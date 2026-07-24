LADA «B-Van» официально перенесен на 2029 год: что стоит за очередной задержкой АВТОВАЗа

24 июля 2026, 07:41
LADA «Б-Вэн»: старт производства семейного минивэна перенесен на 2029 год
LADA «Б-Вэн»: старт производства семейного минивэна перенесен на 2029 год
АВТОВАЗ вновь скорректировал сроки запуска нового минивэна LADA «Б-Вэн» на платформе Vesta. Перенос производства на 2029 год отражает сложности с разработкой и рыночной ситуацией. Разбираемся, что это значит для сегмента семейных автомобилей и покупателей.
Новость о переносе запуска нового минивэна LADA «B-Van» на 2029 год стала важным событием для российского авторынка. Семейные автомобили остаются востребованными, но АВТОВАЗ столкнулся с рядом проблем, из-за чего сроки выпуска моделей были сдвинуты уже не в первый раз. Изначально предполагалось, что минивэн появится на рынке в 2027 году, однако задержки в разработке и экономическая неопределённость вынудили компанию пересмотреть планы.
История проекта LADA «B-Van» началась ещё в 2018 году, когда впервые заговорили о создании нового минивэна на базе Lada Vesta. Тогда модель рассматривалась как преемник Lada Largus, а первые слухи о старте производства появились в сезоне 2019–2020 годов. Однако в последние годы проект неоднократно замораживался и возобновлялся, а в 2023 году стало известно, что разработка ведётся под индексом RGH. Несмотря на это, представители АВТОВАЗа не спешили раскрывать детали.
В 2024–2025 годах компания несколько раз анонсировала презентацию концепции минивэна на Петербургском международном экономическом форуме, а также утверждение дизайна и подготовку к производству 5- и 7-местных версий. Однако к концу 2025 года стало ясно, что проект сталкивается с новыми вызовами: обсуждались изменения в ранее заявленном дизайне, а запуск был перенесён на 2029 год. По словам руководства, решение о начале производства теперь напрямую зависит от рыночной ситуации и интереса к семейным автомобилям.
В июле 2026 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что планов по запуску минивэна на платформе Lada Vesta пока нет, а прототип был показан лишь в рамках визита главы государства. Сейчас роль минивэна фактически выполняют автомобили новых марок (например, SKM) и 7-местный Largus, а расширение модельного ряда будет зависеть от успеха этих моделей. Такая ситуация создаёт неопределённость для покупателей, ожидающих появления нового отечественного семейного автомобиля.
LADA «B-Van» может получить узнаваемый дизайн в стиле Vesta, современный салон и ориентироваться на семейную аудиторию. Однако запуск проекта напрямую зависит от динамики рынка и успеха текущих моделей. Для российских семей, ищущих доступный и практичный минивэн, появление новой отечественной модели могло бы стать значимым событием, но пока остаётся лишь ждать решения со стороны АВТОВАЗа.
Эксперты отмечают, что задержка с запуском LADA «B-Van» может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов. Учитывая внимание к иностранным брендам и ограниченный выбор в этом классе, российский производитель мог бы занять достойное место. Однако постоянные переносы сроков и отсутствие чёткой информации вызывают вопросы у потенциальных покупателей. Важно помнить, что интерес к отечественному автопрому сохраняется: например, популярность классических моделей ВАЗ, таких как «семёрка», подробно разбиралась в отдельном материале о том, как ВАЗ-2107 стал частью автокультур разных стран .
