Azimut против китайских кроссоверов: выживет ли базовая LADA без полного привода и литых дисков

6 августа 2026, 13:31
LADA Azimut в базе: чем удивил новый кроссовер и где сэкономили
LADA Azimut в базе: чем удивил новый кроссовер и где сэкономили
Базовая версия LADA Azimut выходит на рынок с неожиданно богатым оснащением, но с заметной экономией на отдельных деталях. Почему именно сейчас важно знать, что входит в начальную комплектацию, и как это повлияет на выбор покупателей - разбираемся в деталях.
Базовая комплектация новой LADA Azimut вызывает живой интерес у тех, кто ищет практичный кроссовер без переплат за лишние опции. В условиях, когда рынок насыщен предложениями, именно стартовая версия часто становится определяющей для успеха модели. Azimut на начальном этапе сочетает выгодные технические решения с неожиданно большим набором опций, но при этом не скрывается, на чем производитель решил сэкономить.
Внешне базовый Азимут сразу выдает свою принадлежность к средне бюджетному сегменту: штампованные диски вместо литых и крыша без панорамного остекления. Для многих это не минус, а скорее рациональный выбор - штампы дешевле, отсутствие панорамы избавляет от опасных проблем с герметичностью и обслуживанием. Декоративные колпаки на колесах, скорее всего, станут стандартными, чтобы машина не выглядела слишком просто.
Техническая часть тоже без сюрпризов: атмосферный мотор 1.6 (120 л.с., 154 Н·м), шестиступенчатая механика и передний привод. Такой набор привычен для массового рынка и позволяет удерживать цену на приемлемом уровне. В перспективе обсуждается появление полноприводной и гибридной версии, а на предсерийных экземплярах уже тестируют связку 1.8 с вариатором.
Самое неожиданное – это оснащение салона. В заявленной базе двухспицевый мультируль, цифровая приборная панель, выдвижная мультимедийная система с шестью динамиками, однозонный климат-контроль, регулировка рулевой колонки, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз и тканевая отделка сидений. Но особенно привлекательны опции, которые редко встречаются в начальных версиях: бесключевой доступ с дистанционным запуском, задние дисковые тормоза, камера заднего вида и парковочные датчики. Такой набор выглядит убедительным аргументом в использовании Azimut, если все это действительно войдет в серийную комплектацию.
Однако есть и компромиссы: в списке нет обогрева руля и лобового стекла – для российского климата это важный момент. Если цена окажется ниже конкурентной, часть покупателей закроет глаза на это, но при высокой стоимости, отсутствие этих опций может стать поводом для критики.
Ключевой вопрос - стоимость. По мнению экспертов, конкурентной для этой версии считается цена около 1,9 млн рублей. Если Азимут впишется в этот диапазон, его воспримут как разумный компромисс между оснащением и экономией. Если же ценник окажется выше, покупатели начнут сравнивать его не только с другими моделями LADA, но и с китайскими кроссоверами, где за те же деньги можно получить больше опций. Подобная ситуация уже наблюдалась на рынке, когда новые модели, например, Nissan Teana IV, предлагали как альтернативу привычным лидерам сегмента - подробнее об этом можно узнать в материале о Teana IV и Camry .
Похожие материалы Лада
-
02.08.2026, 08:18
Lada Azimut получит новый турбомотор: ставка на китайские разработки и адаптацию
АВТОВАЗ выбрал китайских инженеров для создания 1,5-литрового турбомотора для Lada Azimut после неудачных переговоров с другими производителями. Это решение может повлиять на будущее модели и конкурентоспособность бренда в условиях технологических ограничений.Читать далее
-
27.07.2026, 11:08
В Lada Vesta внедряют новые решения из Azimut: что изменится в конструкции
Некоторые конструктивные решения, впервые примененные в кузове Lada Azimut, теперь переходят на Lada Vesta. АвтоВАЗ официально подтвердил, что часть новых технологий уже внедрена, но подробности держит в секрете. Почему это может повлиять на безопасность и оснащение популярных моделей, и какие перемены ждут владельцев - разбираемся в материале. Читать далее
-
24.07.2026, 12:32
Lada Azimut сможет похвастаться тремя новыми режимами движения и интеллектуальной системой
В кроссовере появились новые электронные функции. Управление стало удобнее и безопаснее. Водители оценят свежие решения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2026, 07:50
Лада Азимут прошла сложный боковой краш-тест по новым стандартам безопасности
Кроссовер Лада Азимут недавно оказался в центре внимания после прохождения одного из самых строгих краш-тестов по международным стандартам. Испытание выявило, как современные системы безопасности справляются с реальными угрозами на дороге. Мало кто знает, что подобные тесты часто становятся решающими для допуска модели на рынок. Какие детали остались за кадром и что это значит для российских водителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
23.07.2026, 20:33
Lada Azimut с новой системой LADA Ride Select: три уникальных режима для российских дорог
Lada Azimut выходит на рынок с обновленной интеллектуальной системой противобуксовки LADA Ride Select, которая предлагает три новых режима движения. Это решение может изменить представление о возможностях кроссоверов в условиях российских дорог и климата.Читать далее
-
22.07.2026, 20:37
Новые моторы ВАЗ 1.6 и 1.8: характеристики, отличия и перспективы для LADA
