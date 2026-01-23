Российский автогигант готовит сенсацию — чем удивит Azimut?

Вызов китайским брендам и собственная разработка от АвтоВАЗа: почему ставка на Lada Azimut очень высокая

Lada Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал ажиотаж. Модель обещает стать конкурентом китайским кроссоверам. ВАЗ делает ставку на собственные разработки и оригинальные решения. Подробности - в нашем материале.

На ПМЭФ в Санкт-Петербурге в 2025 году АвтоВАЗ представил свою долгожданную новинку — компактный кроссовер Lada Azimut. Эта модель, созданная на модернизированной платформе Весты, должна появиться на конвейере во втором полугодии 2026 года и уже сейчас вызывает бурные дискуссии среди экспертов и автолюбителей.

Работа над Азимутом началась сразу после ухода Renault из числа акционеров АвтоВАЗа. Российский производитель решил не терять времени и взял курс на самостоятельное развитие, чтобы составить конкуренцию современным китайским кроссоверам - в первую очередь Chery, Haval, Changan и Geely. Длина кузова составляет чуть 4,5 метра, что делает производство Azimut самым востребованным сегментом рынка.

В основе конструкции - усиленная архитектура Весты, но с усовершенствованными изменениями. Кузов стал длиннее и выше, а дверные проемы увеличились, что положительно сказалось на удобных посадках. В конструкции насчитывается почти тысяча новых и доработанных деталей, задняя подвеска полностью оригинальна.

Дизайн и технологии: ставка на собственные силы

Внешний облик Азимут - результат работы Центра стиля АвтоВАЗа. В этот раз обошлись без иностранных дизайнеров, фирменные Х-образные мотивы получили новое прочтение. Передняя часть автомобиля выглядит особенно выразительно за счет вертикального наклона и вытянутого капота. Фары и решетка радиатора объединены в единую композицию с черным глянцевым покрытием, а дневные ходовые огни выполнены в виде тонких светодиодных полос.

Над колесными арками появились характерные длинные штамповки, массивные серебристые накладки на задних стойках, напоминающие классическую «Ниву». Кузов можно заказать в двухцветном исполнении - разделение переходов по подоконной линии, что добавляет динамики силуэту.

В салоне — цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10-дюймовым HD-экраном на IPS-матрице. Навигация по России реализована на базе 2ГИС, работает как онлайн, так и офлайн. Виртуальный ассистент от Сбера с GigaChat обеспечивает голосовое управление, встроенный сим-профиль от СберМобайла открывает доступ к онлайн-сервисам.

Функциональность и инновации: что ждет водителя

Мультимедийная система поддерживает музыкальный сервис «Звук» с закрытой подпиской на СберПрайм. Через экран можно оплатить топливо на заправках, используя бонусы «Спасибо», а также управлять климатом, панелью и режимами движения. За разработку программного обеспечения отвечает российская компания Navia.

Одной из особенностей Azimut станет обогрев передних боковых стекол с помощью интегрированных нитей - по словам представителей АвтоВАЗа, это решение впервые применяется в мировой практике.

Для нового кроссовера предусмотрены три модуля силовых агрегатов: современные вазовский 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.) с механикой или вариатором WLY, а также турбированный 1.5 (150 л.с.) с шестиступенчатым автоматом, который появится чуть позже. Последний двигатель - китайского происхождения, скорее всего, от Chery.

Технические детали и производство: доставка по местоположению.

Все версии Azimut являются исключительно переднеприводными - платформа Весты не позволяет реализовать полный привод. Спереди установлены стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Дорожный просвет составляет значительные 208 мм, а топовые комплектации имеют 18-дюймовые колеса.

Прототип, показанный на ПМЭФ-2025, уже полностью функционален и собран из стальных штампованных деталей. Для ускорения запуска производства АвтоВАЗ отказался от временных мелкосерийных штампов, чтобы сэкономить средства и лучше подготовить проект к серийному выпуску.

Производство Azimut собираются развернуть с помощью льготного займа от Фонда развития промышленности под 3% годовых. Официальная стоимость пока не разглашается, но руководство компании обещает, что новинка будет доступна для массового покупателя.

Российский автогигант явно не намерен снижать позиции на рынке и предлагает собственные разработки, оригинальные решения и привлекательную цену. Azimut может стать тем самым автомобилем, который изменяет расстановку сил в сегменте компактных кроссоверов.