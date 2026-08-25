Запуск Lada Azimut в 2026: сроки, двигатели и потенциал

25 августа 2026, 11:29
Lada Azimut: старт производства и новые перспективы для российского автопрома
Lada Azimut: старт производства и новые перспективы для российского автопрома
Премьера Lada Azimut уже вызвала оживленное обсуждение среди автолюбителей: модель обещает стать ключевым игроком на рынке, если производитель правильно определит ценовую политику. Экспертное мнение, свежие детали о комплектациях и сроки запуска - рассказываем, почему эта новость может повлиять на весь сегмент отечественных кроссоверов. Не прошли мимо и вопросы о будущем модельного ряда.
Российский рынок автомобилей переживает заметные перемены: запуск серийного производства Lada Azimut способен не только укрепить позиции бренда, но и задать новый вектор развития для всего сегмента отечественных кроссоверов. Для многих водителей это не просто очередная новинка - речь идет о модели, которая может стать драйвером продаж и изменить расстановку сил среди российских производителей.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что успех Lada Azimut напрямую зависит от грамотного ценового позиционирования. По его словам, автомобиль выделяется уровнем оснащения и технических решений, которые ранее были недоступны для продукции АвтоВАЗа. Эксперт отмечает, что Azimut демонстрирует отличные ходовые качества и способен привлечь внимание широкой аудитории, если цена окажется конкурентоспособной.
Особое внимание уделяется тому, что Lada Azimut построена на удлиненной платформе Lada Vesta с передним приводом. На старте продаж покупателям предложат бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,6 литра (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.), а также выбор между 6-ступенчатой механикой и вариатором. Позже в линейке появится и 6-диапазонный автомат. Официальная премьера модели состоялась на Петербургском международном экономическом форуме 18 июня 2025 года, а запуск производства намечен на сентябрь 2026 года. Продажи стартуют в четвертом квартале того же года, однако цены пока не раскрыты.
Максим Кадаков также выразил надежду, что появление Azimut станет стимулом для дальнейшей модернизации модельного ряда АвтоВАЗа. В качестве примера он приводит обновленные версии Niva Legend и Niva Travel, которые уже демонстрируют рост интереса со стороны покупателей. Эксперт подчеркивает, что было бы логично ожидать появления еще более инновационных моделей, способных удивить даже самых требовательных автолюбителей.
Интересно, что тенденция к возвращению отечественных брендов и запуску новых моделей становится все более заметной. Например, недавно на рынке появился бизнес-седан Volga C50, который также вызвал немало обсуждений среди экспертов и покупателей. О том, как новые российские автомобили меняют привычный расклад, можно узнать в материале о возвращении Volga C50 и его особенностях.
Если рассматривать ситуацию в целом, запуск Lada Azimut может стать важным шагом для всего российского автопрома. Модель ориентирована на массового потребителя, а ее технические характеристики и уровень оснащения позволяют конкурировать с зарубежными аналогами. Важно отметить, что в последние годы отечественные производители активно инвестируют в обновление модельных линеек и внедрение современных технологий. Это создает условия для повышения доверия к российским автомобилям и расширения их доли на рынке. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько оправдаются ожидания экспертов и сможет ли Azimut действительно стать новым флагманом продаж.
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