Гибрид на 390 л.с. и новые моторы для LADA Azimut - когда ждать у дилеров и что известно о комплектациях

LADA Azimut выходит на рынок: сроки старта производства и детали по двигателям

LADA Azimut - первый российский кроссовер без советских корней и китайских копий - завершил испытания и готовится к запуску в серию. Модель обещает широкий выбор двигателей, включая гибрид, и может изменить баланс сил на рынке SUV. Почему это важно - в материале.

LADA Azimut - первый российский кроссовер без советских корней и китайских копий - завершил испытания и готовится к запуску в серию. Модель обещает широкий выбор двигателей, включая гибрид, и может изменить баланс сил на рынке SUV. Почему это важно - в материале.

Российский рынок приближается к появлению кроссовера, который может стать поворотной точкой для отечественного автопрома. LADA Azimut — первый за долгое время проект, не связанный с советским прошлым и не являющийся прямой копией китайских моделей. Это попытка создать современный продукт с собственными инженерными решениями, которые уже сами по себе вызывают интерес.

Производитель завершил полный цикл испытаний LADA Azimut: экстремальные морозы, жара, проверку подвески на российских дорогах и краш-тесты. Автомобиль успешно заводился при температуре -30°C, прошёл проверку системы охлаждения и показал достойные результаты по безопасности. Критических замечаний по итогам испытаний не выявлено, что для российского автопрома — редкость.

Линейка двигателей оказалась шире, чем ожидали эксперты. Два атмосферных мотора — 1,6 л (120 л.с.) и 1,8 л (132 л.с.) — сертифицированы по стандарту Евро-6, что открывает внешние перспективы. Турбированный 1,5-литровый двигатель китайского происхождения, по инсайдерским данным, развивает мощность 170–200 л.с., но вызывает опасения из-за зависимости от импортных комплектующих.

Главная интрига — гибридная версия мощностью 390 л.с. Для российского сегмента это почти фантастика. Пилотный образец обещают показать к концу 2026 года, однако детали о типе гибридной системы и ходе реализации пока не раскрываются. Предполагается, что речь идёт о подключаемом гибриде с мощным электромотором и турбодвигателем.

Публичный дебют LADA Azimut состоялся на ПМЭФ-2025. Серийное производство стартует в третьем квартале 2026 года, а в дилерских центрах модель появится ближе к концу года. Финальная презентация запланирована на осень. Предсерийные экземпляры пока оснащены упрощённым салоном, штампованными декоративными дисками и могут иметь дефекты кузова.

В проекте есть три ключевых риска. Первый — зависимость от китайского турбомотора, что делает производителя уязвимым к перебоям в поставках и высоким ценам на запчасти. Второй — гибридная версия, которая пока существует только на бумаге. Третий — неопределённость с ценой: если она выйдет на уровень китайских аналогов, покупатели могут не увидеть преимущества отечественной марки. Кроме того, остаётся вопрос, сможет ли дилерская сеть обеспечить квалифицированное обслуживание сложных гибридных систем и турбомоторов в регионах.

Официальные представители пока не называют точной стоимости, что подогревает интерес и опасения рынка. Эксперты отмечают, что успех LADA Azimut будет зависеть не только от технических характеристик, но и от доступности сервиса, ценовой политики и фактического качества сборки.

Для справки: стандарт Евро-6 — это один из самых строгих экологических нормативов, который открывает путь на зарубежные рынки. В сегменте внедорожников в России сейчас доминируют китайские бренды, а отечественные модели редко могут конкурировать по технологиям и оснащению. Если LADA Azimut оправдает ожидания, это может стать поворотным моментом для всего российского автопрома и изменить расстановку сил на рынке.