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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 13:31

LADA Azimut в базе: чем удивил новый кроссовер и где сэкономили

LADA Azimut в базе: чем удивил новый кроссовер и где сэкономили

Azimut против китайских кроссоверов: выживет ли базовая LADA без полного привода и литых дисков

LADA Azimut в базе: чем удивил новый кроссовер и где сэкономили

Базовая версия LADA Azimut выходит на рынок с неожиданно богатым оснащением, но с заметной экономией на отдельных деталях. Почему именно сейчас важно знать, что входит в начальную комплектацию, и как это повлияет на выбор покупателей - разбираемся в деталях.

Базовая версия LADA Azimut выходит на рынок с неожиданно богатым оснащением, но с заметной экономией на отдельных деталях. Почему именно сейчас важно знать, что входит в начальную комплектацию, и как это повлияет на выбор покупателей - разбираемся в деталях.

Базовая комплектация новой LADA Azimut вызывает живой интерес у тех, кто ищет практичный кроссовер без переплат за лишние опции. В условиях, когда рынок насыщен предложениями, именно стартовая версия часто становится определяющей для успеха модели. Azimut на начальном этапе сочетает выгодные технические решения с неожиданно большим набором опций, но при этом не скрывается, на чем производитель решил сэкономить.

Внешне базовый Азимут сразу выдает свою принадлежность к средне бюджетному сегменту: штампованные диски вместо литых и крыша без панорамного остекления. Для многих это не минус, а скорее рациональный выбор - штампы дешевле, отсутствие панорамы избавляет от опасных проблем с герметичностью и обслуживанием. Декоративные колпаки на колесах, скорее всего, станут стандартными, чтобы машина не выглядела слишком просто.

Техническая часть тоже без сюрпризов: атмосферный мотор 1.6 (120 л.с., 154 Н·м), шестиступенчатая механика и передний привод. Такой набор привычен для массового рынка и позволяет удерживать цену на приемлемом уровне. В перспективе обсуждается появление полноприводной и гибридной версии, а на предсерийных экземплярах уже тестируют связку 1.8 с вариатором.

Самое неожиданное – это оснащение салона. В заявленной базе двухспицевый мультируль, цифровая приборная панель, выдвижная мультимедийная система с шестью динамиками, однозонный климат-контроль, регулировка рулевой колонки, кнопка запуска двигателя, электронный стояночный тормоз и тканевая отделка сидений. Но особенно привлекательны опции, которые редко встречаются в начальных версиях: бесключевой доступ с дистанционным запуском, задние дисковые тормоза, камера заднего вида и парковочные датчики. Такой набор выглядит убедительным аргументом в использовании Azimut, если все это действительно войдет в серийную комплектацию.

Однако есть и компромиссы: в списке нет обогрева руля и лобового стекла – для российского климата это важный момент. Если цена окажется ниже конкурентной, часть покупателей закроет глаза на это, но при высокой стоимости, отсутствие этих опций может стать поводом для критики.

Ключевой вопрос - стоимость. По мнению экспертов, конкурентной для этой версии считается цена около 1,9 млн рублей. Если Азимут впишется в этот диапазон, его воспримут как разумный компромисс между оснащением и экономией. Если же ценник окажется выше, покупатели начнут сравнивать его не только с другими моделями LADA, но и с китайскими кроссоверами, где за те же деньги можно получить больше опций. Подобная ситуация уже наблюдалась на рынке, когда новые модели, например, Nissan Teana IV, предлагали как альтернативу привычным лидерам сегмента - подробнее об этом можно узнать в материале о Teana IV и Camry .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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