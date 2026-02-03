Лада Гранта: как бюджетная комплектация меняет представление о комфорте — отзыв владельца

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 15:03

Лада Гранта в базовой комплектации стала неожиданным открытием для тех, кто ищет баланс между доступной ценой и достойным уровнем комфорта. В материале - личный опыт эксплуатации, детали покупки и нюансы, которые могут повлиять на выбор автомобиля в 2026 году.

В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает не самые простые времена, удачная покупка становится настоящим событием. Лада Гранта в базовой комплектации — пример того, как отечественный автопром может удивить даже скептиков. Вопреки стереотипам, этот автомобиль не только доступен по цене, но и предлагает уровень безопасности, который раньше ассоциировался с более дорогими моделями.

Покупка новой машины — всегда компромисс между желаниями и возможностями. В случае с Лада Гранта этот компромисс оказался неожиданно приятным. Автомобиль был куплен новым, без пробега и с заводской гарантией, что сразу избавляет от множества проблем, связанных с поддержанными машинами. К тому же, стоимость базовой версии приятно удивляет на фоне подорожавших иномарок и даже некоторых конкурентов среди российских брендов.

Салон Гранты не относится к разряду роскошных, но и не создаёт ощущения излишней экономии. Эргономика продумана, материалы отделки — простые, но практичные. В повседневной эксплуатации особенно ценятся удобная посадка, понятное управление и отсутствие лишних опций, которые зачастую становятся причиной поломок. Даже после года эксплуатации не появилось раздражающих скрипов или люфтов — мелочь, а приятно.

Динамика автомобиля не вызывает восторга, но и не разочаровывает. Для городских условий мощности двигателя хватает с запасом, а расход топлива остаётся на приемлемом уровне. Подвеска настроена так, чтобы сглаживать неровности российских дорог, что особенно важно для тех, кто ежедневно сталкивается с выбоинами и пробками. Важное преимущество — простота обслуживания: большинство работ можно выполнить самостоятельно или в любом сервисном центре, не рискуя столкнуться с дефицитом запасных частей.

Конечно, у Лада Гранта есть свои недостатки. Некоторые владельцы отмечают неидеальную шумоизоляцию и скромный набор опций. Однако эти нюансы быстро отходят на второй план, когда понимаешь, что за свои деньги получаешь надёжный и неприхотливый автомобиль, не требующий постоянных вложений. В итоге именно такая практичность и создаёт ощущение настоящего комфорта — когда машина просто выполняет свою работу и не отвлекает от повседневных забот.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
