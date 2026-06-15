Цена ближе к 2 млн рублей: что определит успех нового кроссовера от АвтоВАЗа

Lada Azimut: старт продаж, цена и уникальные опции нового кроссовера для России

Lada Azimut выходит на российский рынок с акцентом на доступность и современные технологии. Эксперты уверены: именно ценовая политика и инновационные решения определят успех модели в сегменте кроссоверов до 2 млн рублей.

Lada Azimut выходит на российский рынок с акцентом на доступность и современные технологии. Эксперты уверены: именно ценовая политика и инновационные решения определят успех модели в сегменте кроссоверов до 2 млн рублей.

Появление Lada Azimut на российском рынке может стать поворотным моментом для сегмента доступных кроссоверов. Новинка ориентирована на покупателей, ищущих баланс между ценой и современным оснащением, а эксперты называют ценовую политику основным залогом успеха. Если стоимость останется в пределах 2 миллионов рублей, Azimut сможет привлечь аудиторию, но при превышении отметки в 3 миллиона модель рискует оказаться в условиях жесткой конкуренции со стороны давно известных брендов.

Премьера Lada Azimut прошла на ПМЭФ-2025, где автомобиль сразу выделился сочетанием узнаваемого фирменного дизайна и современных технических разработок. В основе лежит доработанная платформа от Vesta с сохранением оптимальных габаритов: длина 4416 мм, ширина 1838 мм, высота 1607 мм, колесная база 2675 мм. Такие размеры делают Azimut комфортным как для городского использования, так и для дальних поездок.

Серийное производство стартует в сентябре 2026 года. Под капотом — новые двигатели разработки АВТОВАЗа: 1,6 литра (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.). Уже в базовой версии предусмотрены цифровая приборная панель с двумя 10-дюймовыми экранами, камера заднего вида, светодиодная оптика и система контроля давления в шинах. В более дорогих комплектациях доступны беспроводная зарядка, электрорегулировка руля и кресел, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, камера кругового обзора, электронный ручник и селектор режимов движения.

Особое внимание уделяется обогреву передних боковых стекол с помощью встроенных нитей. По заявлениям АВТОВАЗа, это решение впервые реализовано в мировой практике и может стать настоящим преимуществом для эксплуатации в российских климатических условиях.

Эксперты отмечают: успех «Азимута» во многом зависит от грамотной ценовой политики и своевременности запуска продаж. В условиях, когда покупатели все чаще ориентируются на соотношение цены и оснащения, предложение современных технологий, адаптированных к реальным условиям, выглядит оправданным. Важно, что вопросы технического обслуживания и внедрения новых решений остаются в центре внимания — именно эти аспекты могут стать определяющими для долгосрочного успеха модели.

Сегмент кроссоверов в России продолжает расти, а отечественные производители все активнее внедряют инновации, чтобы конкурировать с зарубежными брендами. Lada Azimut — пример того, как российский автопром учитывает требования современных водителей, касающиеся не только доступной цены, но и актуальных опций, которые раньше были доступны лишь в более дорогих моделях.

Выход Lada Azimut может изменить расстановку сил среди доступных кроссоверов, как это ранее произошло с другими моделями — например, Geely Monjaro, который благодаря сочетанию комплектации и цены стал ведущим игроком на рынке. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о причинах успеха Geely Monjaro в России .