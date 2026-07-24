LADA «B-Van» официально перенесен на 2029 год: что стоит за очередной задержкой АВТОВАЗа

LADA «Б-Вэн»: старт производства семейного минивэна перенесен на 2029 год

АВТОВАЗ вновь скорректировал сроки запуска нового минивэна LADA «Б-Вэн» на платформе Vesta. Перенос производства на 2029 год отражает сложности с разработкой и рыночной ситуацией. Разбираемся, что это значит для сегмента семейных автомобилей и покупателей.

АВТОВАЗ вновь скорректировал сроки запуска нового минивэна LADA «Б-Вэн» на платформе Vesta. Перенос производства на 2029 год отражает сложности с разработкой и рыночной ситуацией. Разбираемся, что это значит для сегмента семейных автомобилей и покупателей.

Новость о переносе запуска нового минивэна LADA «B-Van» на 2029 год стала важным событием для российского авторынка. Семейные автомобили остаются востребованными, но АВТОВАЗ столкнулся с рядом проблем, из-за чего сроки выпуска моделей были сдвинуты уже не в первый раз. Изначально предполагалось, что минивэн появится на рынке в 2027 году, однако задержки в разработке и экономическая неопределённость вынудили компанию пересмотреть планы.

История проекта LADA «B-Van» началась ещё в 2018 году, когда впервые заговорили о создании нового минивэна на базе Lada Vesta. Тогда модель рассматривалась как преемник Lada Largus, а первые слухи о старте производства появились в сезоне 2019–2020 годов. Однако в последние годы проект неоднократно замораживался и возобновлялся, а в 2023 году стало известно, что разработка ведётся под индексом RGH. Несмотря на это, представители АВТОВАЗа не спешили раскрывать детали.

В 2024–2025 годах компания несколько раз анонсировала презентацию концепции минивэна на Петербургском международном экономическом форуме, а также утверждение дизайна и подготовку к производству 5- и 7-местных версий. Однако к концу 2025 года стало ясно, что проект сталкивается с новыми вызовами: обсуждались изменения в ранее заявленном дизайне, а запуск был перенесён на 2029 год. По словам руководства, решение о начале производства теперь напрямую зависит от рыночной ситуации и интереса к семейным автомобилям.

В июле 2026 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что планов по запуску минивэна на платформе Lada Vesta пока нет, а прототип был показан лишь в рамках визита главы государства. Сейчас роль минивэна фактически выполняют автомобили новых марок (например, SKM) и 7-местный Largus, а расширение модельного ряда будет зависеть от успеха этих моделей. Такая ситуация создаёт неопределённость для покупателей, ожидающих появления нового отечественного семейного автомобиля.

LADA «B-Van» может получить узнаваемый дизайн в стиле Vesta, современный салон и ориентироваться на семейную аудиторию. Однако запуск проекта напрямую зависит от динамики рынка и успеха текущих моделей. Для российских семей, ищущих доступный и практичный минивэн, появление новой отечественной модели могло бы стать значимым событием, но пока остаётся лишь ждать решения со стороны АВТОВАЗа.

Эксперты отмечают, что задержка с запуском LADA «B-Van» может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов. Учитывая внимание к иностранным брендам и ограниченный выбор в этом классе, российский производитель мог бы занять достойное место. Однако постоянные переносы сроков и отсутствие чёткой информации вызывают вопросы у потенциальных покупателей. Важно помнить, что интерес к отечественному автопрому сохраняется: например, популярность классических моделей ВАЗ, таких как «семёрка», подробно разбиралась в отдельном материале о том, как ВАЗ-2107 стал частью автокультур разных стран .