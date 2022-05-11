Lada Granta обзаведется новой дорогой версией: первые подробности

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Сторонняя частная компания, никак не связанная с АвтоВАЗом, планирует представить 13 мая электрокар на базе универсала Lada Granta. Как выяснил телеграм-канал «Русский автомобиль» , в состав силовой установки войдет электромотор мощностью 58 кВт (80 л.с.) и литий-ионная тяговая батарея, разделенная на три блока: два разместили в моторном отсеке, а третий занял место бензобака. Без подзарядки электрическая Granta сможет проехать порядка 150 километров.

Интересно, что в отличие от других электрокаров, наша Granta EV сохранит коробку передач. Она пригодится для движения задним ходом и старта на подъеме с грузом. Предполагается, что будущий электрокар станет рабочей лошадкой – заднее остекление универсала убрали, превратив его в утилитарный фургон. Подробнее об удивительной машине узнаем уже совсем скоро, а пока можно составить первое представление по фото. Планы у авторов проекта серьезные. В сентябре 2022 года они планируют наладить серийное производство электрической Lada Granta.

Свой первый серийный электрокар Ellada АвтоВАЗ выпустил в 2013 году. Тогда было собрано 100 экземпляров. Автомобиль построили на базе Kalina, где на смену штатному ДВС пришел тот же 80-сильный электромотор. Напомним, современное семейство Granta представляет собой модернизированную версию «Калины».

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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