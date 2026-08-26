Новый кроссовер АвтоВАЗа удивит оснащением и технологиями - подробности старта

26 августа 2026, 15:56
LADA Azimut выходит на рынок: старт продаж в трех городах России
LADA Azimut выходит на рынок: старт продаж в трех городах России
В России готовится запуск нового кроссовера. Модель появится у дилеров в этом году. Ожидается расширенное оснащение и свежие решения. Первые города уже определены.
В четвертом квартале текущего года дилеры в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти первыми представят долгожданную новинку - LADA Azimut. Этот автомобиль станет первым серийным кроссовером в истории АвтоВАЗа, что уже само по себе событие для российского рынка. Именно в этих трех городах покупатели смогут оценить модель раньше остальных.
Производитель предложит сразу несколько вариантов силовых агрегатов. Базовая комплектация оснащается атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и развивает 120 лошадиных сил. Для тех, кто предпочитает больше мощности и комфорта, предусмотрена версия с 1,8-литровым мотором на 135 л. с. и вариатором. В дальнейшем линейку пополнит турбированный двигатель мощностью 150 л. с., который будет сочетаться с классическим автоматом.
Особое внимание уделено оснащению. LADA Azimut станет самой технологичной моделью бренда. В список оборудования войдут панорамная крыша с люком, для установки которой на заводе в Тольятти был создан отдельный роботизированный участок, современная мультимедийная система с поддержкой онлайн- и офлайн-сервисов Сбера, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль, электропривод багажной двери, камера кругового обзора и уникальный электрический обогрев боковых стекол с кнопочным управлением - подобного решения нет ни у одного другого производителя.
Передние сиденья в Azimut получили полный набор электрорегулировок, что стало новым стандартом для автомобилей LADA. Эти кресла были разработаны специально для новой модели и поступят на конвейер в третьем квартале, одновременно с запуском серийного производства кроссовера.
Появление LADA Azimut заметно расширяет привычную линейку бренда, предлагая уровень оснащения и технических решений, ранее нехарактерный для АвтоВАЗа. При этом автомобиль сохраняет российское происхождение и все связанные с этим преимущества. Такое сочетание делает модель заметным событием на рынке и формирует высокую планку для будущих новинок компании.
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