Lada Azimut: для нового кроссовера разработают новый двигатель с «автоматом» - как изменится рынок и что ждет покупателей

24 июня 2026, 07:00
Lada Azimut выходит с новым турбомотором и автоматом: что изменится для рынка
Lada Azimut выходит с новым турбомотором и автоматом: что изменится для рынка
АвтоВАЗ запускает Lada Azimut с турбированным мотором и автоматической трансмиссией - впервые для бренда. Новинка может изменить баланс сил среди кроссоверов и расширить возможности отечественного автопрома, особенно на фоне ухода западных конкурентов.
Появление Lada Azimut с турбированным двигателем и автоматической коробкой передач — событие, которое может заметно изменить расстановку сил на российском рынке кроссоверов. Для АвтоВАЗа это первый опыт создания собственной турбированной силовой установки, что символизирует технологический прогресс компании и её стремление конкурировать с зарубежными брендами.
В основе проекта — новый бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра, развивающий 150 лошадиных сил. Он будет работать в паре с классическим «автоматом», которого ранее не встречалось в линейке Lada. По информации АвтоВАЗа, двигатель создан на базе атмосферного агрегата, однако степень доработки настолько высока, что его можно считать практически новым продуктом. Усиленный блок цилиндров, модернизированная поршневая группа, обновлённый газораспределительный механизм и адаптированная система охлаждения — всё это должно обеспечивать не только мощность, но и надёжность в российских условиях.
Однако турбоверсия появится не сразу. Первые партии Lada Azimut, которые поступят в продажу осенью, будут оснащаться проверенными атмосферными моторами объёмом 1,6 и 1,8 литра. Покупателям предложат выбор между автоматической коробкой и вариатором, поставляемыми зарубежным партнёром. Турбомотор выйдет позже и будет позиционироваться как имиджевый продукт, способный вывести бренд в новый ценовой сегмент.
В Научно-техническом центре АвтоВАЗа отмечают, что решение о локализации производства турбированных двигателей будет принято после завершения всех испытаний и анализа экономической эффективности. На данный момент завершается сборка установочной партии кузовов, а также оформление документов для получения Одобрения типа транспортного средства — без этого массовый выпуск невозможен.
Проект Lada Azimut может стать шагом вперёд для всего российского автопрома. В условиях ухода западных брендов и растущего интереса к современным автомобилям отечественный производитель предлагает решения, которые ещё недавно казались недостижимыми. Судя по имеющимся данным, запуск новых моделей уже позволил изменить расстановку сил в сегменте кроссоверов и укрепить позиции национального автопроизводителя. Для справки: в последние годы российский рынок кроссоверов активно растёт, однако доля отечественных моделей в этом сегменте остаётся невысокой. Появление Lada Azimut с современными технологиями может стать ответом на запросы покупателей, ищущих баланс между ценой, надёжностью и актуальными техническими решениями.
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