Что грозит владельцам: мало кто знает о типичных проблемах и плюсах LADA Granta Cross

LADA Granta Cross: особенности, слабые места и нюансы эксплуатации
Подробный разбор слабых сторон и эксплуатационных нюансов LADA Granta Cross. Какие проблемы чаще всего встречаются у владельцев, что можно исправить своими силами, и почему этот универсал все равно остается одним из самых востребованных на рынке - читайте в нашем материале.
Универсал LADA Granta Cross продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых моделей среди российских автомобилистов. Причины понятны: доступная цена, простота обслуживания и узнаваемый дизайн делают его выбор привлекательным для многих. Однако, несмотря на обновление, у этой модели по-прежнему хватает спорных моментов, которые вызывают жаркие споры в автосообществе.
Эксплуатация и основные недостатки
Сразу стоит отметить: инженеры АвтоВАЗа провели серьезную работу над обновлением Granta Cross, но избавиться от ряда хронических проблем не удалось. Более того, по отзывам некоторых владельцев, к старым болячкам добавились и новые.
Первое, что отмечают водители – мягкие тормозные колодки. После более жестких вариантов торможение кажется недостаточно уверенным, к этому придется привыкнуть. Второй момент - расширенный дорожный просвет. С одной стороны, это плюс для наших дорог и зимы, но на трассе при сильном ветре машину начинает ощутимо «водить», и постоянно приходится корректировать курс.
Климатическая система тоже вызывает вопросы: салон прогревается медленно, при включенном кондиционере. Качество электропроводки оставляет желать лучшего — зимой провода становятся хрупкими, и попытка опустить стекло может закончиться обрывом.
Даже если автомобиль прошел предпродажную подготовку у дилера, это не гарантирует возникновения проблем в будущем. После первых 5-6 тысяч километров пробега увеличивается риск выхода из строя стартера или дроссельной заслонки - машина начинает плохо реагировать на педаль газа.
Типичные проблемы и пути их решения
Вся линейка LADA традиционно опирается на слабую антикоррозийную защиту. Уже через 3-5 лет эксплуатации на арках появляются первые следы ржавчины. Многие владельцы советуют не затягивать с дополнительной обработкой — лучше сделать ее после первых 10 тысяч километров.
Шумоизоляция – еще один больной вопрос. На скоростях в салоне отчетливо слышен гул дороги, а механическая коробка передач передает свои звуки. Скрипят даже пластиковые панели и двери. Однако самостоятельная шумоизоляция моторного щита и пола позволяет снизить уровень шума примерно на 3 децибела. Главное - не заклеить дренажные отверстия, иначе вода начнет скапливаться внутри.
Внутреннее пространство тоже не радует: багажник небольшой, а если задний ряд занят пассажирами, перевозка крупногабаритных вещей становится проблемой. Решение – установка бокса на крышку, благо выбор аксессуаров сейчас широкий.
Плюсы, которые часто недооценивают
Несмотря на все перечисленные минусы, у Granta Cross есть и сильные стороны. В первую очередь - экономичность. Расход топлива в среднем составляет около 7 литров на 100 км даже при полной мощности. Двигатель хоть и не спортивный, но надежный: уверенно тянет в гору, позволяет обгонять на трассе и не требует частой доливки масла.
Многие проблемы - стартер, дроссельная заслонка, ремень ГРМ - решается заменой комплектующих на более качественные аналоги.
В автосообществе даже ходят слухи, что завод намеренно предлагает не самые лучшие комплектующие, чтобы через пару лет покупатель обратился в сервис. Если бы изначально использовались более качественные материалы, Granta Cross могла бы стать безоговорочным лидером в своем сегменте.
Для кого подходит LADA Granta Cross
Этот универсал – не про комфорт и статус. Он выбирается теми, кому нужен надежный и недорогой транспорт для ежедневных задач: поездка в город, выезды на дачу, семейные поездки или работа в такси. Простота конструкции и доступность запчастей делают Granta Cross надежным приобретением для тех, кто предпочитает ремонтировать авто самостоятельно.
В ценовом отношении до 1,5 миллионов рублей это один из самых разумных вариантов. Если же бюджет позволяет добавить еще полмиллиона, стоит рассмотреть подержанные иномарки — например, Hyundai Solaris или Renault Logan, которые по соображениям комфорта и оснащения заметно выигрывают.
Напомним, что вышло исследование: чем отличаются Lada Granta и Granta Cross — мало кто знает о нюансах выбора.
