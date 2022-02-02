Lada Grand Niva: каким испанцы видят 7-местный внедорожник
По прогнозу авторов изображения, Lada Grand Niva может получить дизайнерские решения от семейного кроссовера Dacia Bigster и концепта Lada xCode. У внедорожника от Lada будет рельефный капот, рейлинги на крыше, расширенные колесные арки и узкая светодиодная оптика.
Испанцы предполагают, что новая Lada Niva будет оснащена 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем. Еще одно предположение: у внедорожника будет 1,3-литровый турбоагрегат, устанавливаемый в настоящее время на кроссоверы Renault Arkana и Duster. По данным других источников, базовым мотором для автомобиля будет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 лошадиных силы.
Новая Lada Grand Niva появится в 2024 году, чуть позже будет представлен удлиненный вариант автомобиля. Его производство намечено примерно на 2025–2026 годы. Цены на новинку будут в пределах 20 тысяч евро. Пока это все, что известно о новом российском автомобиле.
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