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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 08:11

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником

Главное - цена: почему Lada Azimut может обойти конкурентов

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником

В России готовится к старту серийное производство Lada Azimut, и список его соперников заметно изменился. Какие модели уже обновились, кто из «некитайцев» реально способен составить конкуренцию, а кто уступает по оснащению и цене - разбираемся, почему борьба за покупателя обостряется именно сейчас. Эксперты объяснили, что может повлиять на успех новинки и какие подводные камни ждут покупателей.

В России готовится к старту серийное производство Lada Azimut, и список его соперников заметно изменился. Какие модели уже обновились, кто из «некитайцев» реально способен составить конкуренцию, а кто уступает по оснащению и цене - разбираемся, почему борьба за покупателя обостряется именно сейчас. Эксперты объяснили, что может повлиять на успех новинки и какие подводные камни ждут покупателей.

Российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: в ближайшие месяцы стартует серийное производство Lada Azimut, и именно сейчас становится понятно, насколько серьезна конкуренция в этом сегменте. Для автолюбителей это означает не только расширение выбора, но и новые возможности с точки зрения оснащения и цены. Как сообщает Autonews, производитель делает ставку на доступность и современное оснащение, чтобы привлечь внимание покупателей, которые раньше ориентировались на другие марки.

Lada Azimut будет доступен с тремя вариантами моторов - 1,5, 1,6 и 1,8 литра, а также с тремя типами трансмиссий: шестиступенчатая механика, вариатор и шестидиапазонный автомат. В списке опций - панорамная крыша, климат-контроль, камеры кругового обзора, цифровая приборная панель и телематика Lada Connect. Такой набор редко встречается у конкурентов в этом ценовом сегменте.

Среди новых соперников Azimut выделяется Tenet T4, который недавно появился на рынке и уже успел получить полноприводную версию и удлиненную модификацию. По данным аналитиков, в апреле 2026 года было реализовано 3438 экземпляров этой модели, что позволило ей войти в топ-6 самых популярных автомобилей страны. Tenet T4 оснащается мотором 1,5 литра (113 или 147 л.с.), а также предлагает на выбор механику, вариатор или шестиступенчатый робот. Привод - передний или полный, а стартовая цена - от 2 169 000 рублей.

Еще один заметный игрок - Volga K40. Эта модель, собранная в Нижнем Новгороде, внешне напоминает Geely Atlas и технически близка к нему. Покупателям доступны моторы 1,5 (147 л.с.) и 2,0 литра (200 л.с.), семиступенчатый робот или восьмиступенчатый автомат, а также передний или полный привод. В базовой комплектации - двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, аудиосистема с 11 динамиками и расширенный набор ассистентов. Цена стартует от 2 749 000 рублей, а продажи начнутся уже в июне 2026 года.

Jeland J6 - еще один конкурент, который теперь выпускается под российским брендом, хотя по сути это локализованный Jaecoo J6. Модель оснащается мотором 1,5 литра (147 л.с.), шестиступенчатым роботом и передним приводом. Цена - от 2 290 000 рублей. Сборка организована в Санкт-Петербурге, что позволяет рассчитывать на стабильные поставки.

В сегменте «некитайцев» особое внимание привлекает «Москвич М70». Эта модель построена на базе MG HS второго поколения и выделяется классическим автоматом, двухзонным климатом, панорамным люком и адаптивным круиз-контролем уже в базе. Моторы - 1,5 (150 л.с.) и 2,0 литра (200 л.с.), коробки - 7-ступенчатый робот или 9-ступенчатый автомат, привод - только передний. Цена начинается от 3,099 млн рублей. Однако, несмотря на богатое оснащение, спрос пока невысок: с марта по май 2026 года зарегистрировано всего 209 машин.

Среди чистокровных китайских моделей выделяется Haval Jolion, который выпускается под Тулой и недавно пережил второй рестайлинг. После обновления полноприводная версия получила модернизированный двигатель и слегка измененный интерьер. Цена выросла и теперь стартует от 2 049 000 рублей. В апреле 2026 года Haval Jolion занял третье место по продажам среди всех автомобилей в России, уступив только Lada Granta и Tenet T7. За месяц реализовано 6664 машины, что на 20,7% меньше, чем годом ранее.

Geely Coolray также вернулся на российский рынок с обновленным дизайном и расширенным списком опций. В единственной комплектации автомобиль оснащен системой камер кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», панорамной крышей, беспроводной зарядкой и атмосферной подсветкой салона. Мотор - 1,5 литра (147 л.с.), коробка - семиступенчатый робот, привод - передний. Цена - от 2 049 000 рублей.

Эксперты подчеркивают, что успех Lada Azimut во многом будет зависеть от ценовой политики АвтоВАЗа. По мнению главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, чтобы модель смогла конкурировать с китайскими и российскими аналогами, ее стоимость должна быть ниже 2 млн рублей. В противном случае Azimut рискует столкнуться с внутренней конкуренцией со стороны Lada Vesta, которая ориентирована на ту же аудиторию, для которой цена - ключевой фактор. Вице-президент НАС Антон Шапарин также считает, что если ценник окажется на уровне или выше недавно локализованных моделей, перспективы у новинки будут туманными.

Стоит отметить, что сегмент компактных кроссоверов в России сейчас насыщен как никогда: большинство моделей, включая Tenet T4, Haval Jolion и Geely Coolray, собираются на местных заводах, что позволяет удерживать цены и быстро реагировать на спрос. Для покупателей это создает ситуацию, когда выбор определяется не только брендом, но и набором опций, уровнем локализации и стоимостью обслуживания. Важно помнить, что при покупке кроссовера с пробегом могут возникнуть свои сложности - об этом подробно рассказывалось в материале о рисках при выборе подержанных моделей.

В целом, запуск Lada Azimut может изменить расстановку сил на рынке, если производитель сумеет предложить конкурентную цену и достойное оснащение. Для российских автолюбителей это шанс получить современный кроссовер отечественной сборки с опциями, которые раньше были доступны только у иностранных брендов. Однако высокая конкуренция и насыщенность сегмента требуют от АвтоВАЗа гибкости и точного расчета, чтобы не повторить ошибки прошлых лет.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: Москвич, Geely, Haval, TENET, MG , ВАЗ (Lada)
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