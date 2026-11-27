Lada Granta готовят к возвращению вариатора WLY в 2027 году

АвтоВАЗ планирует вернуть двухпедальную Granta: на 2027 год намечена установка вариатора WLY в паре с 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. Для этого пришлось доработать конструкцию автомобиля и корпус трансмиссии.

АвтоВАЗ планирует вернуть двухпедальную Granta: на 2027 год намечена установка вариатора WLY в паре с 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. Для этого пришлось доработать конструкцию автомобиля и корпус трансмиссии.

У первой серийной Granta с автоматом долгая история: летом 2012 года такая машина сошла с конвейера с четырехступенчатой ​​гидромеханической коробкой JF414E японской компании Jatco. Для того времени это было сравнительно простое и недорогое решение. Трансмиссию ценили за неприхотливость и надежность: по отзывам владельцев, ее ресурс зачастую превышал ресурс двигателя «Гранты».

После заключения сотрудничества АвтоВАЗа с альянсом Renault-Nissan поставки японских автоматических коробок передач прекратились. Выпуск Granta с АКПП оказался ограниченным. В 2024 году АвтоВАЗ собрал небольшую партию машин с автоматом, примерно 3000 экземпляров. Затем производство Granta с автоматической коробкой передач сократилось, хотя спрос на такую ​​версию сохраняется.

АвтоВАЗ готовит новую модификацию Granta с бесступенчатой трансмиссией — модель по-прежнему относится к прежнему поколению и построена на той же платформе. После ухода Renault-Nissan основным поставщиком коробок передач для АвтоВАЗа стала китайская Wanliyang (WLY). Ее вариаторы используются на Весте и Искре; унифицированный с ними агрегат планируют установить и на Granta.

Адаптировать коробку для Granta оказалось основательной задачей: вариатор CVT18 не помещался под капотом. Инженерам пришлось изменить элементы автомобиля и корпус трансмиссии. В проектных доработках, необходимых для установки коробки, участвует главный инженер проекта Артур Цуканов.

Серийное производство Granta с вариатором планируют начать в начале или в первой половине 2027 года. У дилеров автомобили ожидаются ближе к середине года. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов также называл первой половиной 2027 года срок выхода версии на конвейер. Пока это производственный план: новая модификация еще не представлена как сертифицированный автомобиль или модель, открытая для заказов.

Вариатор CVT18 Wanliyang совместим только с 1,6-литровым бензиновым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л. с. (около 66 кВт) и максимальным крутящим моментом 143 Н·м. Максим Соколов объяснил выбор мотора щадящей формой нагрузки на трансмиссию и полагал, что ресурс коробки будет близок к ресурсу двигателя. Сам вариатор рассчитан примерно на 180 Н·м.

Для новой версии заявлены двигатель и тип трансмиссии, но не указаны динамические показатели и расход топлива в приведенных технических данных. Вариатору нужна своевременная замена масла; резкие старты и перегрев усиливают его износ. Пробуксовки также могут повредить трансмиссию.