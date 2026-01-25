Вышло исследование: чем отличаются Lada Granta и Granta Cross — мало кто знает о нюансах выбора

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 05:45

Lada Granta и Granta Cross: сравнение для города и бездорожья

Lada Granta и Granta Cross - две популярные модели от АвтоВАЗа, которые часто выбирают для города и поездок по плохим дорогам. В чем их ключевые отличия, как выбрать подходящую версию и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.

В последние годы на российском рынке лидеры среди автомобилей заметно изменились, и на первый план вышли модели, которые сочетают в себе доступность, надежность и простоту обслуживания. На этом фоне Lada Granta и Lada Granta Cross стали одними из самых востребованных моделей для тех, кто ищет универсальное решение.

Обе машины оснащены бензиновым мотором емкостью 1,6 литра и механической коробкой передач. Это классика для отечественного автопрома, которая давно зарекомендовала себя как экономичная и неприхотливая в эксплуатации. Но на этом сходство заканчивается - дальше начинаются различия, которые могут стать решающими при выборе.

Городская Granta: компактность и маневренность

Lada Granta – это классический седан, который отлично вписывается в ритм мегаполиса. Благодаря длине чуть более 4,2 метра и ширине 1,7 метра, автомобиль легко лавирует в плотном потоке, парковка даже в самых тесных дворах не превращается в квест. Весит Granta от 1040 кг, что определенно влияет на расход топлива и динамику.

Двигатель выдает от 90 до 106 лошадиных сил, что вполне достаточно для уверенного разгона на городских улицах. Максимальная скорость - до 192 км/ч, но в этих условиях важнее другое: Granta экономична, расходуя в среднем 6,8 литра на 100 км в городском цикле. Еще один плюс — широкий выбор комплектаций, возможность подобрать машину в соответствии со своим бюджетом и предпочтениями.

Granta Cross: для тех, кто не боится плохих дорог

Если ваши маршруты часто пролегают по проселкам, грунтовкам или просто по разбитым дорогам, стоит присмотреться к Lada Granta Cross. Это универсал с увеличенным клиренсом — 198 мм, что заметно больше, чем у обычной Granta. Благодаря этому Granta Cross уверенно преодолеваются ямы, бордюры и другие препятствия, которые встречаются на асфальте.

Кузов у ​​Granta Cross выше, длина – 4148 мм. Это дает больше места в салоне и багажнике (объем - 355 литров), что особенно ценно для выезда на дачу или в путешествие. Подвеска здесь настроена жестче, чтобы выдержать нагрузку на нервных дорогах, двигатель остался тем же - проверенный 1,6-литровый бензиновый агрегат.

Как выбрать: советы и нюансы

Выбор между Granta и Granta Cross зависит прежде всего от того, где вы планируете ездить. Для города лучше подойдет обычная Granta — она дешевле, проще в обслуживании и экономичнее. Если же вы живете на участках с плохими дорогами или часто выбираетесь за город, Кросс будет более уместен благодаря дорожному просвету и вместительному багажнику.

Не стоит забывать и о стоимости: Granta Cross обычно дороже из-за доработанной подвески и других форм конструкции. Перед покупкой полезно изучить отзывы владельцев, чтобы узнать о плюсах и минусах каждой версии. Также важны стандарты комплектации — иногда разница в цене оправдана дополнительными опциями, которые могут пригодиться именно вам.

Альтернативы и сравнение с другими моделями

В линейке Лады есть и другие варианты - например, Калина или Веста. Калина – тоже компактная, но с шагом выбора комплектации. Веста – более современная и технологичная, но стоит дороже. Тем не менее, именно Granta и Granta Cross остаются неизменно доступными и массовыми моделями, которые выбирают за надежность и простоту.

Перед покупкой стоит внимательно изучить все характеристики, сравнить цены и комплектации, а также обратить внимание на особенности конструкции. Такой подход поможет сделать выбор, который не разочарует ни в городе, ни на бездорожье.

Напомним, вышло исследование: чем отличаются Belgee X50 и X70 — мало кто знает о нюансах оснащения и динамики.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Granta Cross (от 574 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
