожидаемым ценовым диапазоном от 2 до 3 миллионов рублей. Такой уровень стоимости обусловлен современным оснащением и выходом бренда на новый сегмент. Модель ориентирована в первую очередь на покупателей 35–50 лет, ищущих функциональный и комфортный автомобиль, но также может привлечь молодёжь и тех, кто ранее отдавал предпочтение иностранным маркам.

По оценкам дилеров, до 25% покупателей могут перейти с иномарок на Azimut, если он оправдает ожидания по качеству и оснащению. Успех модели способен значительно усилить позиции бренда, хотя многое будет зависеть от стабильности поставок, ценовой политики и маркетинговой активности.

Конкурентная среда и преимущества модели

Основными конкурентами Azimut на рынке станут уже хорошо известные модели: Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 4, Changan CS35 и Belgee X50. Ключевыми преимуществами новинки могут стать доступность обслуживания и запасных частей, адаптация к местным условиям эксплуатации, а также оснащение современными электронными помощниками и системами, снижающими расход топлива.

Однако отсутствие полного привода может ограничить привлекательность модели для тех, кто планирует активную эксплуатацию вне города. Эксперты полагают, что для большинства городских покупателей этот фактор не станет решающим, если Azimut предложит выгодное соотношение цены и качества.

Вызовы и перспективы

Выход Azimut на рынок совпадает с периодом стагнации в сегменте SUV, что усложняет задачу завоевания доли. Успех модели будет напрямую зависеть от способности АВТОВАЗа наладить стабильные поставки и обеспечить высокое качество сборки. Немаловажную роль сыграет и поддержка в виде государственных и кредитных программ.

Azimut имеет потенциал стать флагманом для роста бренда, особенно если ему удастся привлечь новых клиентов и предложить более современную альтернативу некоторым устаревающим моделям. Однако эксперты осторожны в прогнозах, отмечая, что динамичный рынок требует от модели не только грамотного старта, но и постоянного развития и улучшения продукта в будущем.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Похожие материалы Лада

