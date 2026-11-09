Почему Гранта выгоднее Весты за три года владения, несмотря на остаточную стоимость

Lada Vesta против Granta: что выгоднее за три года владения

По рейтингу «Автостата» Vesta через три года сохранила 103,5% первоначальной цены, однако это не делает ее дешевле в общем. Granta выигрывает за счет меньшей цены покупки, а более доступное обслуживание и налоговая нагрузка усиливают ее преимущество.

По рейтингу «Автостата» Vesta через три года сохранила 103,5% первоначальной цены, однако это не делает ее дешевле в общем. Granta выигрывает за счет меньшей цены покупки, а более доступное обслуживание и налоговая нагрузка усиливают ее преимущество.

Lada Vesta через три года получила остаточную стоимость 103,5% от первоначальной цены в рейтинге «Автостата» за 2026 год. Этот результат дает возможность вернуть при продаже больше денег, чем Гранта.

В другом рейтинге, который возглавляет «Авто.ру Бизнес», у Granta показатель остаточной стоимости составляет 98,3%. Расхождение с данными «Автостата», где Granta получила 93,5%, заметно. Методики различаются, рынок был нестабильным, поэтому выбрать одну цифру как единственно верную исходную информацию невозможно. Оба результата показывают, что остаточная стоимость моделей измеряется по-разному; в пользу Весты подтвержден именно рейтинг «Автостата».

Даже показатель выше 100% требует оговорки: цены на новые машины росли, а вторичный рынок подтягивался к ним. Поэтому 103,5% не означают, что покупатель гарантированно получит такую сумму за свой автомобиль. Этот рейтинг не обещает цену при перепродаже.

Цена покупки дает разницу

В ценовых ориентирах исходного сравнения бензиновая Granta с 90-сильным мотором указана от 850 тысяч рублей. Базовая Веста 2026 модельного года — от 1 525 000 рублей. Разница на старте составит 600 тысяч рублей, а более высокая остаточная стоимость Весты лишь частично сократит этот разрыв.

В описанной дилерской ситуации рекомендация звучала коротко: «Берите Granta, она дешевле». Сама оценка верна, но покупная цена — только первая часть расходов. Для владельца важны также плановые визиты в сервисный центр и налоги; именно в этих статьях Granta сохраняет преимущество.

Схожий выбор между ценой и практичностью решался в материале о ценовом соперничестве моделей. В случае Granta и Vesta сравнение можно проверить на обычных расходах в течение трех лет.

ТО и налог, прибавляемые к разнице

Для моделей Lada интервал планового обслуживания составляет 15 тысяч километров. При годовом пробеге 15–20 тысяч километров за три года получится 45–60 тысяч: Гранта потребует трех-четырех визитов, Веста будет заезжать примерно с такой же периодичностью. Разница — в стоимости работ. Плановое ТО Гранты без расходников стоит около 10 800 рублей, первое ТО Весты — 11 900 рублей.

По данным на начало 2026 года АвтоВАЗ повысил цены на ТО примерно на 10% для этих моделей. Для Весты с механической коробкой и 106-сильным мотором первое обслуживание оценивалось в 11 900 рублей, шестое, самое дорогое, — в 24 600 рублей. У Гранты диапазон скромнее, поскольку объем работ проще.

Назвать точную сумму обслуживания на три года нельзя: она зависит от региона и условий дилера, а также от дополнительных работ, на которые согласится владелец. Если учитывать только плановые ТО по рекомендуемым ценам, Granta обойдется дешевле. Экономия, предлагаемая дилером «по регламенту», сокращает разрыв, но не устраняет его.

Налог разницы. 90-сильная Granta относится к категории до 100 лошадиных сил, как и базовая 106-сильная Vesta — в диапазоне 100–125 сил. В приведенном расчете для Москвы ставки составляют 12 и 25 рублей за лошадиную силу: годовой налог для Гранты — около тысячи рублей, для Весты — около двух с половиной тысяч.

За три года разница составит несколько тысяч рублей в пользу Granta. Если выбрать Весту с мотором мощностью 122 силы, налоговый разрыв увеличится: для этого мотора московская ставка выше. Granta остается в более низкой категории энерговооруженности и требует меньшего количества платежей.

Итоговый выбор зависит от того, что требуется от машины. Granta сохраняет преимущество в расходах для работы и поездок на работу, если маршруты не предъявляют особых требований к комфорту. Веста больше дает места и тишины; на трассе она едет лучше, а в дальней дороге это может быть важнее экономии. По расчету за три года Гранта обойдется дешевле, а доплата за Весту остается платой за комфорт, часть которой компенсирует ее более высокая остаточная стоимость.