Вышло исследование: чем отличаются Lada Granta и Granta Cross — мало кто знает о нюансах выбора

25 января 2026, 05:45
Lada Granta и Granta Cross: сравнение для города и бездорожья
Lada Granta и Granta Cross: сравнение для города и бездорожья
Lada Granta и Granta Cross - две популярные модели от АвтоВАЗа, которые часто выбирают для города и поездок по плохим дорогам. В чем их ключевые отличия, как выбрать подходящую версию и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.
В последние годы на российском рынке лидеры среди автомобилей заметно изменились, и на первый план вышли модели, которые сочетают в себе доступность, надежность и простоту обслуживания. На этом фоне Lada Granta и Lada Granta Cross стали одними из самых востребованных моделей для тех, кто ищет универсальное решение.
Обе машины оснащены бензиновым мотором емкостью 1,6 литра и механической коробкой передач. Это классика для отечественного автопрома, которая давно зарекомендовала себя как экономичная и неприхотливая в эксплуатации. Но на этом сходство заканчивается - дальше начинаются различия, которые могут стать решающими при выборе.
Городская Granta: компактность и маневренность
Lada Granta – это классический седан, который отлично вписывается в ритм мегаполиса. Благодаря длине чуть более 4,2 метра и ширине 1,7 метра, автомобиль легко лавирует в плотном потоке, парковка даже в самых тесных дворах не превращается в квест. Весит Granta от 1040 кг, что определенно влияет на расход топлива и динамику.
Двигатель выдает от 90 до 106 лошадиных сил, что вполне достаточно для уверенного разгона на городских улицах. Максимальная скорость - до 192 км/ч, но в этих условиях важнее другое: Granta экономична, расходуя в среднем 6,8 литра на 100 км в городском цикле. Еще один плюс — широкий выбор комплектаций, возможность подобрать машину в соответствии со своим бюджетом и предпочтениями.
Granta Cross: для тех, кто не боится плохих дорог
Если ваши маршруты часто пролегают по проселкам, грунтовкам или просто по разбитым дорогам, стоит присмотреться к Lada Granta Cross. Это универсал с увеличенным клиренсом — 198 мм, что заметно больше, чем у обычной Granta. Благодаря этому Granta Cross уверенно преодолеваются ямы, бордюры и другие препятствия, которые встречаются на асфальте.
Кузов у Granta Cross выше, длина – 4148 мм. Это дает больше места в салоне и багажнике (объем - 355 литров), что особенно ценно для выезда на дачу или в путешествие. Подвеска здесь настроена жестче, чтобы выдержать нагрузку на нервных дорогах, двигатель остался тем же - проверенный 1,6-литровый бензиновый агрегат.
Как выбрать: советы и нюансы
Выбор между Granta и Granta Cross зависит прежде всего от того, где вы планируете ездить. Для города лучше подойдет обычная Granta — она дешевле, проще в обслуживании и экономичнее. Если же вы живете на участках с плохими дорогами или часто выбираетесь за город, Кросс будет более уместен благодаря дорожному просвету и вместительному багажнику.
Не стоит забывать и о стоимости: Granta Cross обычно дороже из-за доработанной подвески и других форм конструкции. Перед покупкой полезно изучить отзывы владельцев, чтобы узнать о плюсах и минусах каждой версии. Также важны стандарты комплектации — иногда разница в цене оправдана дополнительными опциями, которые могут пригодиться именно вам.
Альтернативы и сравнение с другими моделями
В линейке Лады есть и другие варианты - например, Калина или Веста. Калина – тоже компактная, но с шагом выбора комплектации. Веста – более современная и технологичная, но стоит дороже. Тем не менее, именно Granta и Granta Cross остаются неизменно доступными и массовыми моделями, которые выбирают за надежность и простоту.
Перед покупкой стоит внимательно изучить все характеристики, сравнить цены и комплектации, а также обратить внимание на особенности конструкции. Такой подход поможет сделать выбор, который не разочарует ни в городе, ни на бездорожье.
Напомним, вышло исследование: чем отличаются Belgee X50 и X70 — мало кто знает о нюансах оснащения и динамики.
Похожие материалы Лада
-
25.01.2026, 07:17
Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации
Выбор аккумулятора для Lada Granta - задача не из простых. Эксперты разобрали, какие параметры действительно важны, на что обращать внимание при покупке и почему не все батареи одинаково полезны для этой модели. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:40
LADA Granta Cross: особенности, слабые места и нюансы эксплуатации
Подробный разбор слабых сторон и эксплуатационных нюансов LADA Granta Cross. Какие проблемы чаще всего встречаются у владельцев, что можно исправить своими силами, и почему этот универсал все равно остается одним из самых востребованных на рынке - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 18:56
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 09:05
Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер
Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 06:52
Владельцы Lada Granta и Kia массово пересаживаются на новую Lada Iskra — в чем причина
Новые покупатели Lada Iskra все чаще сдают свои старые машины по trade-in. Особенно заметен приток бывших владельцев Granta, Kia и Ford. Автоматизированная коробка передач стала главным аргументом. Популярность модели растет, а цветовые предпочтения удивляют.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
25.01.2026, 07:17
Как выбрать аккумулятор для Lada Granta: нюансы и рекомендации
Выбор аккумулятора для Lada Granta - задача не из простых. Эксперты разобрали, какие параметры действительно важны, на что обращать внимание при покупке и почему не все батареи одинаково полезны для этой модели. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.01.2026, 06:40
LADA Granta Cross: особенности, слабые места и нюансы эксплуатации
Подробный разбор слабых сторон и эксплуатационных нюансов LADA Granta Cross. Какие проблемы чаще всего встречаются у владельцев, что можно исправить своими силами, и почему этот универсал все равно остается одним из самых востребованных на рынке - читайте в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 18:56
Четыре альтернативы Lada Granta на вторичном рынке за миллион рублей
Эксперт разобрался, какие машины можно купить вместо популярной Granta. Сравнили плюсы и минусы каждого варианта. Некоторые решения удивят даже опытных водителей. Не спешите с выбором - есть нюансы.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 09:05
Опыт восьмимесячной эксплуатации Lada Granta в Сибири: что сломалось и что сказал дилер
Владелец поделился реальными впечатлениями от Lada Granta Club 2024. Какие доработки оказались необходимы? С какими проблемами пришлось столкнуться? Как реагировал официальный дилер на поломки? Читайте подробности.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 07:42
Между Грантой и Вестой: на что реально способна новая Lada Iskra?
Lada Iskra заняла место между Granta и Vesta. Модель получила новые моторы и коробки. Дизайн стал современнее, а оснащение богаче. Но есть нюансы, которые удивят даже опытных водителей. Сравниваем обе машины по всем параметрам.Читать далее
-
15.01.2026, 05:00
Владельцы новых Lada Vesta и Granta сталкиваются с серьезными проблемами двигателя
Владельцы Lada Vesta и Granta жалуются на нестабильную работу мотора. Многие отмечают провалы тяги и странные звуки. Причины кроются в качестве комплектующих. Некоторые водители уже ищут альтернативные решения. Ситуация вызывает споры среди автолюбителей.Читать далее
-
12.01.2026, 06:52
Владельцы Lada Granta и Kia массово пересаживаются на новую Lada Iskra — в чем причина
Новые покупатели Lada Iskra все чаще сдают свои старые машины по trade-in. Особенно заметен приток бывших владельцев Granta, Kia и Ford. Автоматизированная коробка передач стала главным аргументом. Популярность модели растет, а цветовые предпочтения удивляют.Читать далее