Похожие материалы Лада
-
24.07.2026, 09:51
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Scania представила уникальное электрическое шасси с двухрядной кабиной, ориентированное на нужды пожарных, гражданской обороны и аэропортов. Модель отличается необычным расположением батарей и возможностью индивидуальной доработки. Какие задачи решает новинка и что это значит для рынка спецтехники - разбираемся в материале. Мало кто знает, но такие решения могут изменить подход к экологии и безопасности уже в ближайшие годы.Читать далее
-
24.07.2026, 09:39
Российские инженеры создали уникальные решения для электромобилей UMO
В России инженеры EVM внедряют инновации в электромобили, чтобы сделать их удобными даже зимой. Мало кто знает, что теперь автономный обогрев и навигация без GPS становятся реальностью. Какие еще решения появились и что это значит для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
24.07.2026, 09:28
Китайские бренды обошли конкурентов по качеству сервиса: свежий рейтинг J.D. Power
J.D. Power опубликовал новый рейтинг удовлетворенности сервисом среди автопроизводителей - и китайские марки вновь удивили результатами. Какие бренды вошли в топ, почему дилеры сокращают расходы на обслуживание и что это сулит российским автовладельцам - разбираемся, что изменилось в 2026 году.Читать далее
-
24.07.2026, 09:03
Дилер рассказал о причинах высоких продаж гибридного EVOLUTE i‑SPACE
Обновленный гибридный кроссовер EVOLUTE i‑SPACE, производимый в Липецкой области, вышел на российский рынок прошлой осенью. В начале этого года к переднеприводному варианту автомобиля добавилась полноприводная версия. Читать далее
-
24.07.2026, 08:51
Volkswagen Talagon выходит на рынок Казахстана: сертификация и новые возможности
В Казахстане официально стартует продажа обновленного Volkswagen Talagon - крупного кроссовера, который может вскоре появиться и в России. Модель уже прошла сертификацию для стран ЕАЭС, что открывает путь для ее ввоза. Какие особенности отличают Talagon и почему его запуск вызывает интерес у российских автолюбителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
24.07.2026, 08:38
Hongqi H5 с новым интерьером выходит в России: старт продаж и детали модели
Осенью 2026 года на российском рынке появится обновленный бизнес-седан Hongqi H5. Модель сохранит прежнюю техническую платформу, но получит полностью переработанный интерьер. Почему это событие может повлиять на выбор покупателей и какие еще новинки готовит бренд - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на китайские автомобили в России продолжает расти, а новые решения в салоне могут стать решающим фактором для многих.Читать далее
-
24.07.2026, 08:26
BYD Seal 06: обновленный седан с запасом хода до 2000 км и новым дизайном
Премьера обновленного BYD Seal 06 вызвала интерес у российских автолюбителей: гибридный седан с запасом хода до 2000 км, новым экстерьером и современными технологиями. Мало кто знает, что модель теперь доступна только в кузове седан, а цена может остаться на уровне прежней версии. Какие детали скрывают официальные фото и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
24.07.2026, 08:02
Kia K3: четыре комплектации и разница в цене до 500 тысяч рублей
В Узбекистане стартовали продажи Kia K3 сразу в четырех версиях. Разброс цен существенный, а различия между комплектациями могут оказаться критичными для будущих владельцев. Какие опции доступны, что влияет на стоимость и почему выбор не так очевиден, как кажется на первый взгляд - объясняем подробно. Мало кто знает, что разница между базовой и топовой версией почти равна половине стоимости нового Cobalt.Читать далее
-
24.07.2026, 07:54
Pro 72 В: электрический мотоцикл для взрослых с сертификацией EEC EPA DOT и высокой скоростью
Высокоскоростной электрический мотоцикл Pro 72 В для взрослых с сертификацией EEC EPA DOT выделяется сочетанием мощности, современного дизайна и соответствием международным стандартам безопасности. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря своим характеристикам и цене.Читать далее
-
24.07.2026, 07:50
Лада Азимут прошла сложный боковой краш-тест по новым стандартам безопасности
Кроссовер Лада Азимут недавно оказался в центре внимания после прохождения одного из самых строгих краш-тестов по международным стандартам. Испытание выявило, как современные системы безопасности справляются с реальными угрозами на дороге. Мало кто знает, что подобные тесты часто становятся решающими для допуска модели на рынок. Какие детали остались за кадром и что это значит для российских водителей - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
