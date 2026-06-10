Названы перемены, которые ждут автомобили Lada в 2026 году — свежие модели, обновления и планы по экспорту

Lada Azimut выходит на рынок: новые моторы для Vesta и Niva Legend в 2026 году

АвтоВАЗ готовит масштабное обновление модельного ряда: в 2026 году появится кроссовер Lada Azimut, а Vesta и Niva Legend получат новые двигатели и расширенные опции. Компания делает ставку на экспорт и развитие дилерской сети, чтобы сохранить лидерство на рынке.

АвтоВАЗ готовит масштабное обновление модельного ряда: в 2026 году появится кроссовер Lada Azimut, а Vesta и Niva Legend получат новые двигатели и расширенные опции. Компания делает ставку на экспорт и развитие дилерской сети, чтобы сохранить лидерство на рынке.

В 2026 году российский автопром ожидает поворот: АвтоВАЗ анонсировал сразу несколько ключевых изменений в своей линейке. На фоне снижения продаж в 2025 году компания проводит технологические обновления и расширяет ассортимент, чтобы удержать позиции в условиях растущей конкуренции.

На конференции в Москве генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов подвёл итоги года: несмотря на спад реализации Lada на 26%, бренду удалось продать более 350 тысяч автомобилей Lada и Xcite, что позволило сохранить четверть российского рынка. Lada Granta вновь стала самой востребованной моделью, а в десятку лидеров вошли Vesta, семейство Niva и Largus. Особое внимание уделялось развитию Lada Vesta: автомобиль обзавёлся системой бесключевого доступа и стал вторым по популярности в линейке.

В 2025 году АвтоВАЗ сделал акцент на внедрении новых сервисов: Lada Connect и PlayAuto, а также начал продажи автомобилей с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями. В сегменте компактных коммерческих авто доля Lada достигла рекордных 98%. Экспортные поставки выросли почти на треть, в том числе за счёт выручки на рынках Абхазии, Египта, Ливии и Венесуэлы. В странах СНГ открылись новые дилерские центры и сборочные площадки.

Планы на 2026 год выглядят ещё амбициознее. Lada Iskra получит модернизированный 1,6-литровый двигатель, а Lada Vesta — новый 1,8-литровый мотор, расширенный набор опций, включая климат-контроль, а также версию на метане. Для любителей динамичной езды предусмотрена спортивная модификация Vesta с 6-ступенчатой механикой. Lada Aura также подверглась обновлению, а Niva Legend получила двигатель от Niva Travel. Главной премьерой станет кроссовер Lada Azimut, который должен укрепить позиции бренда в сегменте внедорожников.

В коммерческом направлении продолжается развитие модельного ряда бренда SKM. Среди ключевых задач на 2026 год — удержание лидерства на внешнем рынке, развитие дилерской сети и новых каналов продаж, а также амбициозный план по реализации 400 тысяч автомобилей. На заводе уже работают 1600 роботов, внедрение климат-контроля на Vesta остаётся приоритетом для повышения конкурентоспособности модели.

АвтоВАЗ делает ставку на технологические инновации и расширение экспортных возможностей. Важно отметить, что российский рынок остаётся одним из самых сложных для автопроизводителей из-за высокой конкуренции и быстрого изменения предпочтений покупателей. Новые модели и обновления могут не только укрепить позиции бренда внутри страны, но и повысить интерес к соответствующим автомобилям за рубежом. Для потребителей это означает больший выбор, современные возможности и улучшенное качество, что особенно актуально на фоне последних изменений в отрасли.