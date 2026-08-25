Запуск Lada Azimut в 2026: сроки, двигатели и потенциал

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 11:29

Lada Azimut: старт производства и новые перспективы для российского автопрома

Lada Azimut: старт производства и новые перспективы для российского автопрома

Запуск Lada Azimut в 2026: сроки, двигатели и потенциал

Lada Azimut: старт производства и новые перспективы для российского автопрома

Премьера Lada Azimut уже вызвала оживленное обсуждение среди автолюбителей: модель обещает стать ключевым игроком на рынке, если производитель правильно определит ценовую политику. Экспертное мнение, свежие детали о комплектациях и сроки запуска - рассказываем, почему эта новость может повлиять на весь сегмент отечественных кроссоверов. Не прошли мимо и вопросы о будущем модельного ряда.

Премьера Lada Azimut уже вызвала оживленное обсуждение среди автолюбителей: модель обещает стать ключевым игроком на рынке, если производитель правильно определит ценовую политику. Экспертное мнение, свежие детали о комплектациях и сроки запуска - рассказываем, почему эта новость может повлиять на весь сегмент отечественных кроссоверов. Не прошли мимо и вопросы о будущем модельного ряда.

Российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: запуск серийного производства Lada Azimut способен не только укрепить позиции бренда, но и задать новый вектор развития для всего сегмента отечественных кроссоверов. Для многих водителей это не просто очередная новинка - речь идет о модели, которая может стать драйвером продаж и изменить расстановку сил среди российских производителей.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что успех Lada Azimut напрямую зависит от грамотного ценового позиционирования. По его словам, автомобиль выделяется уровнем оснащения и технических решений, которые ранее были недоступны для продукции АвтоВАЗа. Эксперт отмечает, что Azimut демонстрирует отличные ходовые качества и способен привлечь внимание широкой аудитории, если цена окажется конкурентоспособной.

Особое внимание уделяется тому, что Lada Azimut построена на удлиненной платформе Lada Vesta с передним приводом. На старте продаж покупателям предложат бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,6 литра (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.), а также выбор между 6-ступенчатой механикой и вариатором. Позже в линейке появится и 6-диапазонный автомат. Официальная премьера модели состоялась на Петербургском международном экономическом форуме 18 июня 2025 года, а запуск производства намечен на сентябрь 2026 года. Продажи стартуют в четвертом квартале того же года, однако цены пока не раскрыты.

Максим Кадаков также выразил надежду, что появление Azimut станет стимулом для дальнейшей модернизации модельного ряда АвтоВАЗа. В качестве примера он приводит обновленные версии Niva Legend и Niva Travel, которые уже демонстрируют рост интереса со стороны покупателей. Эксперт подчеркивает, что было бы логично ожидать появления еще более инновационных моделей, способных удивить даже самых требовательных автолюбителей.

Интересно, что тенденция к возвращению отечественных брендов и запуску новых моделей становится все более заметной. Например, недавно на рынке появился бизнес-седан Volga C50, который также вызвал немало обсуждений среди экспертов и покупателей. О том, как новые российские автомобили меняют привычный расклад, можно узнать в материале о возвращении Volga C50 и его особенностях.

Если рассматривать ситуацию в целом, запуск Lada Azimut может стать важным шагом для всего российского автопрома. Модель ориентирована на массового потребителя, а ее технические характеристики и уровень оснащения позволяют конкурировать с зарубежными аналогами. Важно отметить, что в последние годы отечественные производители активно инвестируют в обновление модельных линеек и внедрение современных технологий. Это создает условия для повышения доверия к российским автомобилям и расширения их доли на рынке. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько оправдаются ожидания экспертов и сможет ли Azimut действительно стать новым флагманом продаж.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Nissan Leaf 2026: новая генерация электрокара с акцентом на дальность и комфорт
Chevrolet Captiva 6: первый подключаемый гибрид выходит на рынок Узбекистана
Belgee X50 с новым мотором и автоматом выходит на рынок России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Саратовская область Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться