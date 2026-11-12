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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 13:39

Завод уже штампует машины, но цены и дату держат в тайне: когда первый кроссовер Lada Azimut доберется до дилеров?

Завод уже штампует машины, но цены и дату держат в тайне: когда первый кроссовер Lada Azimut доберется до дилеров?

Что сейчас происходит с запуском главной новинки 2026 года кроссовера Lada Azimut?

Завод уже штампует машины, но цены и дату держат в тайне: когда первый кроссовер Lada Azimut доберется до дилеров?

Серийный выпуск Lada Azimut в Тольятти начался 25 сентября, а до конца года АвтоВАЗ рассчитывает собрать несколько тысяч машин. Представитель компании уточнил срок запуска после сообщений о конкретном дне. Прайс-лист и комплектации пока не опубликованы.

Серийный выпуск Lada Azimut в Тольятти начался 25 сентября, а до конца года АвтоВАЗ рассчитывает собрать несколько тысяч машин. Представитель компании уточнил срок запуска после сообщений о конкретном дне. Прайс-лист и комплектации пока не опубликованы.

Серийное производство Lada Azimut на заводе АвтоВАЗа в Тольятти началось 25 сентября 2026 года. До конца года предприятие планирует собрать несколько тысяч товарных автомобилей. В производстве задействованы крупные штампы массой до 46 тонн и лазерная сварка.

Продажи кроссовера намечены на начало декабря 2026 года, однако точного дня компания пока не назвала. Представитель АвтоВАЗа сообщил об этом «Российской газете», комментируя появившуюся ранее информацию о старте 1 декабря. В компании уточнили: первое декабря пока не подтверждено.

Плановый объем выпуска компания объясняла задачей гарантировать первоначальный спрос и сформировать дилерский запас без избыточной нагрузки на производственные линии. На решение не привязывать запуск к жесткой дате повлияла и глубина локализации: АвтоВАЗ намерен выйти на рынок со стабильным качеством, а поставки комплектующих выстроены с учетом санкционных ограничений. Время между началом выпуска и стартом продаж отведено на формирование запаса автомобилей для дилеров.

Lada Azimut, первый кроссовер АвтоВАЗа, создан на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta. По сравнению с Vesta у модели переработали кузов и подвеску, изменился и интерьер. Публичная премьера состоялась до начала серийного производства. Новинку представили в Петербурге в июне 2026 года в рамках ПМЭФ.

На первом этапе кроссовер предложат с двумя атмосферными бензиновыми двигателями производства АвтоВАЗа: 1,6-литровым мощностью 120 л.с. (около 88 кВт) и 1,8-литровым мощностью 132 л.с. (около 97 кВт). Первый двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач, второй с вариатором. Позже также упоминался турбированный мотор мощностью 150 л.с.

Azimut имеет длину 4416 мм и ширину 1838 мм; высота составляет 1607 мм, колесная база равна 2675 мм. Дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм, объем багажника составляет 508 л. По размерам и позиционированию новинка относится к сегменту Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max; в нем представлен и Geely Coolray.

Цены и комплектации Lada Azimut пока не раскрыты. Прайс-лист, как ожидается, объявят ближе к началу продаж. Новинку намерены позиционировать выше нынешней флагманской модели Lada Vesta. По данным «Автостата», приведенным РБК, в октябре 2026 года продажи легковых автомобилей Lada в России составили 29 696 машин, на 10,7% меньше, чем годом ранее.

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