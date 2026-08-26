Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 07:48

Lada Granta и Lada Vesta: сравнение цен, моторов и комфорта в 2026 году

Lada Granta и Lada Vesta: сравнение цен, моторов и комфорта в 2026 году

Битва бестселлеров-2026: Lada Granta и Vesta — какой автомобиль эксперты считают самым надежным
В 2026 году выбор между Lada Granta и Lada Vesta остается актуальным для российских водителей. Мы разобрали ключевые отличия этих моделей: стоимость, надежность, комфорт, обслуживание и эксплуатационные расходы. Материал поможет принять взвешенное решение.

Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 07:48

Lada Granta и Lada Vesta: сравнение цен, моторов и комфорта в 2026 году

Битва бестселлеров-2026: Lada Granta и Vesta — какой автомобиль эксперты считают самым надежным

Lada Granta и Lada Vesta: сравнение цен, моторов и комфорта в 2026 году Фото: Lada
В 2026 году выбор между Lada Granta и Lada Vesta остается актуальным для российских водителей. Мы разобрали ключевые отличия этих моделей: стоимость, надежность, комфорт, обслуживание и эксплуатационные расходы. Материал поможет принять взвешенное решение.

Lada Granta и Lada Vesta: сравнение цен, моторов и комфорта в 2026 году

В 2026 году выбор между Lada Granta и Lada Vesta остается актуальным для российских водителей. Мы разобрали ключевые отличия этих моделей: стоимость, надежность, комфорт, обслуживание и эксплуатационные расходы. Материал поможет принять взвешенное решение.

В 2026 году российский рынок новых автомобилей по-прежнему держится на двух бестселлерах – Lada Granta и Lada Vesta. Для многих автолюбителей именно эти модели становятся отправной точкой при выборе машины, ведь разница между ними не только в цене, но и в уровне оснащения, комфорте и экономичности расходов.

Стоимость – первый и самый очевидный критерий. Lada Granta в новой комплектации стоит от 1,1 миллиона рублей, а подержанные экземпляры 3–5 лет можно найти за 500–650 тысяч. Lada Vesta заметно дороже: новые машины стартуют с 1,5 млн, на вторичном рынке – от 800 тысяч. Разница в 300–500 тысяч рублей для многих становится решающей, ведь эти деньги можно вложить в обслуживание или топливо.

Внешний вид и кузовные решения у Granta и Vesta отличаются не только стилем, но и практичностью. Granta – это сдержанный дизайн, несколько вариантов кузова, но средняя защита корпуса. Ржавчина на стыках и сколах появляется уже через несколько лет. Vesta выглядит современнее благодаря большему количеству решений, а качество оцинковки выше. Однако и здесь идеальной защиты нет – особое внимание стоит уделить крышам и стыковым панелям.

Техническая часть также требует отдельного внимания. Оба автомобиля комплектуются бензиновыми моторами 1.6, но у Vesta есть более мощная версия 1.8. Для тех, кто ценит простоту и дешевизну, Granta с 8-клапанным мотором – достойный выбор. Vesta с 1.8 подойдёт тем, кто хочет больше динамики, но стоит помнить о возможном повышенном расходе масла.

Коробки передач реализованы по-разному: Granta предлагает классическую механику и надёжный 4-ступенчатый автомат Jatco, который ценят за простоту. Vesta оснащена более современной механикой (5- или 6-ступенчатой) и вариатором Jatco CVT. Вариатор обеспечивает плавность хода, но требует осторожного обращения и может повлечь дополнительные вложения.

Салон и комфорт – ещё один важный аспект. В интерьере Granta – жёсткий пластик, шумоизоляция слабая, на заднем ряду тесновато. Vesta выигрывает по всем параметрам: просторнее, тише, материалы приятнее, задний ряд – один из лучших в классе. Для тех, кто проводит за рулём много времени, это может стать решающим фактором.

Подвеска у Granta простая и недорогая, но на плохих дорогах может показаться жёсткой. Vesta лучше справляется с неровностями, обеспечивает устойчивость на трассе, но обслуживание подвески обходится дороже. Экономия на топливе также на стороне Granta: расход ниже, полный бак меньше, а годовые затраты на бензин меньше примерно на 5–7 тысяч рублей.

Обслуживание Granta обходится дешевле: запчасти доступны, ТО у дилера стоит от 5 до 10 тысяч рублей. У Vesta стоимость выше, особенно если речь идёт о версиях с вариатором. Масло и расходники дороже, дилерское обслуживание может стоить 15 тысяч за визит.

Выбор между моделями зависит от бюджета и приоритетов. Granta – для тех, кто ищет простую и недорогую машину для города, не гонится за комфортом и готов мириться с базовым оснащением. Vesta – для тех, кто готов вложить больше ради современного дизайна, лучшей управляемости и комфорта. При этом, как отмечают эксперты, в некоторых случаях стоит рассмотреть и альтернативы: за те же деньги можно найти подержанные иномарки, но обслуживание и ремонт у них зачастую дороже, а доступность запчастей ниже.

Интересно, что разница в цене на эти модели может быть ещё заметнее в зависимости от региона. Например, как отмечалось в материале о стоимости Vesta в Беларуси, цены на внешних рынках иногда оказываются ниже, чем в России, что создаёт дополнительную конкуренцию для отечественного рынка ( подробности о ценообразовании Весты в Беларуси ).

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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