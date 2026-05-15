Новая модель Lada Azimut выходит на рынок - что ждет покупателей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

15 мая 2026, 11:56

Старт производства Lada Azimut: первые автомобили уже едут к дилерам

Старт производства Lada Azimut: первые автомобили уже едут к дилерам

В Тольятти началась сборка Lada Azimut. Первые машины уже отправлены дилерам. Ожидается старт продаж до конца года. Цена базовой версии пока не раскрыта.

В Тольятти на заводе АВТОВАЗ стартовала сборка новой модели - кроссовера Lada Azimut. На производственной линии уже появились серийные экземпляры, которые проходят финальный контроль качества. Как стало известно журналу За рулем, первые автомобили этой модели уже отправились к официальным дилерам компании.

В коротком видеоролике, снятом на стенде выходного контроля, можно увидеть готовый к продаже кроссовер в насыщенном красном цвете. Этот оттенок - один из восьми, которые будут доступны для покупателей Lada Azimut. Производитель уделил особое внимание разнообразию цветовой палитры, чтобы удовлетворить вкусы самых разных клиентов.

Официальный запуск массового производства намечен на третий квартал 2026 года, а по уточненным данным - на сентябрь. Однако уже сейчас дилеры начали получать первые товарные автомобили, что говорит о высокой степени готовности проекта. Это событие вызвало большой интерес среди автолюбителей и экспертов рынка, ведь Lada Azimut позиционируется как важная новинка в сегменте кроссоверов.

Ожидается, что продажи стартуют до конца текущего года. По предварительным прогнозам, стоимость базовой комплектации составит около 2 миллионов рублей. Такой ценовой уровень делает модель конкурентоспособной среди других представителей класса. Покупатели смогут выбрать из нескольких вариантов оснащения, а также воспользоваться современными опциями, которые предлагает производитель.

Появление Lada Azimut на рынке может существенно повлиять на расстановку сил в сегменте кроссоверов. Эксперты отмечают, что новинка сочетает в себе современные технологии, привлекательный дизайн и доступную цену. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько успешно модель будет воспринята российскими автолюбителями.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
