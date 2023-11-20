Lada Granta: история создания и будущее
Премьера Lada Granta состоялась в мае 2011 года. От Lada Kalina ей достались некоторые кузовные элементы, двери, а также ряд узлов и агрегатов. На момент запуска в продажу автомобиль стоил 229 тысяч рублей. Чуть позже «Гранта» получила автоматическую коробку передач от японской компании Jatco, став первым массовым российским автомобилем с «автоматом». В 2018 году на конвейер встала обновленная Lada Granta, которая выпускается до сих пор. Сейчас базовый седан стоит по официальному прайсу минимум 699 900 рублей.
В 2023 году планировалось представить замену Lada Granta. Однако изменение геополитической ситуации в 2022 году скорректировало планы АвтоВАЗа. Из-за санкций французский концерн Renault продал свою долю, но сделанные наработки на АвтоВАЗе решили сохранить. В 2024 году публике обещают показать новую народную модель на платформе CMF-B. Название для нее уже выбрано – Lada Iskra. Какое-то время Granta и Iskra будут продаваться параллельно, но в перспективе семейство Granta отправят в отставку.
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5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
-
10.11.2023, 06:58
Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
09.11.2023, 08:04
Слухи: АвтоВАЗ уберет комплектацию Lada Granta за 700 тысяч, следующая будет стоить от 850 тысяч
В июле 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов пообещал журналистам, что компания постарается удержать цену на самый доступный автомобиль Lada на уровне ниже 700 тысяч рублей.Читать далее
-
07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
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