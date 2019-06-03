3 июня 2019, 13:52
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
- 1519
- 0
АвтоВАЗ назвал дату начала продаж вседорожного универсала Lada Granta Cross и цены комплектаций. Дилеры официально начнут принимать заказы с 12 июня. Базовый автомобиль с 1,6-литровым двигателем (87 л.с.) и «механикой» стоит от 554 900 рублей.
Ранее мы писали
В апреле 2019 года покупатели Lada Granta заметили, что в оснащении автомобилей произошли небольшие изменения ...Читать далее
Комплектация Comfort будет доступна для трех модификаций: мотор 87 л.с. + «механика» стоит от 577 900 рублей, более мощный 106-сильный двигатель и МКПП стоит минимум 592 900 рублей, а те же 106 л.с. и «робот» - от 617 900 рублей. Универсалы в версии Comfort дополнительно получили аудиосистему с 4 динамиками, подушку безопасности для пассажира, обогрев передних сидений, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.
Топовая комплектация Luxe стоит от 618 900 рублей за универсал со 106-сильным двигателем плюс МКПП и от 643 900 рублей за машину с «роботом». Такие автомобили отличаются штатными «противотуманками», датчиками парковки, круиз-контролем, обогревом лобового стекла, датчиками дождя и света, задними электростеклоподъемниками.
Lada Granta Cross характеризуется улучшенной проходимостью. Универсал может похвастаться самым большим в семействе Granta дорожным просветом – 198 мм. Энергоемкая подвеска сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. Были увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Защитный обвес из неокрашенного пластика, установленный по всему периметру кузова, дополнительно защитит эмаль от повреждений на легком бездорожье. Добавляют брутальности 15-дюймовые легкосплавные колесные диски серо-серебристого цвета. Кроме того, новинка получила двухцветный интерьер – базовый черный фон освежают оранжевые акценты на дверях и сидениях.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве