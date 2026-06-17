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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 17:57

Lada Azimut выходит на рынок: новые конкуренты, оснащение и ценовые ловушки

Lada Azimut выходит на рынок: новые конкуренты, оснащение и ценовые ловушки

Битва за паркетник: Lada Azimut, Tenet T4 и Волга К40 — кто перекроит рынок кроссоверов летом 2026

Lada Azimut выходит на рынок: новые конкуренты, оснащение и ценовые ловушки

В России стартует производство Lada Azimut - кроссовера с современным оснащением и тремя вариантами моторов. Эксперты анализируют, кто станет его главным соперником, и почему ценовая политика может сыграть решающую роль для успеха новинки на насыщенном рынке.

В России стартует производство Lada Azimut - кроссовера с современным оснащением и тремя вариантами моторов. Эксперты анализируют, кто станет его главным соперником, и почему ценовая политика может сыграть решающую роль для успеха новинки на насыщенном рынке.

Российский рынок кроссоверов переживает заметную перестройку. Запуск серийного производства Lada Azimut в ближайшие месяцы уже изменил баланс сил в сегменте. Для покупателей это означает не только расширение выбора, но и новые требования к оснащению и цене. Производитель делает ставку на доступность и современный набор опций, чтобы привлечь внимание тех, кто раньше выбирал другие бренды.

Lada Azimut предлагает три двигателя (1,5, 1,6 и 1,8 литра), а также три типа трансмиссии: шестиступенчатую «механику», вариатор и шестидиапазонный «автомат». В списке опций — панорамная крыша, климат-контроль, камера кругового обзора, цифровая приборная панель и телематика Lada Connect. Подобный набор редко встречается у конкурентов в том же ценовом сегменте, что может стать преимуществом для Azimut.

Среди новых конкурентов появился Tenet T4, который недавно вышел на рынок и уже обзавёлся полноприводной версией и удлинённой модификацией. К 2026 году было реализовано 3438 экземпляров этой модели, что позволило ей войти в топ-6 самых популярных автомобилей страны. Tenet T4 оснащается мотором объёмом 1,5 литра (113 или 147 л.с.), а также предлагает «механику», вариатор или шестиступенчатый «робот». Привод — передний или полный, стартовая цена — от 2 169 000 рублей.

Волга К40 — ещё один ведущий игрок, собираемый в Нижнем Новгороде. Внешне модель напоминает Geely Atlas и имеет техническую близость к нему. Покупателям доступны моторы 1,5 (147 л.с.) и 2,0 литра (200 л.с.), семиступенчатый «робот» или восьмиступенчатый «автомат», а также передний или полный привод. В комплектации — двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, аудиосистема с 11 динамиками и расширенный набор ассистентов. Цена стартует от 2 749 000 рублей, продажи начнутся в июне 2026 года.

Jeland J6 теперь выпускается под новым брендом, хотя по сути это локализованный Jaecoo J6. Модель оснащена мотором объёмом 1,5 литра (147 л.с.), шестиступенчатым «роботом» и передним приводом. Цена — от 2 290 000 рублей. Сборка организована в Санкт-Петербурге, что позволяет обеспечить стабильные поставки.

Среди «некитайцев» внимание привлекает «Москвич М70». Эта модель построена на базе MG HS второго поколения и уже в базе имеет двухзонный климат-контроль, панорамный люк и адаптивный круиз-контроль. Моторы — 1,5 (150 л.с.) и 2,0 литра (200 л.с.), коробки — 7-ступенчатый «робот» или 9-ступенчатый «автомат», привод — только передний. Цена начинается от 3 099 000 рублей. Несмотря на богатое оснащение, спрос пока невысок: с марта по май 2026 года зарегистрировано всего 209 машин.

Среди чистокровных китайских моделей представлен Haval Jolion, который выпускается под Тулой и недавно пережил второй рестайлинг. После обновления полноприводная версия получила модернизированный двигатель и слегка изменённый интерьер. Цена выросла и теперь стартует с 2 049 000 рублей. В 2026 году Haval Jolion занял третье место по продажам среди всех автомобилей в России, уступив только Lada Granta и Tenet T7. За месяц реализовано 6664 машины, что на 20,7% меньше, чем годом ранее.

Geely Coolray также вернулась на российский рынок с обновлённым дизайном и расширенным списком опций. В комплектации автомобиля предусмотрены камера кругового обзора с функцией «прозрачный капот», панорамная крыша, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка салона. Мотор — 1,5 литра (147 л.с.), коробка — семиступенчатый «робот», привод — передний. Цена — от 2 049 000 рублей.

Эксперты считают, что успех Lada Azimut во многом будет зависеть от ценовой политики АвтоВАЗа. По мнению главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, чтобы модель смогла конкурировать с китайскими и локализованными аналогами, её стоимость должна быть ниже 2 миллионов рублей. В противном случае Azimut рискует вступить во внутреннюю конкуренцию с Lada Vesta, которая ориентирована на ту же аудиторию, для которой цена — ключевой фактор. Вице-президент НАС Антон Шапарин также отмечает: если ценник окажется на уровне или выше недавно локализованных моделей, перспективы у новинки будут туманными.

Сегмент компактных кроссоверов в России сейчас насыщен как никогда: большинство моделей, включая Tenet T4, Haval Jolion и Geely Coolray, собираются на местных заводах, что позволяет удерживать цены и быстро реагировать на спрос. Для покупателей это создаёт ситуацию, когда выбор определяется не только брендом, но и набором опций, уровнем локализации и стоимостью обслуживания.

Важно помнить: при покупке кроссовера с пробегом могут возникнуть свои сложности — как и в случае с выбором прототипа для ВАЗ-2101, где судьбоносное решение основано на всём рынке, о чём подробно рассказывалось в материале о выборе Fiat 124 для советского автопрома .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: TENET, Haval, Geely, Москвич, ВАЗ (Lada)
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