АВТОВАЗ вывел на рынок обновленные двигатели 1,6 и 1,8 литра для LADA Azimut, сделав акцент на мощности, надежности и экономичности. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей и задать новые стандарты для российских автомобилей.Читать далее
-
21.07.2026, 11:59
В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut
На заводе в особой экономической зоне «Тольятти» стартовало производство светотехники для Lada Azimut. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - объясняем подробно. Мало кто знает, какие технологии применяются впервые.Читать далее
-
21.07.2026, 08:59
Lada Azimut готовят к выпуску гибрид с мощностью 500 л. с. и запасом хода 1100 км
АвтоВАЗ официально подтвердил разработку гибридной версии Lada Azimut с впечатляющими характеристиками. Модель обещает стать одной из самых мощных среди отечественных кроссоверов. Впервые прототип покажут уже в этом году, а запас хода превысит 1000 км. Какие еще детали скрывает производитель и что это значит для рынка - разбираемся в материале.Читать далее
-
20.07.2026, 17:00
Новые моторы Lada: 1,6 и 1,8 л с фазовращателями появятся на Azimut уже осенью
АвтоВАЗ готовит к запуску современные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые впервые появятся на Lada Azimut уже в сентябре 2026 года. Эти моторы обещают повысить эффективность и динамику, а также задать новые стандарты для российских автомобилей.Читать далее
-
15.07.2026, 21:33
Lada Azimut и новые моторы для Vesta и Niva Legend: что изменится в 2026 году
В 2026 году АвтоВАЗ запускает кроссовер Lada Azimut и обновляет Vesta и Niva Legend с новыми двигателями и расширенными опциями. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
02.08.2026, 08:18
Lada Azimut получит новый турбомотор: ставка на китайские разработки и адаптацию
АВТОВАЗ выбрал китайских инженеров для создания 1,5-литрового турбомотора для Lada Azimut после неудачных переговоров с другими производителями. Это решение может повлиять на будущее модели и конкурентоспособность бренда в условиях технологических ограничений.Читать далее
-
27.07.2026, 11:08
В Lada Vesta внедряют новые решения из Azimut: что изменится в конструкции
Некоторые конструктивные решения, впервые примененные в кузове Lada Azimut, теперь переходят на Lada Vesta. АвтоВАЗ официально подтвердил, что часть новых технологий уже внедрена, но подробности держит в секрете. Почему это может повлиять на безопасность и оснащение популярных моделей, и какие перемены ждут владельцев - разбираемся в материале. Читать далее
-
24.07.2026, 12:32
Lada Azimut сможет похвастаться тремя новыми режимами движения и интеллектуальной системой
В кроссовере появились новые электронные функции. Управление стало удобнее и безопаснее. Водители оценят свежие решения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2026, 07:50
Лада Азимут прошла сложный боковой краш-тест по новым стандартам безопасности
Кроссовер Лада Азимут недавно оказался в центре внимания после прохождения одного из самых строгих краш-тестов по международным стандартам. Испытание выявило, как современные системы безопасности справляются с реальными угрозами на дороге. Мало кто знает, что подобные тесты часто становятся решающими для допуска модели на рынок. Какие детали остались за кадром и что это значит для российских водителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
23.07.2026, 20:33
Lada Azimut с новой системой LADA Ride Select: три уникальных режима для российских дорог
Lada Azimut выходит на рынок с обновленной интеллектуальной системой противобуксовки LADA Ride Select, которая предлагает три новых режима движения. Это решение может изменить представление о возможностях кроссоверов в условиях российских дорог и климата.Читать далее
-
22.07.2026, 20:37
Новые моторы ВАЗ 1.6 и 1.8: характеристики, отличия и перспективы для LADA
АВТОВАЗ вывел на рынок обновленные двигатели 1,6 и 1,8 литра для LADA Azimut, сделав акцент на мощности, надежности и экономичности. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей и задать новые стандарты для российских автомобилей.Читать далее
-
21.07.2026, 11:59
В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut
На заводе в особой экономической зоне «Тольятти» стартовало производство светотехники для Lada Azimut. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - объясняем подробно. Мало кто знает, какие технологии применяются впервые.Читать далее
-
21.07.2026, 08:59
Lada Azimut готовят к выпуску гибрид с мощностью 500 л. с. и запасом хода 1100 км
АвтоВАЗ официально подтвердил разработку гибридной версии Lada Azimut с впечатляющими характеристиками. Модель обещает стать одной из самых мощных среди отечественных кроссоверов. Впервые прототип покажут уже в этом году, а запас хода превысит 1000 км. Какие еще детали скрывает производитель и что это значит для рынка - разбираемся в материале.Читать далее
-
20.07.2026, 17:00
Новые моторы Lada: 1,6 и 1,8 л с фазовращателями появятся на Azimut уже осенью
АвтоВАЗ готовит к запуску современные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые впервые появятся на Lada Azimut уже в сентябре 2026 года. Эти моторы обещают повысить эффективность и динамику, а также задать новые стандарты для российских автомобилей.Читать далее
-
15.07.2026, 21:33
Lada Azimut и новые моторы для Vesta и Niva Legend: что изменится в 2026 году
В 2026 году АвтоВАЗ запускает кроссовер Lada Azimut и обновляет Vesta и Niva Legend с новыми двигателями и расширенными опциями. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.Читать далее