Lada Granta обзаведется новой дорогой версией: первые подробности
Фото: «Русский автомобиль»
Фото: «Русский автомобиль»
Фото: «Русский автомобиль»
Интересно, что в отличие от других электрокаров, наша Granta EV сохранит коробку передач. Она пригодится для движения задним ходом и старта на подъеме с грузом. Предполагается, что будущий электрокар станет рабочей лошадкой – заднее остекление универсала убрали, превратив его в утилитарный фургон. Подробнее об удивительной машине узнаем уже совсем скоро, а пока можно составить первое представление по фото. Планы у авторов проекта серьезные. В сентябре 2022 года они планируют наладить серийное производство электрической Lada Granta.
Свой первый серийный электрокар Ellada АвтоВАЗ выпустил в 2013 году. Тогда было собрано 100 экземпляров. Автомобиль построили на базе Kalina, где на смену штатному ДВС пришел тот же 80-сильный электромотор. Напомним, современное семейство Granta представляет собой модернизированную версию «Калины».
- 779 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 1 170 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 297 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 670 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 390 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 710 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 460 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 903 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 990 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 590 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
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