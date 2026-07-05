5 причин, почему кроссовер из Гранты — это лучшая Lada по цене и качеству прямо сейчас

5 июля 2026, 06:36
Lada Granta Drive Active Cross: пять ключевых преимуществ на рынке 2026 года
Lada Granta Drive Active Cross: пять ключевых преимуществ на рынке 2026 года
Lada Granta Drive Active Cross выделяется на фоне новых моделей благодаря сочетанию доступной цены, высокого клиренса и практичного кузова. В условиях роста цен и ограниченного выбора на рынке эта версия становится особенно актуальной для покупателей, ищущих надежность и экономичность.
На фоне презентаций новых моделей, таких как кроссовер Lada Азимут, многие забывают о более утилитарных решениях АвтоВАЗа. Однако именно Lada Granta Drive Active Cross сегодня оказывается в центре внимания благодаря удачному сочетанию цены, оснащения и адаптации к российским условиям эксплуатации.
Первое преимущество — доступная стоимость. Несмотря на общий рост цен, версия с 16-клапанным двигателем в топовой комплектации «Драйв» предлагается по цене около 1 057 000 рублей с учётом действующих скидок. Это делает автомобиль одним из самых бюджетных вариантов среди новых кроссоверов. При этом покупатель получает полный набор опций: обогрев лобового стекла, камеру заднего вида, климат-контроль и круиз-контроль. Для многих этот фактор становится решающим при выборе.
Второе преимущество — дорожный просвет, составляющий почти 20 сантиметров. Такой клиренс редко встречается даже у более дорогих конкурентов, особенно среди китайских паркетников. Пластиковый обвес не только защищает кузов от мелких повреждений, но и придаёт автомобилю современный внешний вид, что важно для покупателей, ориентированных на стиль.
Третья причина — удачный выбор кузова. Лифтбек Granta Drive Active Cross отличается не только привлекательным дизайном, но и практичностью: объём багажника составляет 440 литров, что заметно больше, чем у универсала этой же модели. Это позволяет использовать машину как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий.
Четвёртый аргумент — экономичность в обслуживании. В отличие от аналогичных версий Cross в моделях Искра и Веста, Granta Drive Active Cross требует меньших затрат на содержание. Простая конструкция, доступность запчастей и проверенные временем моторы делают эксплуатацию менее затратной, что особенно важно в условиях нестабильной экономики.
Пятое преимущество — адаптация к отечественным дорогам. Автомобиль уверенно справляется с неровностями, выбоинами и другими особенностями дорожного покрытия. Надёжная механическая часть и выносливые двигатели обеспечивают долгий срок службы без серьёзных вложений. Даже в базовой комплектации предусмотрены две подушки безопасности, что соответствует актуальным требованиям безопасности.
Lada Granta Drive Active Cross появилась на рынке около года назад и быстро завоевала свою нишу среди покупателей, ищущих баланс между ценой и функциональностью. Спрос на такие автомобили стабильно высок, несмотря на отсутствие официальной статистики по отдельным модификациям. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили именно такие модели становятся разумной альтернативой для самых разных категорий водителей.
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