Новая модель Lada Azimut выходит на рынок - что ждет покупателей

15 мая 2026, 11:56
Старт производства Lada Azimut: первые автомобили уже едут к дилерам
В Тольятти началась сборка Lada Azimut. Первые машины уже отправлены дилерам. Ожидается старт продаж до конца года. Цена базовой версии пока не раскрыта.
В Тольятти на заводе АВТОВАЗ стартовала сборка новой модели - кроссовера Lada Azimut. На производственной линии уже появились серийные экземпляры, которые проходят финальный контроль качества. Как стало известно журналу За рулем, первые автомобили этой модели уже отправились к официальным дилерам компании.
В коротком видеоролике, снятом на стенде выходного контроля, можно увидеть готовый к продаже кроссовер в насыщенном красном цвете. Этот оттенок - один из восьми, которые будут доступны для покупателей Lada Azimut. Производитель уделил особое внимание разнообразию цветовой палитры, чтобы удовлетворить вкусы самых разных клиентов.
Официальный запуск массового производства намечен на третий квартал 2026 года, а по уточненным данным - на сентябрь. Однако уже сейчас дилеры начали получать первые товарные автомобили, что говорит о высокой степени готовности проекта. Это событие вызвало большой интерес среди автолюбителей и экспертов рынка, ведь Lada Azimut позиционируется как важная новинка в сегменте кроссоверов.
Ожидается, что продажи стартуют до конца текущего года. По предварительным прогнозам, стоимость базовой комплектации составит около 2 миллионов рублей. Такой ценовой уровень делает модель конкурентоспособной среди других представителей класса. Покупатели смогут выбрать из нескольких вариантов оснащения, а также воспользоваться современными опциями, которые предлагает производитель.
Появление Lada Azimut на рынке может существенно повлиять на расстановку сил в сегменте кроссоверов. Эксперты отмечают, что новинка сочетает в себе современные технологии, привлекательный дизайн и доступную цену. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько успешно модель будет воспринята российскими автолюбителями.
15.05.2026, 10:31
АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте
АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.Читать далее
14.05.2026, 20:02
Lada Azimut: новый кроссовер с рекордной локализацией и современными технологиями
Lada Azimut станет первым кроссовером с уровнем локализации свыше 90% уже на старте производства. Модель получит обновленные двигатели, современную электронику и широкий выбор трансмиссий, что может изменить баланс сил на рынке SUV в России.Читать далее
08.05.2026, 12:29
Lada Azimut: старт серийного производства и планы по выпуску 70 тысяч кроссоверов в год
АвтоВАЗ готовит к запуску серийное производство кроссовера Lada Azimut, который должен изменить отношение к российскому автопрому. Президенту России уже доложили о планах по выпуску 70 тысяч машин в год. Почему эта новинка так важна для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
07.05.2026, 10:39
Lada Azimut выходит на рынок: восемь новых цветов и уникальные опции кузова
АвтоВАЗ готовит к запуску первый кроссовер Lada Azimut с расширенной палитрой цветов и необычными вариантами отделки. Восемь оттенков кузова, включая яркие зеленый и красный, а также две версии крыши - что еще скрывает новинка и почему это важно для покупателей прямо сейчас, разбираемся подробно.Читать далее
07.05.2026, 04:27
Восемь цветов кузова и две крыши: новые детали о Lada Azimut перед стартом продаж
Lada Azimut готовит кроссовер с широкой цветовой гаммой и двумя вариантами крыши. Эксперты уже обсуждают ценовой диапазон и сроки появления новинки. Почему этот выбор оттенков может стать трендом на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
06.05.2026, 19:54
LADA Azimut: новый кроссовер с революционным дизайном и уникальными опциями
АвтоВАЗ представил детали о LADA Azimut - кроссовере, который станет новым флагманом бренда. Модель уже отмечена престижной премией за дизайн и обещает уникальные технические решения. Серийное производство стартует осенью 2026 года.Читать далее
05.05.2026, 09:53
Lada Azimut: сможет ли новый кроссовер от АвтоВАЗа конкурировать с китайскими моделями
Эксперты раскрыли, от чего зависит успех Lada Azimut на российском рынке. Почему именно сейчас этот кроссовер может стать неожиданным игроком в борьбе с китайскими марками, и какие перемены ждут покупателей - объяснил специалист. Не прошли мимо и новые технологии на заводе: что изменится для будущих владельцев.Читать далее
03.05.2026, 05:03
LADA Azimut: стали известны сроки серийного производства и линейка двигателей
На российском рынке готовится к выходу кроссовер с уникальной инженерией и широкой моторной линейкой, включая гибрид на 390 л.с. Эксперты отмечают успешные испытания и соответствие Евро-6, но остаются вопросы по цене и сервису. Почему эта новинка может изменить расстановку сил - в материале.Читать далее
01.05.2026, 12:46
Lada Azimut на подходе: На АвтоВАЗ внедрили уникальный роботизированный комплекс
АвтоВАЗ внедрил на своем заводе в Тольятти инновационный автоматизированный стенд для установки панорамной крыши на Lada Azimut. Это решение позволит ускорить сборку, повысить точность монтажа и снизить риски ошибок при производстве новых моделей. Впервые подобное оборудование полностью разработано и реализовано российскими специалистами.Читать далее
30.04.2026, 08:11
Джайлс Тейлор оценил Lada: Azimut удивил, Niva признана культовой
Британский дизайнер Джайлс Тейлор, работавший в Jaguar и Rolls-Royce, неожиданно высказался о новых моделях Lada. Он отметил сильные стороны Azimut и назвал Niva культовой. Почему его мнение может повлиять на восприятие российских авто - объяснил эксперт.Читать далее
