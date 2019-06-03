3 июня 2019, 13:52

Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей

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АвтоВАЗ назвал дату начала продаж вседорожного универсала Lada Granta Cross и цены комплектаций. Дилеры официально начнут принимать заказы с 12 июня. Базовый автомобиль с 1,6-литровым двигателем (87 л.с.) и «механикой» стоит от 554 900 рублей.
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
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Lada Granta Cross в базовой версии Classic станет самой доступной Cross-версией Lada, из продающихся сейчас на российском рынке - от 554 900 рублей. В список стандартного оснащения войдет кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, атермальная тонировка стекол и аудиоподготовка.

Комплектация Comfort будет доступна для трех модификаций: мотор 87 л.с. + «механика» стоит от 577 900 рублей, более мощный 106-сильный двигатель и МКПП стоит минимум 592 900 рублей, а те же 106 л.с. и «робот» - от 617 900 рублей. Универсалы в версии Comfort дополнительно получили аудиосистему с 4 динамиками, подушку безопасности для пассажира, обогрев передних сидений, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.

Топовая комплектация Luxe стоит от 618 900 рублей за универсал со 106-сильным двигателем плюс МКПП и от 643 900 рублей за машину с «роботом». Такие автомобили отличаются штатными «противотуманками», датчиками парковки, круиз-контролем, обогревом лобового стекла, датчиками дождя и света, задними электростеклоподъемниками.

Lada Granta Cross характеризуется улучшенной проходимостью. Универсал может похвастаться самым большим в семействе Granta дорожным просветом – 198 мм. Энергоемкая подвеска сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. Были увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Защитный обвес из неокрашенного пластика, установленный по всему периметру кузова, дополнительно защитит эмаль от повреждений на легком бездорожье. Добавляют брутальности 15-дюймовые легкосплавные колесные диски серо-серебристого цвета. Кроме того, новинка получила двухцветный интерьер – базовый черный фон освежают оранжевые акценты на дверях и сидениях.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Продажи Lada Granta Cross начнутся летом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
Андрей
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Lada Granta Cross будет стоить минимум 554 900 рублей
{{material_126282}}Lada Granta Cross в базовой версии Classic станет самой доступной Cross-версией Lada, из продающихся сейчас на российском рынке - от 554 900 рублей. В список стандартного оснащения войдет кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, атермальная тонировка стекол и аудиоподготовка.Комплектация Comfort будет доступна для трех модификаций: мотор 87 л.с. + «механика» стоит от 577 900 рублей, более мощный 106-сильный двигатель и МКПП стоит минимум 592 900 рублей, а те же 106 л.с. и «робот» - от 617 900 рублей. Универсалы в версии Comfort дополнительно получили аудиосистему с 4 динамиками, подушку безопасности для пассажира, обогрев передних сидений, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией.Топовая комплектация Luxe стоит от 618 900 рублей за универсал со 106-сильным двигателем плюс МКПП и от 643 900 рублей за машину с «роботом». Такие автомобили отличаются штатными «противотуманками», датчиками парковки, круиз-контролем, обогревом лобового стекла, датчиками дождя и света, задними электростеклоподъемниками.Lada Granta Cross характеризуется улучшенной проходимостью. Универсал может похвастаться самым большим в семействе Granta дорожным просветом – 198 мм. Энергоемкая подвеска сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. Были увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Защитный обвес из неокрашенного пластика, установленный по всему периметру кузова, дополнительно защитит эмаль от повреждений на легком бездорожье. Добавляют брутальности 15-дюймовые легкосплавные колесные диски серо-серебристого цвета. Кроме того, новинка получила двухцветный интерьер – базовый черный фон освежают оранжевые акценты на дверях и сидениях.
2019-06-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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