Потайная оптика и клиренс 208 мм: как создавали дизайн новой LADA Azimut

Главный дизайнер АВТОВАЗа раскрыл секреты внешности кроссовера LADA Azimut

Российский кроссовер заинтересовало выразительной пластикой кузова. В проекте инженерная логика сочетается с новой графикой. Детали экстерьера раскрывают необычный подход команды дизайнеров. Решения модели уже отметили на национальном конкурсе.

Российский кроссовер заинтересовало выразительной пластикой кузова. В проекте инженерная логика сочетается с новой графикой. Детали экстерьера раскрывают необычный подход команды дизайнеров. Решения модели уже отметили на национальном конкурсе.

Главный дизайнер АВТОВАЗа Николай Суслов объяснил, как компактные светодиоды помогли спрятать источники света в передней части LADA Azimut. Узнаваемый рисунок оптики однако сохранился. Так скрытая оптика стала одной из заметных деталей проекта.

АВТОВАЗ выбрал для экстерьера четыре принципа: красоту конструкции вместе с геометрией; функциональность вместе с развитием фирменного «Икс-дизайна». Над концепцией работал дизайнер Степан Суслаев. Ее замысел состоит в том, чтобы связать внешний вид машины с ее назначением и логикой архитектуры. Azimut создан на глубоко модернизированной платформе LADA Vesta. Разработка модели заняла около трех лет.

Объемные формы кузова сочетаются со строгими линиями. При разработке дизайнеры ориентировались на контрасты российского ландшафта. Вертикальные плоскости задают композиции устойчивость; диагональные и горизонтальные добавляют ощущение движения. Кроссовер длиной 4416 мм и шириной 1838 мм имеет высоту 1607 мм, колесная база составляет 2675 мм. Дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм. Отдельные грани подчинены функциональной идее, поэтому автомобиль воспринимается как цельный образ.

Фирменный X-мотив заметен в графике передних фар и задних фонарей, а также в рельефе боковин. Силуэт дополняет наклонная задняя часть кузова. Светодиодная оптика скрыта в структуре передка, но сохраняет характерный световой рисунок.

Покупателям заявлены восемь вариантов цвета кузова и два решения для окраски крыши. Проект получил профессиональное признание до начала серийного производства: в октябре 2025 года LADA Azimut победил в национальном конкурсе «Лучший промышленный дизайн России» в категории «Транспортные средства». Серийное производство кроссовера началось 25 сентября 2026 года на заводе АВТОВАЗа в Тольятти.