24.07.2026, 09:51
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Scania представила уникальное электрическое шасси с двухрядной кабиной, ориентированное на нужды пожарных, гражданской обороны и аэропортов. Модель отличается необычным расположением батарей и возможностью индивидуальной доработки. Какие задачи решает новинка и что это значит для рынка спецтехники - разбираемся в материале. Мало кто знает, но такие решения могут изменить подход к экологии и безопасности уже в ближайшие годы.Читать далее
-
24.07.2026, 09:39
Российские инженеры создали уникальные решения для электромобилей UMO
В России инженеры EVM внедряют инновации в электромобили, чтобы сделать их удобными даже зимой. Мало кто знает, что теперь автономный обогрев и навигация без GPS становятся реальностью. Какие еще решения появились и что это значит для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
24.07.2026, 09:28
Китайские бренды обошли конкурентов по качеству сервиса: свежий рейтинг J.D. Power
J.D. Power опубликовал новый рейтинг удовлетворенности сервисом среди автопроизводителей - и китайские марки вновь удивили результатами. Какие бренды вошли в топ, почему дилеры сокращают расходы на обслуживание и что это сулит российским автовладельцам - разбираемся, что изменилось в 2026 году.Читать далее
-
24.07.2026, 09:03
Дилер рассказал о причинах высоких продаж гибридного EVOLUTE i‑SPACE
Обновленный гибридный кроссовер EVOLUTE i‑SPACE, производимый в Липецкой области, вышел на российский рынок прошлой осенью. В начале этого года к переднеприводному варианту автомобиля добавилась полноприводная версия. Читать далее
-
24.07.2026, 08:51
Volkswagen Talagon выходит на рынок Казахстана: сертификация и новые возможности
В Казахстане официально стартует продажа обновленного Volkswagen Talagon - крупного кроссовера, который может вскоре появиться и в России. Модель уже прошла сертификацию для стран ЕАЭС, что открывает путь для ее ввоза. Какие особенности отличают Talagon и почему его запуск вызывает интерес у российских автолюбителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
24.07.2026, 08:38
Hongqi H5 с новым интерьером выходит в России: старт продаж и детали модели
Осенью 2026 года на российском рынке появится обновленный бизнес-седан Hongqi H5. Модель сохранит прежнюю техническую платформу, но получит полностью переработанный интерьер. Почему это событие может повлиять на выбор покупателей и какие еще новинки готовит бренд - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на китайские автомобили в России продолжает расти, а новые решения в салоне могут стать решающим фактором для многих.Читать далее
-
24.07.2026, 08:26
BYD Seal 06: обновленный седан с запасом хода до 2000 км и новым дизайном
Премьера обновленного BYD Seal 06 вызвала интерес у российских автолюбителей: гибридный седан с запасом хода до 2000 км, новым экстерьером и современными технологиями. Мало кто знает, что модель теперь доступна только в кузове седан, а цена может остаться на уровне прежней версии. Какие детали скрывают официальные фото и что это значит для рынка - объяснил специалист.Читать далее
-
24.07.2026, 08:02
Kia K3: четыре комплектации и разница в цене до 500 тысяч рублей
В Узбекистане стартовали продажи Kia K3 сразу в четырех версиях. Разброс цен существенный, а различия между комплектациями могут оказаться критичными для будущих владельцев. Какие опции доступны, что влияет на стоимость и почему выбор не так очевиден, как кажется на первый взгляд - объясняем подробно. Мало кто знает, что разница между базовой и топовой версией почти равна половине стоимости нового Cobalt.Читать далее
-
24.07.2026, 07:54
Pro 72 В: электрический мотоцикл для взрослых с сертификацией EEC EPA DOT и высокой скоростью
Высокоскоростной электрический мотоцикл Pro 72 В для взрослых с сертификацией EEC EPA DOT выделяется сочетанием мощности, современного дизайна и соответствием международным стандартам безопасности. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря своим характеристикам и цене.Читать далее
-
24.07.2026, 07:50
Лада Азимут прошла сложный боковой краш-тест по новым стандартам безопасности
Кроссовер Лада Азимут недавно оказался в центре внимания после прохождения одного из самых строгих краш-тестов по международным стандартам. Испытание выявило, как современные системы безопасности справляются с реальными угрозами на дороге. Мало кто знает, что подобные тесты часто становятся решающими для допуска модели на рынок. Какие детали остались за кадром и что это значит для российских водителей - разбираемся в материале.Читать далее