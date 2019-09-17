Lada Granta Drive Active будет исключительно в кузове «седан»
- 507
- 0
Фото: Lada
По его словам, хэтчбека Drive Active ожидать не стоит. Равно как не будет полноприводной модификации и чисто спортивной версии Granta – по примеру, скажем, Lada Vesta Sport. «Все свои задачи в области «спорт» мы выполнили, выпустив Vesta Sport, - отметил Владислав Незванкин. - Кто хочет погорячее, с увеличенными тормозами и большой мощностью – пожалуйста, модификация Vesta Sport».
Специалист добавил: если конструировать Granta Sport, она невольно будет конкурировать с Vesta Sport, что не рационально. В лице спортивной «Весты», по словам г-на Незванкина, потребитель получает прагматичный, но при этом вполне доступный по цене «спорт». «Такая версия позволяет гораздо больше, чем серийная Vesta», - заметил гендиректор Lada Sport.
Здесь уместно напомнить, что хэтчбек в версии Drive Active в линейке Lada уже был - на основе малышки Kalina. С осени 2016-го она продавалась параллельно с первой генерацией Granta Drive Active, которая, как и нынешняя история, также была представлена в кузове "седан".
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве