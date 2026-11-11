Не турбиной единой: как Azimut собирается отбирать покупателей у Jolion, Tiggo 4 и X50

Какие кроссоверы сравнивают с LADA Azimut, что он предлагает вместо турбомоторов и больше ли это выгоды

В сравнении с китайскими SUV для LADA Azimut решающими станут не громкие обещания, а итоговая стоимость и оснащение серийной машины. Предварительные данные указывают на атмосферные моторы и передний привод, но окончательные версии требуют проверки.

В сравнении с китайскими SUV для LADA Azimut решающими станут не громкие обещания, а итоговая стоимость и оснащение серийной машины. Предварительные данные указывают на атмосферные моторы и передний привод, но окончательные версии требуют проверки.

Покупатель нового кроссовера оказывается перед выбором: либо привычная высокая посадка, либо заранее понятные траты на машину после покупки. В салонах уже стоят модели с турбомоторами, роботизированными коробками и богатым оснащением, а LADA Azimut выходит на тот же рынок с другой технической концепцией.

Для АвтоВАЗа это важная модель: интерес к городским кроссоверам велик, тогда как Niva Legend и Niva Travel рассчитаны на иные задачи. Azimut создавался как отдельный пятидверный автомобиль для повседневных поездок. В основе лежат технические решения платформы LADA Vesta, однако называть новинку просто переделанным универсалом было бы неверно.

Заявлены передний привод и атмосферные бензиновые двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра. Их мощность составляет 120 и 132 л.с. соответственно. В линейку планируют включить механическую коробку и автоматическую трансмиссию, а дорожный просвет заявлен на уровне около 208 мм.

Какие аргументы есть у соперников

Среди наиболее сильных конкурентов — Haval Jolion. Известные версии получили турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью примерно 143 или 150 л.с. и семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Для модели предусмотрены передний и полный привод. Последний может быть полезен на заснеженных подъемах или грунтовых дорогах, хотя сам по себе не превращает городской кроссовер во внедорожник.

Jolion уже представлен на российском рынке, поэтому потенциальный владелец может изучить опыт эксплуатации и обслуживания. В сравнении с ним Azimut может привлечь покупателя ценой и атмосферным мотором. Но отсутствие турбокомпрессора само по себе не доказывает больший ресурс: долговечность нового двигателя и затраты на ремонт еще предстоит оценить на практике.

Belgee X50 рассчитан прежде всего на город. В распространенных версиях у него турбомотор 1,5 литра на 150 л.с., семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями и передний привод. Компактные размеры удобны при парковке, а при регулярных поездках с пассажирами сзади стоит отдельно оценить пространство салона и багажник.

Chery Tiggo 4 представлен с разными силовыми установками. В семействе встречаются бензиновые моторы объемом 1,5 литра, атмосферные и турбированные, а трансмиссии зависят от исполнения. Название модели не заменяет проверки документов: год выпуска, двигатель и комплектация влияют на то, что именно получит покупатель. Мультимедийные функции и оборудование старших версий могут быть весомым аргументом, но стоимость оригинальной оптики или электронных компонентов также следует учитывать.

Еще один участник сравнения — Tenet T4. Это компактный кроссовер марки, технически связанный с китайскими разработками и производимый в России. Локальное производство само по себе не отвечает на практические вопросы о цене, запчастях и сервисе, поэтому сравнивать эту модель с Azimut разумно по фактической стоимости сделки и условиям обслуживания.

Changan CS35 Plus известен в России с турбированным двигателем 1,4 литра мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой. Компактный кузов удобен в городе, а оснащение и интерьер рассчитаны на покупателей, которым важна современная подача. Однако для семейных поездок стоит проверить объем багажника, а при покупке изучить регламент обслуживания турбомотора и трансмиссии.

Москвич 3 также может оказаться прямым соперником Azimut по назначению и цене. Для этой модели указывались бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью около 136 л.с. и передний привод. В зависимости от версии устанавливается механическая коробка передач или вариатор. При сравнении важна цена без специальных программ, а также условия гарантии и расходы на обслуживание.

Если приоритетом является пространство, в списке стоит рассмотреть Haval M6. Это переднеприводный кроссовер с турбированным мотором 1,5 литра мощностью около 143 л.с. В зависимости от исполнения предлагается механическая коробка или семиступенчатый робот. Просторный салон и большой багажник делают его интересным для семейных поездок; по уровню электронных функций модель может уступать более новым соперникам.

Omoda C5 выделяется оформлением кузова и салона. Российские версии известны с турбированными бензиновыми двигателями и автоматическими трансмиссиями разных типов, причем набор зависит от года выпуска. Богатое оснащение стоит оценивать вместе с возможной ценой кузовных деталей и электроники. Внешний эффект здесь не отменяет обычной проверки конкретной комплектации.

