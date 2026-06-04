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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

4 июня 2026, 05:47

Lada Azimut выходит на рынок: первый турбомотор и автомат у АвтоВАЗа

Lada Azimut выходит на рынок: первый турбомотор и автомат у АвтоВАЗа

Lada Azimut: В АвтоВАЗ для нового кроссовера разработали принципиально новый двигатель с «автоматом» - что ждет покупателей

Lada Azimut выходит на рынок: первый турбомотор и автомат у АвтоВАЗа

Lada Azimut готовится изменить российский рынок кроссоверов: впервые в истории АвтоВАЗа модель получит турбированный мотор и классическую автоматическую коробку передач. Это решение может повлиять на расстановку сил среди отечественных и зарубежных брендов.

Lada Azimut готовится изменить российский рынок кроссоверов: впервые в истории АвтоВАЗа модель получит турбированный мотор и классическую автоматическую коробку передач. Это решение может повлиять на расстановку сил среди отечественных и зарубежных брендов.

Появление Lada Azimut с турбированным двигателем и классическим автоматом — событие, которое может стать поворотным для всего российского автопрома. Впервые за всю историю бренда «АвтоВАЗ» решился на внедрение подобных технологий в серийную модель, что говорит о смене приоритетов и попытке выйти на новый уровень конкуренции с иностранными производителями.

В основе проекта — бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Этот агрегат создан на базе атмосферного двигателя, но получил настолько глубокую модернизацию, что его можно считать практически новым. Усиленный блок цилиндров, обновлённая поршневая группа, переработанный газораспределительный механизм и адаптированная система охлаждения — всё это позволяет рассчитывать не только на высокую мощность, но и на надёжность в непростых российских условиях эксплуатации.

Первые прототипы Lada Azimut уже проходят испытания, а цепочки поставок комплектующих выстраиваются с учётом будущих серийных объёмов. Однако на старте продаж, который намечен на осень, кроссовер будет доступен с проверенными атмосферными моторами 1,6 и 1,8 литра. Они будут сочетаться с механической коробкой передач или вариатором, поставляемым зарубежным партнёром. Турбированная версия появится позже и станет имиджевым продуктом, способным конкурировать с иностранными моделями, ушедшими с рынка.

В Научно-техническом центре «АвтоВАЗа» уточняют: решение о локализации производства турбодвигателя будет принято после завершения всех испытаний и анализа экономической эффективности. Сейчас завершается сборка тестовой партии, параллельно идут процедуры по получению Одобрения типа транспортного средства — без этого документа массовый выпуск невозможен.

Интересно, что ранее турбированные моторы и классические автоматы были доступны российским покупателям только на импортных моделях. Теперь подобные технологии становятся частью отечественных разработок, что уже обсуждается экспертами как признак зрелости рынка. В условиях ухода западных брендов и растущего интереса к современным автомобилям такие инициативы способны изменить баланс сил в сегменте кроссоверов и укрепить позиции национального автопрома.

Если исходить из представленной информации, проект Lada Azimut может стать не только технологическим прорывом для «АвтоВАЗа», но и важным сигналом для всего рынка: российские компании способны предлагать решения, которые ещё недавно казались недостижимыми. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько успешным окажется этот шаг и сможет ли Azimut изменить расстановку сил среди кроссоверов в России.

На фоне этих изменений стоит отметить, что не все зарубежные бренды смогли удержаться на российском рынке: например, китайские автогиганты столкнулись с серьёзными убытками из-за роста ключевой ставки и снижения спроса, что подробно разбирается в материале о финансовых трудностях Geely и Changan в России. Это создает дополнительные возможности для отечественных производителей, которые делают ставку на новые технологии и локализацию.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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