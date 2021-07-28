Lada дороже 1,2 млн рублей: глава АвтоВАЗа рассказал о причинах
Речь идет только о новых моделях, построенных на современной платформе CMF-B. Автомобили будут отличаться высокими потребительскими характеристиками и качеством за соответствующие деньги. Цены более бюджетных моделей тоже подрастут и будут начинаться ориентировочно от 750 – 800 тысяч рублей.
Напомним, сейчас самый доступный седан Lada Granta стоит минимум 530 тысяч рублей или порядка 6 тысяч евро. По словам Николя Мора, в Европе машин по 6 тысяч евро давно не купить, цены там начинаются от 7,5 – 8 тысяч евро. Однако Lada сейчас не может поставлять свои дешевые автомобили на европейский рынок, поскольку они не соответствуют действующим требованиям по безопасности и экологии.
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