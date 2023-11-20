Lada Granta: история создания и будущее

Ранее мы писали Новую Lada Iskra сфотографировали в Тольятти Работа над новым семейством Lada Iskra на французской платформе Renault CMF-B идет полным ходом. Тестовые ... Читать далее

Портал «Южный автомобиль» рассказал историю создания Lada Granta – одного из самых массовых отечественных автомобилей. После экономического кризиса 2008 года появилась идея создания бюджетного автомобиля. Проект создания демократичного седана на базе Lada Kalina проходил на АвтоВАЗе под рабочим названием Low Cost (Низкая цена). За год до запуска в производство АвтоВАЗ объявил всероссийский конкурс на лучшее имя для нового автомобиля. Было получено порядка 170 тысяч вариантов. Назвать новинку Lada Granta предложил житель Красноярска, за победу в конкурсе ему подарили Lada Kalina.

Премьера Lada Granta состоялась в мае 2011 года. От Lada Kalina ей достались некоторые кузовные элементы, двери, а также ряд узлов и агрегатов. На момент запуска в продажу автомобиль стоил 229 тысяч рублей. Чуть позже «Гранта» получила автоматическую коробку передач от японской компании Jatco, став первым массовым российским автомобилем с «автоматом». В 2018 году на конвейер встала обновленная Lada Granta, которая выпускается до сих пор. Сейчас базовый седан стоит по официальному прайсу минимум 699 900 рублей.

В 2023 году планировалось представить замену Lada Granta. Однако изменение геополитической ситуации в 2022 году скорректировало планы АвтоВАЗа. Из-за санкций французский концерн Renault продал свою долю, но сделанные наработки на АвтоВАЗе решили сохранить. В 2024 году публике обещают показать новую народную модель на платформе CMF-B. Название для нее уже выбрано – Lada Iskra. Какое-то время Granta и Iskra будут продаваться параллельно, но в перспективе семейство Granta отправят в отставку.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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