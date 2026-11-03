Гранта против Калины: что скрывается за общей платформой и почему очевидный ответ может оказаться неверным

Гранта против Калины: что скрывается за общей платформой, какие кузова и моторы выбрать

Гранта или Калина — спор, который не утихает уже много лет. Одна платформа, почти одинаковая техника, но характеры — совсем разные. Калина создавалась как компактная замена «классике» для города, Гранта — как практичная и вместительная рабочая лошадка.

Гранта или Калина — спор, который не утихает уже много лет. Одна платформа, почти одинаковая техника, но характеры — совсем разные. Калина создавалась как компактная замена «классике» для города, Гранта — как практичная и вместительная рабочая лошадка.

С Грантой против Калины спорят так давно, что готовы уже поругаться и дед, и внук. При этом машины, по сути, родные сестры: одна платформа, почти одинаковая техника. А вот характеры — совсем разные, и в этом весь секрет выбора.

Калина появилась первой — ее делали как компактную современную замену «классике», машину, с которой удобно крутиться по городу. Гранта пришла позже, на смену заднеприводным моделям, и задумывалась уже по-другому: практичная, вместительная, простая как топор. Отсюда и вся дальнейшая разница.

Гранта живет в двух исполнениях — седан и лифтбек. Седан надежнее при ударе сзади, но багажник у него средний, с узким проемом. Лифтбек снаружи почти неотличим от седана, зато пятая дверь открывается вместе со стеклом — холодильник или мешок картошки грузить в разы удобнее.

У Калины кузова два: хэтчбек и универсал. Хэтчбек короткий, в тесном дворе паркуется сам, но багажник — чисто символический. Универсал — вообще рекордсмен класса, если сложить задние сиденья: туда влезает все, что влезает вообще, правда, задний свес длинный, к бордюру подъезжать надо аккуратнее. Просвет у обеих одинаковый — 160 мм под нагрузкой, для наших дорог нормально. Разница в мелочи: бамперы у Гранты посвежее, при полной загрузке чаще цепляют неровности.

Силовые установки почти один в один. Восьмиклапанный 87-сильный мотор — народный любимец: простой, тянет с низов, простить может и плохой бензин. Шестнадцатиклапанный на 106 л. с. — бодрее и экономичнее на трассе, но шумнее, и за ремнем ГРМ надо следить: на части версий при обрыве гнет клапаны, так что менять ремень положено каждые 45–50 тысяч км.

Коробки те же у обеих: пятиступенчатая механика или старый добрый четырехступенчатый автомат. Автомат живучий, но передач всего четыре, поэтому в городе ест до 9–10 литров. Базовый мотор заметно нетороплив — если часто гоняете по трассе или ездите с загрузкой, доплата за 106 сил себя оправдает.

Гранта с длинной базой спокойно держит прямую, но разворачивается шире. Калина короче и юрче, в городе ей удобно, зато на скорости за сотню начинает нервничать. Подвеска Калины мягче глотает городские ямки, Гранта меньше козлит на разбитых грунтовках. Руль на обеих реечный, с электроусилителем — легкий, но информации о дороге в нем маловато.

Разница, если сесть с места на место, чувствуется руками. У Гранты, особенно ранней, пластик жесткий, панель предельно простая, сиденья плоские, с боковой поддержкой так себе. Калина внутри посвежее: цветные вставки, посадка чуть ниже, ближе к «спортивной». Общие болячки обеих — руль регулируется только по высоте и скромная шумоизоляция. В топовых версиях оснащение, впрочем, одинаковое: мультимедиа с навигацией, подогрев сидений, климат-контроль.

По совокупности затрат дешевле Гранта: и купить, и застраховать, и кузов поменять — все выходит скромнее. Калина, особенно хэтчбек, лучше держит цену при продаже — в больших городах компактные машины спрашивают. Ремонтируются обе одинаково легко. Один нюанс: если берете Гранту с автоматом, поинтересуйтесь, когда меняли масло в коробке.

Если машина живет в городе, куда-то паркуется каждый вечер, а багажник нужен под пакеты — ваша Калина. Если возите семью, ездите за город, работаете в такси и считаете каждый рубль — берите Гранту. По надежности агрегатов они равны, главное общее слабое место — коррозия порогов, арок и низов дверей, так что антикор раз в пару лет сильно продлевает жизнь любой из них. И честно: состояние конкретного экземпляра решает больше, чем шильдик. Обе — рабочие лошадки, и обе отрабатывают каждый вложенный рубль.