JAC JS6 крупнее многих компактных участников сравнения. Для российского рынка указывался турбомотор 1,5 литра мощностью 174 л.с. в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями; привод передний. Просторный кузов и высокая заявленная мощность могут привлечь семейного покупателя, но одних лошадиных сил недостаточно для оценки динамики: имеют значение масса машины и настройки трансмиссии.

BAIC X35 завершает десятку. Это компактный городской кроссовер, характеристики которого зависят от года выпуска и версии. Перед покупкой необходимо уточнить двигатель и коробку передач, а также проверить доступность официального сервиса и стоимость деталей. Для поездок с большой семьёй и багажом размеры автомобиля лучше оценить лично.

Разброс задач у этих машин велик: Haval M6 ориентирован на пространство, Belgee X50 — на городской формат, а Haval Jolion предлагает полноприводные версии. Поэтому единого сравнения по мощности недостаточно. При выборе полезно сопоставить размер салона и багажника, тип трансмиссии и цену конкретных комплектаций.

Что изменит выбор в повседневной эксплуатации

Главное техническое различие между Azimut и многими соперниками — атмосферные двигатели против турбомоторов. Атмосферный агрегат может подойти водителю, который предпочитает спокойную езду и более традиционную конструкцию. Но отсутствие турбины не гарантирует надёжность: многое зависит от конкретного двигателя и соблюдения регламента.

Турбомоторы конкурентов предлагают более высокую заявленную мощность при сравнительно небольшом объеме. Это может быть заметно при ускорении или движении с полной загрузкой. Взамен владельцу необходимо внимательно относиться к обслуживанию, включая качество масла и соблюдение требований к техническим жидкостям.

С трансмиссиями та же история: механика, вариатор и робот устроены по-разному, поэтому слово «автомат» в разговоре с продавцом не обеспечивает всей нужной информации. Механическая коробка требует работы сцеплением в пробках. Вариатор нуждается в соблюдении своего регламента, а особенности робота зависят от конкретной конструкции. Для Azimut тип и характеристики автоматической трансмиссии следует подтверждать по серийной версии.

Передний привод, заявленный для первоначальной конфигурации Azimut, достаточен для многих городских и обычных загородных маршрутов. Однако часть конкурентов предлагает полный привод, который может пригодиться на снегу или сложном подъёме. Для регулярных поездок по тяжёлому бездорожью городской кроссовер в любом случае не следует считать заменой автомобилю с подходящей трансмиссией; в этом случае в исходном сравнении отдельно упомянуты Niva Travel и Niva Legend.

Расходы на владение складываются не только из планового обслуживания. Для сопоставления моделей необходимо узнать цены на первые пять ТО, штатные шины, тормозные детали и элементы кузова. Оригинальная оптика или электронный блок могут обойтись дороже привычных расходников. У LADA сильной стороной традиционно считается распространённость сервисов и запчастей, однако детали, специфичные для новой модели, нельзя автоматически приравнивать по цене к компонентам Granta или Vesta.



Практичный ориентир для покупателя уже есть в обзоре проверки RAV4: комплектацию подержанной машины и состояние ее отдельных элементов необходимо оценивать отдельно. Для нового кроссовера логика похожа в одном важном отношении: сравнивать следует конкретные автомобили и условия сделки, а не только название модели.

Цена станет главным условием конкуренции

Если Azimut окажется заметно дешевле сопоставимых комплектаций Haval Jolion, Belgee X50 и Chery Tiggo 4, разница в цене может перевесить часть преимуществ более мощного мотора или дополнительного оборудования. Для этого в доступной версии должны присутствовать необходимые покупателю функции комфорта и безопасности.

При близкой стоимости сравнение станет строже. Покупатели будут смотреть на мощность, трансмиссию, простор салона и оснащение. Если конкурент за те же деньги предложит полный привод или более богатую комплектацию, Azimut потребуется ответить практическими преимуществами, а не только происхождением марки.

Перед покупкой стоит пройти тест-драйв и проверить посадку, обзорность и удобство управления. Затем имеет смысл запросить цены на распространённые запчасти и сравнить регламент обслуживания коробок передач. Подобный порядок помогает отделить привлекательную комплектацию от расходов, которые проявятся уже после оформления автомобиля.

LADA Azimut выходит в сегмент, где соперники уже предлагают разные сочетания мощности, места и оборудования. Предварительные сведения описывают российскую модель с атмосферными двигателями, дорожным просветом около 208 мм и передним приводом. Однако итоговое сравнение зависит от серийных комплектаций и цены.