Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

26 июня 2026, 08:13

Lada Azimut выходит на рынок с китайским турбомотором - что это значит для бренда

Lada Azimut выходит на рынок с китайским турбомотором - что это значит для бренда

Lada Azimut: Почему отечественный кроссовер выбирает двигатель из КНР и как это повлияет на цену и спрос

Lada Azimut выходит на рынок с китайским турбомотором - что это значит для бренда

Lada Azimut готовится к старту продаж с новым 1.5-литровым турбомотором китайского производства. Это решение вызывает вопросы о позиционировании модели и ее конкурентоспособности на фоне других предложений рынка. В чем плюсы и риски такого подхода - разбираемся в деталях.

Lada Azimut готовится к старту продаж с новым 1.5-литровым турбомотором китайского производства. Это решение вызывает вопросы о позиционировании модели и ее конкурентоспособности на фоне других предложений рынка. В чем плюсы и риски такого подхода - разбираемся в деталях.

Появление Lada Azimut с 1,5-литровым турбированным двигателем китайского производства стало одной из самых обсуждаемых новостей в российском автосообществе. Модель, которую долго ждали как символ нового этапа развития отечественного автопрома, теперь вызывает неоднозначные эмоции: с одной стороны — почти тысяча оригинальных деталей, с другой — ключевой агрегат из КНР.

Пока технические характеристики нового мотора держатся в секрете, но сам факт его происхождения уже стал поводом для споров. Для многих покупателей важно, чтобы автомобиль был максимально «своим», особенно на фоне нынешней ситуации с импортом и санкциями. Однако практика международного автопрома показывает: даже такие гиганты, как BMW, используют комплектующие из разных стран, не теряя при этом идентичности бренда.

Серийное производство Lada Azimut намечено на третий квартал, а старт продаж — на четвертый. Глава АвтоВАЗа Соколов уже заявил, что новинка будет лучше других моделей Lada, но с меньшим преимуществом. Однако если цена соответствует отметке в 3 миллиона рублей, Azimut рискует потерять конкурентоспособность: за эти деньги на рынке уже есть китайские кроссоверы с более богатым оснащением и аналогичными моторами.

Вопрос о позиционировании «Азимута» становится особенно острым на фоне ожиданий. Российские покупатели традиционно ценят техническое сходство с зарубежными аналогами, но при этом хотят видеть в машине национальный продукт. Решение использовать китайский турбомотор может восприниматься как экономия: создать конкурентоспособный агрегат самостоятельно пока не удалось.

На этом фоне важно учитывать несколько фактов: российский рынок кроссоверов продолжает расти, доля китайских брендов в этом сегменте уже достигает 40%, а требования к оснащению и технологиям становятся все выше. Для Lada Azimut ставка на доступность и узнаваемость бренда может сработать только при грамотном ценообразовании и честном диалоге с покупателем. В противном случае модель рискует оказаться в тени более технологичных и привлекательных конкурентов из КНР.

Интересно, что подобные компромиссы не уникальны для российского рынка. Как отмечают эксперты, ни одна страна до недавнего времени не выпускала автомобили исключительно из отечественных комплектующих. В этом смысле показательна история советских грузовиков, таких как Урал-375, которые тоже сталкивались с проблемами универсальности и использования импортных деталей. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о проблемах универсальности советских грузовиков .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: Chery, Geely, ВАЗ (Lada)
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