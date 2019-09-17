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17 сентября 2019, 09:14

Lada Granta Drive Active будет исключительно в кузове «седан»

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Фото: Lada
«АвтоВАЗ» готовится к старту продаж «драйверской» версии Lada Granta, которая в своем названии имеет два дополнительных слова Drive Active. Модель будет представлена в не самом традиционном для «спорта» типе кузова «седан».
Lada Granta Drive Active будет исключительно в кузове седан

Фото: Lada

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Но других кузовов, собственно говоря, и не предвидится. Об этом журналистам на презентации Lada Granta Drive Active образца 2019 года заявил Владислав Незванкин, генеральный директор компании Lada Sport, которая и подготовила новую версию.

По его словам, хэтчбека Drive Active ожидать не стоит. Равно как не будет полноприводной модификации и  чисто спортивной версии Granta – по примеру, скажем, Lada Vesta Sport. «Все свои задачи в области «спорт» мы выполнили, выпустив Vesta Sport, - отметил Владислав Незванкин. - Кто хочет погорячее, с увеличенными тормозами и большой мощностью – пожалуйста, модификация Vesta Sport».

Специалист добавил: если конструировать Granta Sport, она невольно будет конкурировать с Vesta Sport, что не рационально. В лице спортивной «Весты», по словам г-на Незванкина, потребитель получает прагматичный, но при этом вполне доступный по цене «спорт». «Такая версия позволяет гораздо больше, чем серийная Vesta», - заметил гендиректор Lada Sport.

Здесь уместно напомнить, что хэтчбек в версии Drive Active в линейке Lada уже был - на основе малышки Kalina. С осени 2016-го она продавалась параллельно с первой генерацией Granta Drive Active, которая, как и нынешняя история, также была представлена в кузове "седан".


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Добро пожаловать в #CLUB: три модели Lada получили новую версию
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
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Lada Granta Drive Active будет исключительно в кузове «седан»
{{material_127459}} Но других кузовов, собственно говоря, и не предвидится. Об этом журналистам на презентации Lada Granta Drive Active образца 2019 года заявил Владислав Незванкин, генеральный директор компании Lada Sport, которая и подготовила новую версию. По его словам, хэтчбека Drive Active ожидать не стоит. Равно как не будет полноприводной модификации и  чисто спортивной версии Granta – по примеру, скажем, Lada Vesta Sport. «Все свои задачи в области «спорт» мы выполнили, выпустив Vesta Sport, - отметил Владислав Незванкин. - Кто хочет погорячее, с увеличенными тормозами и большой мощностью – пожалуйста, модификация Vesta Sport». Специалист добавил: если конструировать Granta Sport, она невольно будет конкурировать с Vesta Sport, что не рационально. В лице спортивной «Весты», по словам г-на Незванкина, потребитель получает прагматичный, но при этом вполне доступный по цене «спорт». «Такая версия позволяет гораздо больше, чем серийная Vesta», - заметил гендиректор Lada Sport.Здесь уместно напомнить, что хэтчбек в версии Drive Active в линейке Lada уже был - на основе малышки Kalina. С осени 2016-го она продавалась параллельно с первой генерацией Granta Drive Active, которая, как и нынешняя история, также была представлена в кузове "седан".
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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