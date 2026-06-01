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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

1 июня 2026, 12:51

Lada Azimut выходит на рынок с новым турбомотором и классическим автоматом

Lada Azimut выходит на рынок с новым турбомотором и классическим автоматом

Поворотный момент Lada Azimut: смогут ли турбомотор и АКПП изменить правила игры на российском рынке

Lada Azimut выходит на рынок с новым турбомотором и классическим автоматом

Lada Azimut готовится к старту продаж: впервые в истории марки появится классический автомат и турбированный двигатель на 150 л.с. Почему это событие может изменить расстановку сил на российском рынке и какие детали уже известны - в нашем материале.

Lada Azimut готовится к старту продаж: впервые в истории марки появится классический автомат и турбированный двигатель на 150 л.с. Почему это событие может изменить расстановку сил на российском рынке и какие детали уже известны - в нашем материале.

Появление Lada Azimut с турбированным мотором и классическим автоматом – событие, которое может стать поворотным для российского автопрома. В условиях ухода западных брендов и дефицита современных решений АвтоВАЗ делает ставку на собственные разработки, чтобы заполнить образовавшуюся нишу и предложить покупателям то, чего они давно ждали.

Сейчас Lada Azimut проходит процедуру одобрения типа транспортного средства – без этого серийное производство невозможно. Параллельно на заводе в Тольятти завершается сборка испытательных партий, а инженеры Научно-технического центра АвтоВАЗа отмечают: решение о локализации турбомотора будет принято только после всех испытаний и анализа экономической эффективности.

На старте продаж, который ожидается осенью, Azimut будет доступен только с атмосферными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. Покупателям предлагается выбор между механической коробкой передач и вариатором от зарубежного поставщика. Турбоверсия появится позже и станет имиджевым предложением для тех, кто ищет современные технологии и динамику.

Новый турбомотор объёмом 1,5 литра и мощностью 150 л.с. создан на базе существующего атмосферного агрегата, но глубина изменений впечатляет: усиленный блок цилиндров, современная поршневая группа, переработанный газораспределительный механизм и новая система охлаждения. Такой подход должен обеспечить не только достойную отдачу, но и надежность в российских условиях.

Впервые в истории марки Lada на Azimut представлен классический гидромеханический автомат. До этого подобные трансмиссии были доступны только на иномарках, но теперь АвтоВАЗ берёт инициативу в свои руки. Характеристики Azimut выглядят весьма амбициозно и могут изменить восприятие отечественных автомобилей.

Если судить по имеющимся данным, запуск Lada Azimut с турбомотором и автоматом может стать важным этапом для всего российского автопрома. Во-первых, это расширение выбора для покупателей, которые раньше были ограничены только механикой или вариатором. Во-вторых, локализация производства современных агрегатов снижает зависимость от импорта. В-третьих, появление имиджевых версий с турбонаддувом и автоматом может повысить привлекательность марки среди молодых и требовательных водителей. Важно отметить, что успех Azimut будет зависеть не только от технической начинки, но и от ценовой политики, ресурса и реальной надежности новых агрегатов в условиях российских дорог.

Интересно, что аналогичные тенденции наблюдаются и у других брендов: например, китайские производители активно внедряют новые стандарты и технологии. Об этом подробнее рассказывается в соответствующем материале, как модели Chery изменили расстановку сил в России .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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